«Нефтчи» форварди Стипе Перица Роналду билан тушган суратига ажойиб ҳазил ёзди

·6·Спорт
«Нефтчи» форварди Стипе Перица Роналду билан тушган суратига ажойиб ҳазил ёзди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • «Нефтчи» клуби ҳужумчиси Стипе Перица Криштиану Роналду билан тушган суратига «Иккаламиз биргаликда 1000 дан ортиқ гол урганмиз» деб ҳазиломуз изоҳ қолдирди.
  • Бу ҳазил мухлисларда катта қизиқиш уйғотди, чунки Роналду 900 дан ортиқ гол урган бўлса-да, Перицанинг самоиронияси ва самимий муносабати кўпчиликни хушнуд этди.

Осиё чемпионлар лигаси доирасида Саудия Арабистонининг «Ан-Наср» клубига қарши кечган баҳс (1:3) якунлангач, Фарғонанинг «Нефтчи» клуби хорватиялик ҳужумчиси Стипе Перица жаҳон футболи афсонаси Криштиану Роналду билан тушган суратини ижтимоий тармоқлардаги саҳифасига жойлади.

Ҳужумчи сурат остига ёзган ўзига хос ва кулгили изоҳи билан футбол ихлосмандларининг олқишига сазовор бўлди ва тармоқларда кенг муҳокамаларга сабаб бўлди.

«Иккаламиз биргаликда 1000 дан ортиқ гол урдик»

Хорватиялик футболчи португалиялик тўпурар билан ўз статистикасини солиштириб, ҳазиломуз муносабат билдирди:

  • Машҳур ҳазил иқтибоси: Перица Роналду билан тушган суратига «Иккаламиз биргаликда 1000 дан ортиқ гол урганмиз», дея изоҳ қолдирди;

  • Статистикадаги фарқ: Албатта, бу рақамларнинг мутлақ катта қисми (900 дан ортиқ гол) фаолияти давомида рекордларни янгилаб келаётган Криштиану Роналду ҳиссасига тўғри келади, бироқ Перицанинг бундай самоиронияси ва самимий ёндашуви мухлисларда катта қизиқиш уйғотди.

«Удинезе»дан Ўзбекистонгача: Стипе Перицанинг «Нефтчи»даги сермаҳсуллиги

Хорватиялик ҳужумчи Фарғона жамоасида фаолиятининг муҳим даврини ўтказмоқда:

  • Европа тажрибаси: Ўз вақтида Италия А Серияси вакили «Удинезе» клуби таркибида юқори савияда тўп сурган Стипе Перица бугунги кунда Ўзбекистон чемпионатида фаол ҳаракат қилмоқда;

  • Мавсумдаги самарадорлик: Маълумотларга кўра, тажрибали легионер жорий мавсумда «Нефтчи» сафида барча мусобақаларда жами 16 та гол киритиб, жамоанинг асосий ҳужум қуроли ва етакчиларидан бирига айланиб улгурди.

Халқаро майдонда жаҳон даражасидаги юлдузлар билан беллашиш ва бундай илиқ лаҳзалар нафақат футболчилар, балки ўзбек футболининг халқаро саҳнадаги танилиши учун ҳам ёрқин воқелик бўлиб хизмат қилмоқда.

Стипе ПерицаНефтчиАсафия чемпионлар лигасиКриштиану Роналду
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Водий дербисида учта гол : «Андижон» — «Нефтчи» баҳси тафсилотлариВодий дербисида учта гол : «Андижон» — «Нефтчи» баҳси тафсилотлари13 август 21:30Роналду «Нефтчи» устидан қозонилган муваффақият ва 981-голи ҳақида фикр билдирдиРоналду «Нефтчи» устидан қозонилган муваффақият ва 981-голи ҳақида фикр билдирди13 октябр 07:05Элит ОЧЛ 2-турида “Ан Наср”га қарши ўйинда “Нефтчи” мағлубиятга учради (видео)Элит ОЧЛ 2-турида “Ан Наср”га қарши ўйинда “Нефтчи” мағлубиятга учради (видео)13 октябр 06:47“Пахтакор” ва “Нефтчи”нинг бугунги баҳслари қачон ва қайси каналда намойиш этилади?“Пахтакор” ва “Нефтчи”нинг бугунги баҳслари қачон ва қайси каналда намойиш этилади?12 октябр 11:21«Нефтчи» бош мураббийи «Ан Наср»га қарши ўйиндан олдин нималар деди?«Нефтчи» бош мураббийи «Ан Наср»га қарши ўйиндан олдин нималар деди?12 октябр 11:04«Ўзбек эл-класикоси»: «Нефтчи» «Пахтакор»ни мағлуб этиб, чорак финалга чиқди«Ўзбек эл-класикоси»: «Нефтчи» «Пахтакор»ни мағлуб этиб, чорак финалга чиқди29 август 21:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...