Кўп соч ўрамаси билан туғилган чақалоқ: чақалоқ бошидаги соч ўрамалари нимани англатади? (видео)
Ява халқининг қадимий эътиқодига кўра, чақалоқ бошидаги соч ўримлари унинг келажакдаги феъл-атвори билан боғлиқ деб ҳисобланади. Ява тилида уненг-уненг деб аталадиган бу соч гирдобларининг сони ва жойлашуви боланинг қандай инсон бўлиб улғайишига ишора қилиши мумкинлиги ҳақида қарашлар мавжуд.
Халқ орасидаги ривоятларга кўра:
- Битта соч ўрими — одатий, босиқ характерли бола.
- Иккита соч ўрими — чаққон, ўжар ва тарбиялаш бироз қийин бўлган бола.
- Иккитадан ортиқ соч ўрими — ўзига хос, бошқалардан фарқ қиладиган характер соҳиби.
Албатта, бу қарашлар илмий жиҳатдан тасдиқланмаган. Улар Ява халқининг авлоддан-авлодга ўтиб келаётган урф-одатлари, афсоналари ва халқона эътиқодларидан биридир.
Аммо тасаввур қилинг, чақалоқнинг бошида биттаю иккита эмас, балки ўнлаб соч ўримлари бўлса-чи? Ява халқининг ушбу қадимий қарашларига кўра, бундай ҳолат қандай маънони англатиши мумкин? Балки у бошқалардан мутлақо фарқ қиладиган, ўзгача тақдир эгаси бўлишига ишора деб талқин қилинармиди?
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…