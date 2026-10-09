Ламин Ямалнинг севгилисига ёзган изоҳи ижтимоий тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда

·51·Дунё
Ламин Ямалнинг севгилисига ёзган изоҳи ижтимоий тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда

“Барселона” клуби ва Испания терма жамоаси ҳужумчиси Ламин Ямалнинг севгилиси суратига қолдирган изоҳи интернет фойдаланувчилари эътиборини тортди. Футболчи испаниялик блогер Инес Гарcиянинг ижтимоий тармоқдаги постига “Аёлим, юлдузим” дея муносабат билдирган. Мазкур изоҳ қисқа вақт ичида кўплаб лайкларни тўплаб, мухлислар орасида турли тахминларга сабаб бўлди.

Айрим кузатувчилар Ямалнинг бу сўзларини жуфтлик ўртасидаги муносабатлар жиддий тус олганининг белгиси сифатида баҳоламоқда. Бошқалар эса футболчининг изоҳини шунчаки меҳр ва самимийлик ифодаси деб ҳисобламоқда. Ҳозирча ушбу фикрлар ортида қандай маъно борлиги ҳақида жуфтлик томонидан расмий баёнот берилмаган.

Lamine Yamalning Instagramdagi rus tilidagi interfeysli izohlari skrinshoti.

Мухлислар Ямал ва Инес Гарсиянинг бир-бирига бўлган муносабатини аввал ҳам пайқашган. Уларнинг ижтимоий тармоқлардаги ёзишмалари ва изоҳлари 2026 йил апрель ойидаёқ кузатувчилар диққатини жалб қилган эди. Май ойи охирида эса футболчи севгилисини “Барселона”нинг мавсум якунига бағишланган тадбирида омма олдида таништиргани айтилади.

Ямалнинг сўнгги изоҳи эса жуфтлик муносабатларига доир қизиқишларни яна кучайтирди.

Ламин ЯмалИнес ГарсияБарселона клубиФутболчининг изоҳлари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирдиЯмаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди17 август 17:30Ламин Ямал севгилиси билан бирга яшай бошладиЛамин Ямал севгилиси билан бирга яшай бошлади25 август 18:40Ламин Ямал стадионда Инесга турмуш қуришни таклиф қилдими?Ламин Ямал стадионда Инесга турмуш қуришни таклиф қилдими?22 июл 16:34Ғазода Ламин Ямалга бағишланган мурал пайдо бўлдиҒазода Ламин Ямалга бағишланган мурал пайдо бўлди15 май 09:15Роналду Месси постидаги изоҳи билан Instagram рекордини янгиладиРоналду Месси постидаги изоҳи билан Instagram рекордини янгилади18 август 21:50Испания ҳукумати раҳбари Ламин Ямални ҳимоя қилиб чиқди...Испания ҳукумати раҳбари Ламин Ямални ҳимоя қилиб чиқди...15 май 16:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади