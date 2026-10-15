Эрлинг Холанд ЕЧЛ тарихида мисли кўрилмаган натижа қайд этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Эрлинг Холанд Европа Чемпионлар Лигаси тарихида 60 та гол чегарасини энг ёш футболчи сифатида забт этди.
- У 26 ёш 85 кунлик бўлганида бу натижага эришиб, Лионель Мессининг 26 ёш 86 кунлик рекордини бир кунга янгилади.
- Холанд Чемпионлар Лигасида жами 60 та ўйинда 61 та гол урган ва бу уни турнирнинг энг яхши тўпурарлари рўйхатида 7-ўринга олиб чиқди.
Европа Чемпионлар Лигаси умумий босқичи доирасида «Манчестер Сити» ўз майдонида «ПСЖ»га 2:4 ҳисобида имкониятни бой берган бўлса-да, «шаҳарликлар»нинг норвегиялик тўпурари Эрлинг Холанд қитъанинг бош клублар мусобақаси тарихида янги саҳифа очди.
Парижликлар дарвозасига иккита тўп киритган ҳужумчи мусобақа тарихидаги энг ёш ва энг сермаҳсул футболчи сифатида афсонавий Лионель Мессига тегишли бўлган кўп йиллик рекордни янгилади.
Мессининг рекорди тарихга айланди: Битта кунлик фарқ
УЕФА расмий маълумотларига кўра, Холанд мусобақада 60 та гол чегарасини энг ёш ҳолида забт этган футболчига айланди:
Холанднинг кўрсаткичи: Норвегиялик юлдуз турнирдаги 60-голини нишонлаган пайтда атиги 26 ёш 85 кунлик эди;
Мессидан бир кунлик устунлик: Аввалги тарихий рекорд соҳиби Лионель Месси «Барселона» либосида 60 талик довонни босиб ўтганида 26 ёш 86 кунлик бўлган. Шу тариқа, Холанд аргентиналик даҳонинг кўрсаткичини роппа-роса 1 кунга янгилашга муваффақ бўлди.
Фантастик статистика: Ўйиндан кўпроқ гол
Эрлинг Холанднинг Чемпионлар Лигасидаги самарадорлиги замонавий футбол учун ҳайратланарли даражада юқорилигича қолмоқда:
Ўйиндан кўп гол урган етакчи: Айни пайтда Холанд ЕЧЛ доирасида жами 60 та учрашувда майдонга тушиб, 61 та гол уришга улгурган — бу ҳар бир баҳсда ўртача 1 тадан кўпроқ гол демакдир;
Тарихий рейтингда 7-ўрин: Ушбу натижа эвазига норвегиялик форвард Чемпионлар Лигаси тарихидаги энг яхши тўпурарлар рўйхатида 7-поғонага кўтарилиб олди.
Умумий тўпурарлар пойгасидаги вазият
Турнир тарихидаги энг сермаҳсул тўпурарлар жадвалида Лионель Месси ҳамон улкан марраларни эгаллаб турибди:
Мессининг умумий мавқеи: Аргентиналик юлдуз Чемпионлар Лигасида ўтказган 163 та беллашувида 129 та гол киритиб, умумий тўпурарлар рейтингида мустаҳкам 2-ўринни банд этиб турибди;
Холанднинг кейинги мақсади: 26 ёшидаёқ 61 та голга етган Холанднинг бундай шиддатли суръати уни келгусида Месси ва Криштиану Роналдунинг мутлақ рекордларига етиб олиш учун асосий даъвогарга айлантирмоқда.
Изоҳлар 0
…