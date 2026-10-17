Ўзбекистонда грипп мавсуми яқинлашмоқда: кимлар кўпроқ эҳтиёт бўлиши керак?

·40·Жамият
Ўзбекистонда грипп мавсуми яқинлашмоқда: кимлар кўпроқ эҳтиёт бўлиши керак?

Ўзбекистонда куз-қиш мавсумида грипп ва ўткир респиратор вирусли инфекциялар (ЎРВИ) билан касалланиш даражаси ошиши мумкин. Соғлиқни сақлаш вазирлиги маълумотига кўра, бундай ҳолатлар одатда ноябрь ойидан февралгача бўлган даврда кўпроқ кузатилади.

Мутахассислар, айниқса, мактабгача ёшдаги болалар ва 65 ёшдан ошган кексаларга алоҳида эътибор қаратмоқда. Ушбу гуруҳларда касаллик оғир кечиши, шунингдек, пневмония каби жиддий асоратлар ривожланиши хавфи юқорироқ.

Мавсумий касалликлар кўпайишига тайёргарлик доирасида тиббиёт муассасалари, поликлиникалар ва тез тиббий ёрдам хизматларида зарур чоралар кўрилмоқда. Тиббиёт ходимлари фуқароларни касаллик белгиларини эътиборсиз қолдирмасликка, аҳвол ёмонлашганда эса ўз вақтида шифокорга мурожаат қилишга чақирмоқда.

Шу билан бирга, вазирлик маълумотларига кўра, айни пайтда мамлакатдаги эпидемиологик вазият барқарорлигича қолмоқда. Мутахассислар таъкидлашича, грипп ва ЎРВИ ҳолатларининг мавсумий ортиши ҳар йили кузатиладиган табиий жараён бўлиб, бу ўз-ўзидан фавқулодда эпидемия юзага келганини англатмайди.

Шифокорлар касалликдан сақланиш учун қўл гигиенасига риоя қилиш, хоналарни мунтазам шамоллатиш, касаллик аломатлари кузатилганда бошқаларга юқтириш хавфини камайтириш ва зарурат туғилганда тиббий маслаҳат олишни тавсия этади.

ЎзбекистонСоғлиқни сақлаш вазирлигигриппЎРВИ
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Грипп ва ЎРВИ ҳолатлари кескин кўпаймоқда — шифокорлар нималардан огоҳлантирмоқда?Грипп ва ЎРВИ ҳолатлари кескин кўпаймоқда — шифокорлар нималардан огоҳлантирмоқда?14 октябр 18:42Россияда ЎРВИ, грипп ва COVID-19 билан касалланиш кескин ошдиРоссияда ЎРВИ, грипп ва COVID-19 билан касалланиш кескин ошди24 сентябр 14:46Жазирамада 103 хизмати қанча чақириқ қабул қилди?Жазирамада 103 хизмати қанча чақириқ қабул қилди?17 июл 16:40Жазирама +46°га етади: организмни қандай асраш керак?Жазирама +46°га етади: организмни қандай асраш керак?13 июл 14:58Шифохоналарида «сирли мижозлар» орқали назорат тадбирлари бошланмоқдаШифохоналарида «сирли мижозлар» орқали назорат тадбирлари бошланмоқда13 июн 15:44Наманганда ишламаган боғчалар учун 1,3 млрд сўм субсидия ажратилдиНаманганда ишламаган боғчалар учун 1,3 млрд сўм субсидия ажратилди6 октябр 20:00
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?