Трампнинг янги матбуот котиби илк брифингидан сўнг лавозимини йўқотди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- АҚШ Президенти Доналд Трампнинг янги матбуот котиби Кети Закария лавозимга тайинланганидан беш кун ўтиб, 16 октябрда лавозимидан четлатилди.
- Унинг қисқа фаолияти илк брифингидаги омадсиз чиқиши ва юридик малакаси билан боғлиқ саволлар ортидан танқидлар марказида қолди.
- Закария 2026 йил 9 октябрда тайинланган бўлиб, унинг Оқ уйдаги илк ва ягона брифинги 13 октябрда бўлиб ўтган.
АҚШ Президенти Дональд Трампнинг янги матбуот котиби Кэти Закария лавозимга тайинланганидан беш кун ўтиб ишдан кетди. Унинг қисқа фаолияти илк брифингидаги омадсиз чиқиши ва юридик малакаси билан боғлиқ саволлар ортидан танқидлар марказида қолди. Бу ҳақда The New York Times нашри хабар берди.
Закария 2026 йил 9 октябрда матбуот котиби лавозимига тайинланган. У бунгача консерватив қарашлари билан танилган шарҳловчи сифатида фаолият юритган. Унинг Оқ уйдаги илк ва ягона брифинги 13 октябрь куни бўлиб ўтган.
14 дақиқа давом этган брифингнинг тахминан саккиз дақиқасида Закария олдиндан тайёрланган матнни ўқиган, журналистларнинг эса атиги учта саволига жавоб берган. У чиқиши давомида турмуш ўртоғи ҳақида гапираётиб, адашиб «президентим» деб юборган ва дарҳол хатосини тузатган.
Шундан сўнг унинг касбий малакаси ҳам муҳокамаларга сабаб бўлди. Трамп Закарияни адвокат сифатида таништирган бўлса-да, у АҚШда адвокатлик фаолияти билан шуғулланиш ҳуқуқини берувчи имтиҳондан ўтмаганини тан олган. Закария ҳуқуқшунослик бўйича таълим олган, аммо АҚШда адвокатлик лицензиясига эга эмас.
Унинг илк брифингидан кейинги оммавий чиқишлари ҳам танқидларга сабаб бўлди. 15 октябрь куни Трамп журналистлар билан суҳбатда Закарияга лавозимда қолиш-қолмаслигини қайта кўриб чиқишни тавсия қилганини айтди.
«Ростини айтсам, сизнинг ўрнингизда бўлганимда, буни қайта кўриб чиқардим. Кэти, сизга бу иш керакми? Менимча, керак эмас», — деди АҚШ президенти.
16 октябрь куни The New York Times нашри Закария лавозимидан четлатилгани ҳақида хабар берди. Оқ уй маъмурияти вакили эса унинг бошқа лавозимга ўтказилиши мумкинлигини билдирган.
Закария ижтимоий тармоқдаги саҳифасида Трамп учун ишлаш шараф бўлганини таъкидлаб, президентга миннатдорлик билдирди.
Унинг матбуот котиби сифатидаги фаолияти атиги беш кун давом этди. Бу Оқ уй матбуот котиблари тарихидаги энг қисқа муддатлардан бири бўлди.
Изоҳлар 0
…