Ўзбекистонда грипп мавсуми яқинлашмоқда: кимлар кўпроқ эҳтиёт бўлиши керак?
Ўзбекистонда куз-қиш мавсумида грипп ва ўткир респиратор вирусли инфекциялар (ЎРВИ) билан касалланиш даражаси ошиши мумкин. Соғлиқни сақлаш вазирлиги маълумотига кўра, бундай ҳолатлар одатда ноябрь ойидан февралгача бўлган даврда кўпроқ кузатилади.
Мутахассислар, айниқса, мактабгача ёшдаги болалар ва 65 ёшдан ошган кексаларга алоҳида эътибор қаратмоқда. Ушбу гуруҳларда касаллик оғир кечиши, шунингдек, пневмония каби жиддий асоратлар ривожланиши хавфи юқорироқ.
Мавсумий касалликлар кўпайишига тайёргарлик доирасида тиббиёт муассасалари, поликлиникалар ва тез тиббий ёрдам хизматларида зарур чоралар кўрилмоқда. Тиббиёт ходимлари фуқароларни касаллик белгиларини эътиборсиз қолдирмасликка, аҳвол ёмонлашганда эса ўз вақтида шифокорга мурожаат қилишга чақирмоқда.
Шу билан бирга, вазирлик маълумотларига кўра, айни пайтда мамлакатдаги эпидемиологик вазият барқарорлигича қолмоқда. Мутахассислар таъкидлашича, грипп ва ЎРВИ ҳолатларининг мавсумий ортиши ҳар йили кузатиладиган табиий жараён бўлиб, бу ўз-ўзидан фавқулодда эпидемия юзага келганини англатмайди.
Шифокорлар касалликдан сақланиш учун қўл гигиенасига риоя қилиш, хоналарни мунтазам шамоллатиш, касаллик аломатлари кузатилганда бошқаларга юқтириш хавфини камайтириш ва зарурат туғилганда тиббий маслаҳат олишни тавсия этади.
Изоҳлар 0
…