«Нефтчи» форварди Стипе Перица Роналду билан тушган суратига ажойиб ҳазил ёзди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Нефтчи» клуби ҳужумчиси Стипе Перица Криштиану Роналду билан тушган суратига «Иккаламиз биргаликда 1000 дан ортиқ гол урганмиз» деб ҳазиломуз изоҳ қолдирди.
- Бу ҳазил мухлисларда катта қизиқиш уйғотди, чунки Роналду 900 дан ортиқ гол урган бўлса-да, Перицанинг самоиронияси ва самимий муносабати кўпчиликни хушнуд этди.
Осиё чемпионлар лигаси доирасида Саудия Арабистонининг «Ан-Наср» клубига қарши кечган баҳс (1:3) якунлангач, Фарғонанинг «Нефтчи» клуби хорватиялик ҳужумчиси Стипе Перица жаҳон футболи афсонаси Криштиану Роналду билан тушган суратини ижтимоий тармоқлардаги саҳифасига жойлади.
Ҳужумчи сурат остига ёзган ўзига хос ва кулгили изоҳи билан футбол ихлосмандларининг олқишига сазовор бўлди ва тармоқларда кенг муҳокамаларга сабаб бўлди.
«Иккаламиз биргаликда 1000 дан ортиқ гол урдик»
Хорватиялик футболчи португалиялик тўпурар билан ўз статистикасини солиштириб, ҳазиломуз муносабат билдирди:
Машҳур ҳазил иқтибоси: Перица Роналду билан тушган суратига «Иккаламиз биргаликда 1000 дан ортиқ гол урганмиз», дея изоҳ қолдирди;
Статистикадаги фарқ: Албатта, бу рақамларнинг мутлақ катта қисми (900 дан ортиқ гол) фаолияти давомида рекордларни янгилаб келаётган Криштиану Роналду ҳиссасига тўғри келади, бироқ Перицанинг бундай самоиронияси ва самимий ёндашуви мухлисларда катта қизиқиш уйғотди.
«Удинезе»дан Ўзбекистонгача: Стипе Перицанинг «Нефтчи»даги сермаҳсуллиги
Хорватиялик ҳужумчи Фарғона жамоасида фаолиятининг муҳим даврини ўтказмоқда:
Европа тажрибаси: Ўз вақтида Италия А Серияси вакили «Удинезе» клуби таркибида юқори савияда тўп сурган Стипе Перица бугунги кунда Ўзбекистон чемпионатида фаол ҳаракат қилмоқда;
Мавсумдаги самарадорлик: Маълумотларга кўра, тажрибали легионер жорий мавсумда «Нефтчи» сафида барча мусобақаларда жами 16 та гол киритиб, жамоанинг асосий ҳужум қуроли ва етакчиларидан бирига айланиб улгурди.
Халқаро майдонда жаҳон даражасидаги юлдузлар билан беллашиш ва бундай илиқ лаҳзалар нафақат футболчилар, балки ўзбек футболининг халқаро саҳнадаги танилиши учун ҳам ёрқин воқелик бўлиб хизмат қилмоқда.
Изоҳлар 0
…