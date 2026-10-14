ОЧЛ-2да драматик учрашув: «Насаф» Қаршида «Ал-Ваҳда»га мағлуб бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Осиё Чемпионлар лигаси-2 мусобақасининг 2-турида «Насаф» ўз уйида «Ал-Ваҳда»га 1:2 ҳисобида ютқазиб, гуруҳдаги вазиятини мураккаблаштирди.
- Учрашувда «Ал-Ваҳда» ҳужумчиси Крупски 23 ва 39-дақиқаларда дубл қайд этиб, жамоасининг ғалабасига ҳисса қўшди, шу билан бирга «Насаф» дарвозабони Абдувоҳид Неъматов 38-дақиқада пеналтини ўтказиб юборди.
Осиё Чемпионлар лигаси-2 мусобақасининг 2-тури доирасида Қаршининг «Насаф» жамоаси ўз майдонида Бирлашган Араб Амирликларининг «Ал-Ваҳда» клубини қабул қилди. «Марказий» стадионда кечган кескин ва драмаларга бой беллашувда меҳмонлар 2:1 ҳисобида ғалаба қозониб, гуруҳдаги етакчилигини мустаҳкамлади.
Биринчи бўлимдаёқ рўй берган кутилмаган вазиятлар, хусусан, қаршиликлар дарвозабони Абдувоҳид Неъматовнинг пенальтидан фойдалана олмагани ва рақиб ҳужумчиси Крупскининг иккита голи ўйин тақдирини ҳал қилди.
Биринчи бўлим драмаси: Крупскининг зарбалари ва дарвозабон хатоси
Учрашув меҳмонларнинг фаоллиги остида бошланди ва биринчи бўлимнинг ўзидаёқ асосий воқеалар содир бўлди:
Ҳисобнинг очилиши: 23-дақиқада «Ал-Ваҳда» ҳужумчиси Крупски қаршиликлар ҳимоясидаги бўшлиқдан фойдаланиб, ҳисобни очди (0:1);
38-дақиқадаги пенальти: «Насаф» мувозанатни тиклаш учун қулай имкониятга эга бўлди. Бироқ 11 метрлик жарима тўпини ижро этишга киришган қаршиликлар посбони Абдувоҳид Неъматов белгиланган нуқтадан адашиб, тўпни дарвозага кирита олмади;
Крупскидан дубль: Орадан атиги бир дақиқа ўтиб, 39-дақиқада яна ўша Крупски ўз имкониятидан унумли фойдаланди ва орадаги фарқни иккитага оширди (0:2).
Иккинчи бўлим: Абдухолиқовнинг тезкор голи ва бесамар босим
Танаффусдан сўнг Рўзиқул Бердиев таркибда ўзгаришларни амалга оширди ва бу тезда ўз самарасини берди:
Тезкор жавоб голи: 46-дақиқада Юсуф Отубанжо ўрнига майдонга тушган ҳужумчи Бобур Абдухолиқов орадан бир дақиқа ўтиб, 47-дақиқада ҳисобни қисқартирди (1:2);
Ҳужумлар ва асабий дақиқалар: Голдан сўнг қаршиликлар рақиб дарвозаси олдида катта босим ўрнатди. Қатор ўзгаришлар амалга оширилганига қарамай, «Ал-Ваҳда» ҳимоявий тартибни сақлаб қолди ва қарши ҳужумларда Кристиан Бентеке ёрдамида хавф туғдириб турди;
Сариқ карточкалар: Муросасиз кечган баҳсда ҳакам «Насаф» сафидан Ғолиб Ғайбуллаев (14), Ойбек Рустамов (29) ва Пата Гудушаури (83)ни, меҳмонлардан эса Жадсомни (76) огоҳлантирди.
Ўйин баёни ва таркиблар
ОЧЛ-2. 2-тур
«Насаф» (Ўзбекистон) — «Ал-Ваҳда» (БАА) — 1:2
14 октябрь, Қарши, «Марказий» стадиони
Голлар: Бобур Абдухолиқов (47) — Крупски (23, 39)
Фойдаланилмаган пенальти: Абдувоҳид Неъматов (38)
«Насаф»: Абдувоҳид Неъматов, Зафармурод Абдураҳматов (Диёр Абдуназаров, 74), Ғолиб Ғайбуллаев, Алибек Давронов (Дилшод Муртазоев, 74), Шароф Муҳиддинов, Умар Эшмуродов, Ойбек Рустамов (Сардор Баҳромов, 46), Аббос Ғуломов (Пата Гудушаури, 74), Мурод Раҳматов, Аденис Шала, Юсуф Отубанжо (Бобур Абдухолиқов, 46).
«Ал-Ваҳда»: Факундо Инсфран, Бургаш (Гуга, 79), Лукас Пимента, Горбани, Ал-Мажид, Жадсом, Мусса Диарра (Агбинон, 68), Ҳамад, Адам Гнезда Черин, Крупски (Огбу, 79), Кристиан Бентеке.
Гуруҳдаги вазият
Ушбу ғалабадан сўнг Абу-Даби клуби «Ал-Ваҳда» очколари сонини 6 тага етказиб, гуруҳ пешқадамига айланди. Икки турда бир дуранг ва бир мағлубият қайд этган «Насаф» ҳисобида эса 1 очко қолди.
Гуруҳнинг иккинчи баҳсида «Ал-Кувайт» (0 очко) ўз майдонида Баҳрайннинг «Ал-Холидия» (1 очко) клубини қабул қилади. Қарши клуби учун кейинги турларда плей-офф имкониятини сақлаб қолиш мақсадида очко йўқотишга энди умуман ҳаққи йўқ.
Изоҳлар 0
…