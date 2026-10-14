АҚШда аттракциондан эркак тушиб кетиб ҳалок бўлди, 9 таси ёпилди

·23·Дунё
АҚШда аттракциондан эркак тушиб кетиб ҳалок бўлди, 9 таси ёпилди

АҚШнинг Жоржия штатидаги Six Flags кўнгилочар боғида 42 ёшли эркак аттракциондан тушиб кетиб, ҳалок бўлди. Фожиа 12 октябрь куни содир бўлган. Бу ҳақда BBC хабар берди.

Полиция маълумотига кўра, Ҳассан Жиҳад Ибн Карим роллер-костер ҳаракатланаётган вақтда ўриндиғидан учиб кетган ва ерга қулаб, ҳалок бўлган. Ҳозирда ҳодиса сабаблари ўрганилмоқда.

Воқеадан кейин Six Flags компанияси хавфсизликни текшириш мақсадида АҚШ ва Канададаги тўққизта аттракцион ишини вақтинча тўхтатди.

Ҳодиса айнан қайси аттракционда юз бергани расман маълум қилинмаган. Бироқ гувоҳлар ва ҳаводан олинган тасвирларда паркдаги баланд тезликли Goliath роллер-костери тўхтаб қолгани кўринган.

2006 йилда очилган Goliath аттракционининг баландлиги 60 метр бўлиб, у соатига 112 километргача тезликда ҳаракатлана олади.

Ҳодиса юзасидан полиция ва Жоржия штати масъул идоралари текширув олиб бормоқда. Six Flags компанияси марҳумнинг яқинларига ҳамдардлик билдирган.

Six FlagsGoliathЖоржия штатироллер-костер
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Москвада эркак такси ва полиция машиналари устига сакради (видео)Москвада эркак такси ва полиция машиналари устига сакради (видео)5 октябр 16:14Она жасадини музлаткичдан топишди: россиялик эркак қотилликда гумонланмоқдаОна жасадини музлаткичдан топишди: россиялик эркак қотилликда гумонланмоқда10 сентябр 20:00Болани урғочи эмас, эркак денгиз оти туғади: табиатнинг ҳайратланарли сириБолани урғочи эмас, эркак денгиз оти туғади: табиатнинг ҳайратланарли сири27 август 01:34Швецияда мактабга қилич билан бостириб кирган эркак отиб ўлдирилдиШвецияда мактабга қилич билан бостириб кирган эркак отиб ўлдирилди21 август 20:17Санкт-Петербургда даҳшатли қотиллик: Ўғил ўз онасини ўлдириб, музлаткичга солиб қўйдиСанкт-Петербургда даҳшатли қотиллик: Ўғил ўз онасини ўлдириб, музлаткичга солиб қўйди10 сентябр 21:27Мексикада 21 та буқа билан ўтказилган фестивалда бир киши ҳалок бўлди (видео)Мексикада 21 та буқа билан ўтказилган фестивалда бир киши ҳалок бўлди (видео)1 сентябр 12:07
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди