Дугоналари билан терисини қорайтиришга қизиққан аёл тери саратонидан вафот этди

·73·Дунё
Дугоналари билан терисини қорайтиришга қизиққан аёл тери саратонидан вафот этди

Англиянинг Манчестер шаҳрида яшаган 30 ёшли Челси Тантум тери саратонининг хавфли тури — меланомадан вафот этди. У 15 ёшидан бошлаб дугоналари билан терисини янада қорайтириш борасида рақобатлашиб, мунтазам равишда солярий хизматидан фойдаланган.

Челсига 28 ёшида меланома ташхиси қўйилган. Ўша вақтга келиб касаллик умуртқа поғонаси, ўпка, жигар ва бошқа аъзоларга тарқалиб улгурган эди. Кейинчалик саратон унинг бош миясига ҳам ўтган.

Аёлнинг айтишича, у ҳали вояга етмаган пайтида солярий салонларига борганида, ундан шахсини тасдиқловчи ҳужжат талаб қилинмаган. У кейинги йилларда ҳам ушбу хизматдан мунтазам фойдаланишда давом этган.

Касаллиги аниқланганидан сўнг Челси солярийнинг хавфли оқибатлари ҳақида жамоатчиликни огоҳлантиришни ўз олдига мақсад қилиб қўйган. У вояга етмаганларнинг солярий салонларига киришининг олдини олиш учун мижозлардан шахсни тасдиқловчи ҳужжат талаб қилиш тизимини жорий этишга чақирган.

Бундан ташқари, Челси меланома билан касалланган инсонларни қўллаб-қувватловчи Melanoma Focus ташкилоти учун 4 минг фунт стерлингдан ортиқ маблағ йиғишга муваффақ бўлган.

У 2026 йил 30-сентабрда ҳаётдан кўз юмди. Яқинларининг таъкидлашича, Челси оғир касаллик билан курашаётганига қарамай, сўнгги кунларигача бошқаларга ёрдам бериш ва инсонларни хавф ҳақида огоҳлантиришга интилган.

Челси ТантумМанчестерMelanoma Focusсолярий салонлари хавфлари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Баҳодир Жалолов WBC рейтингида яна кўтарилди: У кучли ўнликка яқинлашмоқдаБаҳодир Жалолов WBC рейтингида яна кўтарилди: У кучли ўнликка яқинлашмоқда10 сентябр 20:54Томми Фьюри ўзидан 50 килограмм оғир рақибини мағлуб этдиТомми Фьюри ўзидан 50 килограмм оғир рақибини мағлуб этди15 июн 06:55Гвардиоланинг сўнгги паради Манчестерда тарихий кунга айланди (видео)Гвардиоланинг сўнгги паради Манчестерда тарихий кунга айланди (видео)26 май 14:2714 ёшли қиз қаришга қарши воситани ишлатиб, ойлаб азият чекди14 ёшли қиз қаришга қарши воситани ишлатиб, ойлаб азият чекди13 сентябр 00:0726 ёшли инфлюенсер ошқозон саратонидан вафот этди26 ёшли инфлюенсер ошқозон саратонидан вафот этди3 октябр 14:24Йиллар давомида таниш бўлган ит 20 ёшли қизга ҳужум қилдиЙиллар давомида таниш бўлган ит 20 ёшли қизга ҳужум қилди29 август 15:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди