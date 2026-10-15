Эрлинг Холанд ЕЧЛ тарихида мисли кўрилмаган натижа қайд этди

·8·Спорт
Эрлинг Холанд ЕЧЛ тарихида мисли кўрилмаган натижа қайд этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Эрлинг Холанд Европа Чемпионлар Лигаси тарихида 60 та гол чегарасини энг ёш футболчи сифатида забт этди.
  • У 26 ёш 85 кунлик бўлганида бу натижага эришиб, Лионель Мессининг 26 ёш 86 кунлик рекордини бир кунга янгилади.
  • Холанд Чемпионлар Лигасида жами 60 та ўйинда 61 та гол урган ва бу уни турнирнинг энг яхши тўпурарлари рўйхатида 7-ўринга олиб чиқди.

Европа Чемпионлар Лигаси умумий босқичи доирасида «Манчестер Сити» ўз майдонида «ПСЖ»га 2:4 ҳисобида имкониятни бой берган бўлса-да, «шаҳарликлар»нинг норвегиялик тўпурари Эрлинг Холанд қитъанинг бош клублар мусобақаси тарихида янги саҳифа очди.

Парижликлар дарвозасига иккита тўп киритган ҳужумчи мусобақа тарихидаги энг ёш ва энг сермаҳсул футболчи сифатида афсонавий Лионель Мессига тегишли бўлган кўп йиллик рекордни янгилади.

Мессининг рекорди тарихга айланди: Битта кунлик фарқ

УЕФА расмий маълумотларига кўра, Холанд мусобақада 60 та гол чегарасини энг ёш ҳолида забт этган футболчига айланди:

  • Холанднинг кўрсаткичи: Норвегиялик юлдуз турнирдаги 60-голини нишонлаган пайтда атиги 26 ёш 85 кунлик эди;

  • Мессидан бир кунлик устунлик: Аввалги тарихий рекорд соҳиби Лионель Месси «Барселона» либосида 60 талик довонни босиб ўтганида 26 ёш 86 кунлик бўлган. Шу тариқа, Холанд аргентиналик даҳонинг кўрсаткичини роппа-роса 1 кунга янгилашга муваффақ бўлди.

Фантастик статистика: Ўйиндан кўпроқ гол

Эрлинг Холанднинг Чемпионлар Лигасидаги самарадорлиги замонавий футбол учун ҳайратланарли даражада юқорилигича қолмоқда:

  • Ўйиндан кўп гол урган етакчи: Айни пайтда Холанд ЕЧЛ доирасида жами 60 та учрашувда майдонга тушиб, 61 та гол уришга улгурган — бу ҳар бир баҳсда ўртача 1 тадан кўпроқ гол демакдир;

  • Тарихий рейтингда 7-ўрин: Ушбу натижа эвазига норвегиялик форвард Чемпионлар Лигаси тарихидаги энг яхши тўпурарлар рўйхатида 7-поғонага кўтарилиб олди.

Умумий тўпурарлар пойгасидаги вазият

Турнир тарихидаги энг сермаҳсул тўпурарлар жадвалида Лионель Месси ҳамон улкан марраларни эгаллаб турибди:

  • Мессининг умумий мавқеи: Аргентиналик юлдуз Чемпионлар Лигасида ўтказган 163 та беллашувида 129 та гол киритиб, умумий тўпурарлар рейтингида мустаҳкам 2-ўринни банд этиб турибди;

  • Холанднинг кейинги мақсади: 26 ёшидаёқ 61 та голга етган Холанднинг бундай шиддатли суръати уни келгусида Месси ва Криштиану Роналдунинг мутлақ рекордларига етиб олиш учун асосий даъвогарга айлантирмоқда.

Эрлинг ХоландЛионель МессиЧемпионлар ЛигасиПСЖ
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Энрике «Манчестер Сити» устидан қозонилган 4:2 ҳисобидаги ғалабадан сўнг нималар деди?Энрике «Манчестер Сити» устидан қозонилган 4:2 ҳисобидаги ғалабадан сўнг нималар деди?Бугун 11:49Манчестер Сити — ПСЖ: таркиблар ва жонли матнМанчестер Сити — ПСЖ: таркиблар ва жонли матнКеча 23:41Энсо Фернандес Эрлинг Холандни мақтадиЭнсо Фернандес Эрлинг Холандни мақтади9 сентябр 09:55Эрлинг Холанд рекордни такрорлаб, Манчестер Сити ғалабасини таъминладиЭрлинг Холанд рекордни такрорлаб, Манчестер Сити ғалабасини таъминлади9 сентябр 09:19Эрлинг Холанд дубли Манчестер Сити жамоасига ғалаба келтирдиЭрлинг Холанд дубли Манчестер Сити жамоасига ғалаба келтирди9 сентябр 02:31EA FC 27 рейтинглари: Мбаппе ва Холанд чўккида, Месси кўтарилдиEA FC 27 рейтинглари: Мбаппе ва Холанд чўккида, Месси кўтарилди17 август 21:16
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди