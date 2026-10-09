Ламин Ямалнинг севгилисига ёзган изоҳи ижтимоий тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
“Барселона” клуби ва Испания терма жамоаси ҳужумчиси Ламин Ямалнинг севгилиси суратига қолдирган изоҳи интернет фойдаланувчилари эътиборини тортди. Футболчи испаниялик блогер Инес Гарcиянинг ижтимоий тармоқдаги постига “Аёлим, юлдузим” дея муносабат билдирган. Мазкур изоҳ қисқа вақт ичида кўплаб лайкларни тўплаб, мухлислар орасида турли тахминларга сабаб бўлди.
Айрим кузатувчилар Ямалнинг бу сўзларини жуфтлик ўртасидаги муносабатлар жиддий тус олганининг белгиси сифатида баҳоламоқда. Бошқалар эса футболчининг изоҳини шунчаки меҳр ва самимийлик ифодаси деб ҳисобламоқда. Ҳозирча ушбу фикрлар ортида қандай маъно борлиги ҳақида жуфтлик томонидан расмий баёнот берилмаган.
Мухлислар Ямал ва Инес Гарсиянинг бир-бирига бўлган муносабатини аввал ҳам пайқашган. Уларнинг ижтимоий тармоқлардаги ёзишмалари ва изоҳлари 2026 йил апрель ойидаёқ кузатувчилар диққатини жалб қилган эди. Май ойи охирида эса футболчи севгилисини “Барселона”нинг мавсум якунига бағишланган тадбирида омма олдида таништиргани айтилади.
Ямалнинг сўнгги изоҳи эса жуфтлик муносабатларига доир қизиқишларни яна кучайтирди.
Изоҳлар 0
…