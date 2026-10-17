Бозорга мустақил бозорлик қилишга чиқадиган ақлли ит тармоқларни лол қолдирди (видео)
Ижтимоий тармоқларда эгасининг топшириғи билан маҳаллий бозорга мустақил равишда бозорлик қилгани чиққан ақлли итнинг савдо жараёни акс этган видеолавҳалар минглаб фойдаланувчиларнинг меҳрини қозонмоқда.
Оғзида махсус тўқилган саватча кўтариб олган тўрт оёқли харидор сабзавот ва мева сотувчилари ёнига келиб, керакли маҳсулотларни танлаши ва тўлов жараёни одамларни ҳайратда қолдирмоқда.
Тўлиқ мустақил савдо: Пул олинади, маҳсулот солинади
Тасвирларда итнинг бозордаги ўзини тутиши ва сотувчилар билан ўрнатилган ўзига хос ишончли мулоқот яққол кўринади:
Кўрсатилган танлов: Ит сотувчилар пештахтаси олдига келиб, панжаси билан ўзига керакли маҳсулотларни (кўкатлар, маккажўхори ва бошқа сабзавотлар) кўрсатади;
Саватчадаги тўлов: Сотувчи аёллар итнинг оғзидан ерга қўйилган саватча ичидаги пулдан маҳсулот нархига мос қисмини санаб олади;
Маҳсулотни жойлаш: Пул олингач, сотувчи харид қилинган маҳсулотларни эҳтиёткорлик билан итнинг саватчасига солиб беради.
Ҳар бир пештахта олдида тартибли навбат
Қизиғи шундаки, бу ақлли жонивор бозордаги қоидаларни худди инсонлардек яхши тушунади:
Сабрли кутиш: У ҳар бир раста ёнида хотиржам туриб, сотувчи саватдан пулни олиб, маҳсулотни жойлашини кутади;
Омонатдорлик: Сават тўлгач, у сават бандларини оғзига олиб, ортиқча тўхтамасдан, маҳсулотларни сочмасдан тўғри ўз уйи томон йўл олади.
Мазкур воқеа ҳайвонларнинг ақл-заковати, ўргатишга мойиллиги ҳамда инсон ва жонивор ўртасидаги чексиз садоқат ва ишончнинг яна бир ёрқин намунаси бўлди.
Изоҳлар 0
…