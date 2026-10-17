Трампнинг янги матбуот котиби илк брифингидан сўнг лавозимини йўқотди

·18·Дунё
Трампнинг янги матбуот котиби илк брифингидан сўнг лавозимини йўқотди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • АҚШ Президенти Доналд Трампнинг янги матбуот котиби Кети Закария лавозимга тайинланганидан беш кун ўтиб, 16 октябрда лавозимидан четлатилди.
  • Унинг қисқа фаолияти илк брифингидаги омадсиз чиқиши ва юридик малакаси билан боғлиқ саволлар ортидан танқидлар марказида қолди.
  • Закария 2026 йил 9 октябрда тайинланган бўлиб, унинг Оқ уйдаги илк ва ягона брифинги 13 октябрда бўлиб ўтган.

АҚШ Президенти Дональд Трампнинг янги матбуот котиби Кэти Закария лавозимга тайинланганидан беш кун ўтиб ишдан кетди. Унинг қисқа фаолияти илк брифингидаги омадсиз чиқиши ва юридик малакаси билан боғлиқ саволлар ортидан танқидлар марказида қолди. Бу ҳақда The New York Times нашри хабар берди.

Закария 2026 йил 9 октябрда матбуот котиби лавозимига тайинланган. У бунгача консерватив қарашлари билан танилган шарҳловчи сифатида фаолият юритган. Унинг Оқ уйдаги илк ва ягона брифинги 13 октябрь куни бўлиб ўтган.

14 дақиқа давом этган брифингнинг тахминан саккиз дақиқасида Закария олдиндан тайёрланган матнни ўқиган, журналистларнинг эса атиги учта саволига жавоб берган. У чиқиши давомида турмуш ўртоғи ҳақида гапираётиб, адашиб «президентим» деб юборган ва дарҳол хатосини тузатган.

Шундан сўнг унинг касбий малакаси ҳам муҳокамаларга сабаб бўлди. Трамп Закарияни адвокат сифатида таништирган бўлса-да, у АҚШда адвокатлик фаолияти билан шуғулланиш ҳуқуқини берувчи имтиҳондан ўтмаганини тан олган. Закария ҳуқуқшунослик бўйича таълим олган, аммо АҚШда адвокатлик лицензиясига эга эмас.

Donald Tramp va uning advokati Alina Habba jurnalistlar qarshisida turibdi.

Унинг илк брифингидан кейинги оммавий чиқишлари ҳам танқидларга сабаб бўлди. 15 октябрь куни Трамп журналистлар билан суҳбатда Закарияга лавозимда қолиш-қолмаслигини қайта кўриб чиқишни тавсия қилганини айтди.

«Ростини айтсам, сизнинг ўрнингизда бўлганимда, буни қайта кўриб чиқардим. Кэти, сизга бу иш керакми? Менимча, керак эмас», — деди АҚШ президенти.

16 октябрь куни The New York Times нашри Закария лавозимидан четлатилгани ҳақида хабар берди. Оқ уй маъмурияти вакили эса унинг бошқа лавозимга ўтказилиши мумкинлигини билдирган.

Закария ижтимоий тармоқдаги саҳифасида Трамп учун ишлаш шараф бўлганини таъкидлаб, президентга миннатдорлик билдирди.

Унинг матбуот котиби сифатидаги фаолияти атиги беш кун давом этди. Бу Оқ уй матбуот котиблари тарихидаги энг қисқа муддатлардан бири бўлди.

Дональд ТрампКэти ЗакарияТе Нью-Йорк ТаймсОқ уй матбуот котиби
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Эронни йўқ қилайми?!»: Трамп БМТ минбаридан дунёни ларзага солувчи баёнотлар берди«Эронни йўқ қилайми?!»: Трамп БМТ минбаридан дунёни ларзага солувчи баёнотлар берди23 сентябр 06:43Трамп Украинадаги урушнинг бошланишига оид сирларни ошкор қилишга ваъда берди (видео)Трамп Украинадаги урушнинг бошланишига оид сирларни ошкор қилишга ваъда берди (видео)Кеча 22:59«Бундай қирғинни ҳеч қачон кўрмаганман»:БМТ раҳбари ва Лула Исроилни геноцидда айблади«Бундай қирғинни ҳеч қачон кўрмаганман»:БМТ раҳбари ва Лула Исроилни геноцидда айблади23 сентябр 09:58Оқ уйдаги шов-шув: Трамп Байден ўрнига авторучкани кўрсатди, Си Цзиньпин кулиб юбордиОқ уйдаги шов-шув: Трамп Байден ўрнига авторучкани кўрсатди, Си Цзиньпин кулиб юборди26 сентябр 08:42Россия Трампнинг Украина бўйича ташаббусини кескин баҳолади...Россия Трампнинг Украина бўйича ташаббусини кескин баҳолади...4 сентябр 14:26«Бу фантастик воқеа бўларди!»: Трамп Ирландия ва Шимолий Ирландиянинг бирлашишини ёқлаб чиқди«Бу фантастик воқеа бўларди!»: Трамп Ирландия ва Шимолий Ирландиянинг бирлашишини ёқлаб чиқди13 сентябр 00:47
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди