Севги учун кеч эмас: Бразилияда 70 ёшли аёл илк бор севгилисини учратиб, турмуш қурди

·0·Дунё
Севги учун кеч эмас: Бразилияда 70 ёшли аёл илк бор севгилисини учратиб, турмуш қурди

Бразилияда 70 ёшигача ҳеч қачон романтик муносабатларда бўлмаган аёлнинг ўзидан 14 ёш катта эркакка турмушга чиқиши кенг жамоатчилик эътиборини тортди. Унинг ҳаётий ҳикояси севги учун ҳеч қачон кеч эмаслигини яна бир бор намоён этди.

Мария Лусия дос Сантос ва 84 ёшли Клементе дос Сантос ўзлари яшайдиган ҳудуддаги кексалар марказида танишишган. Дастлаб оддий танишувдан бошланган муносабат вақт ўтиши билан самимий туйғуларга айланган.

Маҳаллий ОАВ хабарларига кўра, улар биргаликда рақс кечаларига қатнашиб, тобора яқинлашиб боришган. Шу тариқа, икки инсон ўртасида муҳаббат пайдо бўлган ва улар ҳаётларини бирлаштиришга қарор қилишган.

Мария ёшлигида роҳиба бўлиш ҳақида ҳам ўйлаган. Бироқ кейинчалик бошқа йўлни танлаб, узоқ йиллар давомида оиласига ғамхўрлик қилган ва ёлғиз яшаган. У 70 ёшида илк бор чинакам романтик муносабатларни бошдан кечириб, янги ҳаёт саҳифасини очган.

Жуфтликнинг тўйи май ойида бўлиб ўтган. Маросимда уларнинг яқинлари, оила аъзолари ва дўстлари иштирок этган. Бу ҳақдаги лавҳа Бразилия телевидениесида намойиш этилгач, воқеа кўплаб инсонларнинг эътиборини қозонган.

Ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари жуфтликнинг ҳикоясини илиқ кутиб олиб, севги ёшга боғлиқ эмаслиги ва инсон ҳаётининг исталган босқичида бахтини топиши мумкинлигини таъкидлашган.

Бу воқеа ҳаётда янги бошланишлар учун ҳеч қачон кеч эмаслигини эслатиб туради.

БразилияМария Лусия дос СантосКлементе дос Сантосижтимоий воқеалар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Акула ҳужумида аввал ҳомиладор севгилисини қутқарди, кейин акула уни қонга беладиАкула ҳужумида аввал ҳомиладор севгилисини қутқарди, кейин акула уни қонга белади2 август 19:02Ламин Ямалнинг севгилисига ёзган изоҳи ижтимоий тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқдаЛамин Ямалнинг севгилисига ёзган изоҳи ижтимоий тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда9 октябр 14:33Бразилия президенти ғазабда: Бразилия самолёти нега деярли бўш қайтди?Бразилия президенти ғазабда: Бразилия самолёти нега деярли бўш қайтди?14 июл 23:03Бразилияда улкан баннер ҳаво шарига илиниб, парча-парча бўлиб кетди (видео)Бразилияда улкан баннер ҳаво шарига илиниб, парча-парча бўлиб кетди (видео)6 октябр 00:44Хитойда аёл собиқ севгилисидан "қасос" олиш мақсадида унинг уйига 1 тонна пиёз юборди, аммо йигит...Хитойда аёл собиқ севгилисидан "қасос" олиш мақсадида унинг уйига 1 тонна пиёз юборди, аммо йигит...15 сентябр 22:30Франциялик севишганлар никоҳдан олдин ака-сингил эмаслигини текширишдиФранциялик севишганлар никоҳдан олдин ака-сингил эмаслигини текширишди31 август 14:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда