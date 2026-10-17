Бозорга мустақил бозорлик қилишга чиқадиган ақлли ит тармоқларни лол қолдирди (видео)

·72·Дунё
Бозорга мустақил бозорлик қилишга чиқадиган ақлли ит тармоқларни лол қолдирди (видео)

Ижтимоий тармоқларда эгасининг топшириғи билан маҳаллий бозорга мустақил равишда бозорлик қилгани чиққан ақлли итнинг савдо жараёни акс этган видеолавҳалар минглаб фойдаланувчиларнинг меҳрини қозонмоқда.

Оғзида махсус тўқилган саватча кўтариб олган тўрт оёқли харидор сабзавот ва мева сотувчилари ёнига келиб, керакли маҳсулотларни танлаши ва тўлов жараёни одамларни ҳайратда қолдирмоқда.

Тўлиқ мустақил савдо: Пул олинади, маҳсулот солинади

Тасвирларда итнинг бозордаги ўзини тутиши ва сотувчилар билан ўрнатилган ўзига хос ишончли мулоқот яққол кўринади:

  • Кўрсатилган танлов: Ит сотувчилар пештахтаси олдига келиб, панжаси билан ўзига керакли маҳсулотларни (кўкатлар, маккажўхори ва бошқа сабзавотлар) кўрсатади;

  • Саватчадаги тўлов: Сотувчи аёллар итнинг оғзидан ерга қўйилган саватча ичидаги пулдан маҳсулот нархига мос қисмини санаб олади;

  • Маҳсулотни жойлаш: Пул олингач, сотувчи харид қилинган маҳсулотларни эҳтиёткорлик билан итнинг саватчасига солиб беради.

Ҳар бир пештахта олдида тартибли навбат

Қизиғи шундаки, бу ақлли жонивор бозордаги қоидаларни худди инсонлардек яхши тушунади:

  • Сабрли кутиш: У ҳар бир раста ёнида хотиржам туриб, сотувчи саватдан пулни олиб, маҳсулотни жойлашини кутади;

  • Омонатдорлик: Сават тўлгач, у сават бандларини оғзига олиб, ортиқча тўхтамасдан, маҳсулотларни сочмасдан тўғри ўз уйи томон йўл олади.

Мазкур воқеа ҳайвонларнинг ақл-заковати, ўргатишга мойиллиги ҳамда инсон ва жонивор ўртасидаги чексиз садоқат ва ишончнинг яна бир ёрқин намунаси бўлди.

Ақлли ИтБозорда Автоматик СавдоҲайвон ТехнологиясиИнсон-ҳайвон муносабатлари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Аввал дуо қиламиз»: 20 та кучукни тарбиялаган аёлнинг видеоси тармоқларни лол қолдирди!«Аввал дуо қиламиз»: 20 та кучукни тарбиялаган аёлнинг видеоси тармоқларни лол қолдирди!17 август 14:22Автомат мумкин: Ямандаги текширув видеоси тармоқларни лол қолдирди...Автомат мумкин: Ямандаги текширув видеоси тармоқларни лол қолдирди...27 август 21:40АҚШда даҳшатли бўрон: 700 та рейс тўхтади ва минглаб уйлар зулматда қолди (видео)АҚШда даҳшатли бўрон: 700 та рейс тўхтади ва минглаб уйлар зулматда қолди (видео)28 сентябр 09:18Европа болалар учун ижтимоий тармоқларни кескин чекловчи қарорни эълон қилдиЕвропа болалар учун ижтимоий тармоқларни кескин чекловчи қарорни эълон қилди17 сентябр 13:51Суд биноларида ақлли кўзойнаклардан фойдаланиш тақиқландиСуд биноларида ақлли кўзойнаклардан фойдаланиш тақиқланди12 август 12:26Янги Ҳоланд: «Сити» юлдузи янги мавсум олдидан мухлисларини лол қолдирдиЯнги Ҳоланд: «Сити» юлдузи янги мавсум олдидан мухлисларини лол қолдирди23 август 16:01
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди