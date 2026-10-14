АҚШда аттракциондан эркак тушиб кетиб ҳалок бўлди, 9 таси ёпилди
АҚШнинг Жоржия штатидаги Six Flags кўнгилочар боғида 42 ёшли эркак аттракциондан тушиб кетиб, ҳалок бўлди. Фожиа 12 октябрь куни содир бўлган. Бу ҳақда BBC хабар берди.
Полиция маълумотига кўра, Ҳассан Жиҳад Ибн Карим роллер-костер ҳаракатланаётган вақтда ўриндиғидан учиб кетган ва ерга қулаб, ҳалок бўлган. Ҳозирда ҳодиса сабаблари ўрганилмоқда.
Воқеадан кейин Six Flags компанияси хавфсизликни текшириш мақсадида АҚШ ва Канададаги тўққизта аттракцион ишини вақтинча тўхтатди.
Ҳодиса айнан қайси аттракционда юз бергани расман маълум қилинмаган. Бироқ гувоҳлар ва ҳаводан олинган тасвирларда паркдаги баланд тезликли Goliath роллер-костери тўхтаб қолгани кўринган.
2006 йилда очилган Goliath аттракционининг баландлиги 60 метр бўлиб, у соатига 112 километргача тезликда ҳаракатлана олади.
Ҳодиса юзасидан полиция ва Жоржия штати масъул идоралари текширув олиб бормоқда. Six Flags компанияси марҳумнинг яқинларига ҳамдардлик билдирган.
Изоҳлар 0
…