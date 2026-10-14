ОЧЛ-2да драматик учрашув: «Насаф» Қаршида «Ал-Ваҳда»га мағлуб бўлди

·14·Спорт
ОЧЛ-2да драматик учрашув: «Насаф» Қаршида «Ал-Ваҳда»га мағлуб бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Осиё Чемпионлар лигаси-2 мусобақасининг 2-турида «Насаф» ўз уйида «Ал-Ваҳда»га 1:2 ҳисобида ютқазиб, гуруҳдаги вазиятини мураккаблаштирди.
  • Учрашувда «Ал-Ваҳда» ҳужумчиси Крупски 23 ва 39-дақиқаларда дубл қайд этиб, жамоасининг ғалабасига ҳисса қўшди, шу билан бирга «Насаф» дарвозабони Абдувоҳид Неъматов 38-дақиқада пеналтини ўтказиб юборди.

Осиё Чемпионлар лигаси-2 мусобақасининг 2-тури доирасида Қаршининг «Насаф» жамоаси ўз майдонида Бирлашган Араб Амирликларининг «Ал-Ваҳда» клубини қабул қилди. «Марказий» стадионда кечган кескин ва драмаларга бой беллашувда меҳмонлар 2:1 ҳисобида ғалаба қозониб, гуруҳдаги етакчилигини мустаҳкамлади.

Биринчи бўлимдаёқ рўй берган кутилмаган вазиятлар, хусусан, қаршиликлар дарвозабони Абдувоҳид Неъматовнинг пенальтидан фойдалана олмагани ва рақиб ҳужумчиси Крупскининг иккита голи ўйин тақдирини ҳал қилди.

Биринчи бўлим драмаси: Крупскининг зарбалари ва дарвозабон хатоси

Учрашув меҳмонларнинг фаоллиги остида бошланди ва биринчи бўлимнинг ўзидаёқ асосий воқеалар содир бўлди:

  • Ҳисобнинг очилиши: 23-дақиқада «Ал-Ваҳда» ҳужумчиси Крупски қаршиликлар ҳимоясидаги бўшлиқдан фойдаланиб, ҳисобни очди (0:1);

  • 38-дақиқадаги пенальти: «Насаф» мувозанатни тиклаш учун қулай имкониятга эга бўлди. Бироқ 11 метрлик жарима тўпини ижро этишга киришган қаршиликлар посбони Абдувоҳид Неъматов белгиланган нуқтадан адашиб, тўпни дарвозага кирита олмади;

  • Крупскидан дубль: Орадан атиги бир дақиқа ўтиб, 39-дақиқада яна ўша Крупски ўз имкониятидан унумли фойдаланди ва орадаги фарқни иккитага оширди (0:2).

Иккинчи бўлим: Абдухолиқовнинг тезкор голи ва бесамар босим

Танаффусдан сўнг Рўзиқул Бердиев таркибда ўзгаришларни амалга оширди ва бу тезда ўз самарасини берди:

  • Тезкор жавоб голи: 46-дақиқада Юсуф Отубанжо ўрнига майдонга тушган ҳужумчи Бобур Абдухолиқов орадан бир дақиқа ўтиб, 47-дақиқада ҳисобни қисқартирди (1:2);

  • Ҳужумлар ва асабий дақиқалар: Голдан сўнг қаршиликлар рақиб дарвозаси олдида катта босим ўрнатди. Қатор ўзгаришлар амалга оширилганига қарамай, «Ал-Ваҳда» ҳимоявий тартибни сақлаб қолди ва қарши ҳужумларда Кристиан Бентеке ёрдамида хавф туғдириб турди;

  • Сариқ карточкалар: Муросасиз кечган баҳсда ҳакам «Насаф» сафидан Ғолиб Ғайбуллаев (14), Ойбек Рустамов (29) ва Пата Гудушаури (83)ни, меҳмонлардан эса Жадсомни (76) огоҳлантирди.

Ўйин баёни ва таркиблар

  • ОЧЛ-2. 2-тур

  • «Насаф» (Ўзбекистон) — «Ал-Ваҳда» (БАА) — 1:2

  • 14 октябрь, Қарши, «Марказий» стадиони

  • Голлар: Бобур Абдухолиқов (47) — Крупски (23, 39)

  • Фойдаланилмаган пенальти: Абдувоҳид Неъматов (38)

«Насаф»: Абдувоҳид Неъматов, Зафармурод Абдураҳматов (Диёр Абдуназаров, 74), Ғолиб Ғайбуллаев, Алибек Давронов (Дилшод Муртазоев, 74), Шароф Муҳиддинов, Умар Эшмуродов, Ойбек Рустамов (Сардор Баҳромов, 46), Аббос Ғуломов (Пата Гудушаури, 74), Мурод Раҳматов, Аденис Шала, Юсуф Отубанжо (Бобур Абдухолиқов, 46).

«Ал-Ваҳда»: Факундо Инсфран, Бургаш (Гуга, 79), Лукас Пимента, Горбани, Ал-Мажид, Жадсом, Мусса Диарра (Агбинон, 68), Ҳамад, Адам Гнезда Черин, Крупски (Огбу, 79), Кристиан Бентеке.

Гуруҳдаги вазият

Ушбу ғалабадан сўнг Абу-Даби клуби «Ал-Ваҳда» очколари сонини 6 тага етказиб, гуруҳ пешқадамига айланди. Икки турда бир дуранг ва бир мағлубият қайд этган «Насаф» ҳисобида эса 1 очко қолди.

Гуруҳнинг иккинчи баҳсида «Ал-Кувайт» (0 очко) ўз майдонида Баҳрайннинг «Ал-Холидия» (1 очко) клубини қабул қилади. Қарши клуби учун кейинги турларда плей-офф имкониятини сақлаб қолиш мақсадида очко йўқотишга энди умуман ҳаққи йўқ.

НасафАл-ВаҳдаОсиё Чемпионлар лигаси-2Крупски
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қаршида халқаро суперўйин: “Насаф”ни ОЧЛ-2да қандай хавфли рақиб кутмоқда?Қаршида халқаро суперўйин: “Насаф”ни ОЧЛ-2да қандай хавфли рақиб кутмоқда?Бугун 17:36 Рўзиқул Бердиев Баҳрайндаги баҳсдан сўнг журналистлар саволларига кескин жавоб берди Рўзиқул Бердиев Баҳрайндаги баҳсдан сўнг журналистлар саволларига кескин жавоб берди17 сентябр 06:25Баҳрайндан муҳим бир очко: «Насаф» ОЧЛ-2 баҳсларини «Ал Холидия» майдонида бошладиБаҳрайндан муҳим бир очко: «Насаф» ОЧЛ-2 баҳсларини «Ал Холидия» майдонида бошлади16 сентябр 23:05«Баҳрайн шерлари»га қарши жанг: «Насаф» бугун ОЧЛ-2 даги юришини бошлайди«Баҳрайн шерлари»га қарши жанг: «Насаф» бугун ОЧЛ-2 даги юришини бошлайди16 сентябр 15:17Рўзиқул Бердиев ОЧЛ-2 старти олдидан «Ал-Халдия»га қарши кураш сирларини очдиРўзиқул Бердиев ОЧЛ-2 старти олдидан «Ал-Халдия»га қарши кураш сирларини очди16 сентябр 06:18Рўзиқул Бердиев «Ал Ваҳда»га қарши ўйин олдидан режаларни ошкор қилдиРўзиқул Бердиев «Ал Ваҳда»га қарши ўйин олдидан режаларни ошкор қилдиКеча 22:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...