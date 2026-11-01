Америкалик йигит севгилиси учун олтинни ўзи қазиб, узук ясади

·67·Дунё
Америкалик йигит севгилиси учун олтинни ўзи қазиб, узук ясади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • АҚШнинг Колорадо штатида яшовчи Джек Уилка севгилиси Жоанна учун бир неча ой давомида дарёлардан олтин заррачаларини териб, никоҳ узугини ясатди.
  • Йигит тўплаган қимматбаҳо металлни заргар Зак Алленга топширди ва у тайёрлаган узукни тоғли ҳудудда сайр қилиб юрганларида тақдим этди.
  • Джекнинг бу меҳнати ва самимий ҳаракати Жоаннани чуқур таъсирлантирди.
  • Мазкур совға шунчаки тақинчоқ эмас, балки йигитнинг сабр-тоқати ва муҳаббатининг рамзига айланди.

АҚШнинг Колорадо штатида яшовчи йигит севгилисига турмуш қуриш таклифини билдириш учун ўзига хос усулни танлади. У бир неча ой давомида дарёлардан олтин заррачаларини териб, тўплаган қимматбаҳо металидан маҳсус никоҳ узуги ясатди. Бу совға оддий тақинчоқдан кўра кўпроқ маъно касб этиб, муҳаббат, сабр-тоқат ва самимий садоқат рамзига айланди.

Колорадо аҳолиси Жек Уилкани севгилиси Жоанна учун ушбу муҳим воқеани унутилмас қилишни истади. Шу сабабли у тайёр никоҳ узугини сотиб олиш ўрнига, уни ўз қўли билан тўплаган олтиндан ясашга қарор қилди. Йигитнинг мақсади севгилисига шунчаки қимматбаҳо тақинчоқ эмас, балки уни тайёрлаш учун шахсан меҳнат қилгани акс этган бетакрор совға тақдим этиш эди.

Режасини амалга ошириш учун Жек бир неча ой давомида Колорадо штатидаги турли дарёларни кезиб, сув орасидан майда олтин заррачаларини излади. Бу жараён анча вақт ва сабр талаб қилган бўлса-да, у изланишларини тўхтатмади. Қатъиятли ҳаракатлари натижасида узук тайёрлаш учун етарли миқдорда олтин тўплашга муваффақ бўлди.

Шундан сўнг йигит йиғган олтинларини маҳаллий заргар Зак Алленга топширди. У қимматбаҳо металлни эритиб, ундан Жекнинг севгилиси учун махсус никоҳ узугини ясади. Заргарнинг таъкидлашича, мазкур буюртма у учун ҳам ўзига хос тажриба бўлган. Чунки узук тайёрлашда ишлатилган олтинни оддий тарзда сотиб олишмаган, балки унинг эгаси бўлган йигитнинг ўзи бир неча ой давомида йиғган эди.

Узук тайёр бўлгач, Жек севгилиси Жоаннани тоғли ҳудуд бўйлаб сайр қилишга таклиф қилди. Саёҳат давомида у телефонида олтин излаш жараёни акс этган видеони намойиш этди. Бироқ Жоанна дастлаб бу видеонинг асл мақсадини ва унинг қандай аҳамиятга эга эканини тушуна олмади.

Кейинчалик у Жек бир неча ой давомида айнан унинг учун никоҳ узуги ясаш мақсадида олтин тўплаганини билгач, қаттиқ ҳаяжонланди. Йигитнинг бу ҳаракати Жоаннани чуқур таъсирлантириб, унинг кўзларига ёш келди.

Жекнинг айтишича, у севгилиси учун бу алоҳида кунни хотирада узоқ сақланиб қоладиган даражада унутилмас қилишни истаган. Унинг ўйланган ва самимий совғаси оддий заргарлик буюмининг қадрини янада оширди. Чунки узук нафақат олтиндан ясалган тақинчоқ, балки бир неча ойлик меҳнат, сабр, муҳаббат ва чин дилдан қилинган ҳаракатларнинг рамзига айланди.

КолорадоЖек Уилканикоҳ узугиолтин излаш
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Пикес Пеак 2024: Дунёнинг энг хавфли ва нуфузли тоғ пойгаси старт олмоқдаПикес Пеак 2024: Дунёнинг энг хавфли ва нуфузли тоғ пойгаси старт олмоқда20 июн 11:2617 ёшли қиз йигитини 14 минг долларга сотди: даҳшатли воқеа17 ёшли қиз йигитини 14 минг долларга сотди: даҳшатли воқеа22 октябр 11:12Роналду совға қилган қимматбаҳо узук энди Жоржинанинг қизининг қўлида!Роналду совға қилган қимматбаҳо узук энди Жоржинанинг қизининг қўлида!10 август 14:00Трампга 321 бриллиантли ноёб олтин узук совға қилиндиТрампга 321 бриллиантли ноёб олтин узук совға қилинди30 июн 13:15Ер остидаги топилма: асрлар сирини сақлаган узукЕр остидаги топилма: асрлар сирини сақлаган узук10 июн 21:13Швециядаги викинглар даврига оид қабрдан “Аллоҳ” ёзув туширилган узук топилдиШвециядаги викинглар даврига оид қабрдан “Аллоҳ” ёзув туширилган узук топилди13 июл 15:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда