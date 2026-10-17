Тадбиркорни қўрқитиб пул талаб қилган пенсионер қўлга олинди: шов-шувли жиноят тафсилоти

·44·Ўзбекистон
Тадбиркорни қўрқитиб пул талаб қилган пенсионер қўлга олинди: шов-шувли жиноят тафсилоти
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзини Президент Администрацияси ходими деб таништириб, тадбиркордан 500 минг АҚШ доллари талаб қилган 72 ёшли Ҳ.Ю.
  • Бухоро шаҳар судида товламачиликда айбдор деб топилди.
  • У тадбиркорнинг мол-мулкидан айрилиши ва корхонасининг текширувга учрашидан қўрқитиб, бу «муаммони тинчитиш» эвазига пул талаб қилган.
  • Ҳуқуқ-тартибот идоралари ўтказган тадбирда дастлабки 10 миллион сўм маблағни олган вақтда қўлга олинган Ҳ.Ю.

Ўзини Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси масъул ходими сифатида таништириб, тадбиркордан йирик миқдорда товламачилик йўли билан пул талаб қилган кекса ёшли фуқарога нисбатан суд ҳукми эълон қилинди. Тошкент шаҳрида истиқомат қилувчи 72 ёшли Ҳ.Ю. бухоролик ишбилармонга таҳдид қилиб, «муаммони тинчитиш» эвазига нақ 500 минг АҚШ доллари талаб қилган.

Ҳуқуқ-тартибот идоралари томонидан ўтказилган тезкор тадбир давомида ушбу шахс дастлабки келишилган пул маблағини қабул қилиб олган вақтда ашёвий далиллар билан қўлга олинди.

Текширув ва мол-мулкни мусодара қилиш билан таҳдид: Жиноят схемаси

Суд ҳужжатларида баён этилган тафсилотларга кўра, ҳодисалар қуйидагича ривожланган:

  • Сохта мақом ва таҳдид: 72 ёшли Ҳ.Ю. Бухорода фаолият юритувчи тадбиркорга телефон орқали боғланиб, ўзини Президент Администрациясининг нуфузли ходими деб таништирган;

  • Қўрқитиш усули: У тадбиркорнинг корхонасида жиддий текширувлар бошланиши, фаолияти тўхтатилиши ва барча мол-мулкидан айрилиб қолиши мумкинлигини айтиб, ваҳима уйғотган;

  • 500 минг долларлик «хизмат»: Судланувчи гўёки ўз мавқейи орқали ушбу «хавфли ариза ва текширувларни тинчитиб бериш»ни ваъда қилган ва бунинг учун тадбиркордан ярим миллион доллар беришни талаб қилган;

  • Банк картасига ўтказилган дастлабки пул: Тадбиркор вазият юзасидан ҳуқуқни муҳофаза қилувчи идораларга хабар берган ва тезкор тадбир доирасида гумонланувчининг банк пластик картасига дастлабки тўлов сифатида 10 миллион сўм ўтказиб берилган. Пул тушгани тасдиқлангач, Ҳ.Ю. тезкорлик билан ушланган.

Суд ҳукми: 8 йиллик озодликдан маҳрум қилиш жазоси

Жиноят ишлари бўйича Бухоро шаҳар судида мазкур шов-шувли иш кўриб чиқилди:

  • Айблов моддаси: Ҳ.Ю. Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг жуда кўп миқдорда товламачилик қилиш банди бўйича айбли деб топилди;

  • Судланувчининг кўрсатмаси: 72 ёшли судланувчи маҳкамада ярим миллион доллар талаб қилмаганини айтиб, айбини тан олишдан бўйин товлашга уринди;

  • Қатъий жазо: Суд иш бўйича тўпланган рад этиб бўлмас аудиоёзувлар, пул ўтказмалари ва гувоҳларнинг кўрсатмаларига таяниб, унга нисбатан 8 йил муддатга озодликдан маҳрум қилиш жазоси тайинлади.

Давлат органлари ва Президент Администрацияси номидан фойдаланиб, фуқаролар ва тадбиркорларни алдаш ёки қўрқитиш орқали моддий манфаат кўришга бўлган ҳар қандай уринишлар қонун олдида жазосиз қолмаслиги яна бир бор ўз тасдиғини топди.

Ҳ.Ю. БухородаПрезидент АдминистрациясиТовламачиликБухоро шаҳар суди
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бухорода ота-онасини ёқиб юборишга уринган эркак 15 йил 6 ойга қамалдиБухорода ота-онасини ёқиб юборишга уринган эркак 15 йил 6 ойга қамалди2 октябр 16:30Ўзбекистонда энг кўп пенсионерлар яшайдиган ҳудуд маълум қилиндиЎзбекистонда энг кўп пенсионерлар яшайдиган ҳудуд маълум қилинди27 июл 14:11Тадбиркорларга енгиллик: «СЭС» текширувларини ўтказиш тартиби ўзгардиТадбиркорларга енгиллик: «СЭС» текширувларини ўтказиш тартиби ўзгарди10 июл 11:46Ўзбекистонликлар Қирғизистонга кўчса ҳам пенсия олишда давом этадиЎзбекистонликлар Қирғизистонга кўчса ҳам пенсия олишда давом этади1 август 11:38Тарихий ҳужжат: Ўзбекистон ва Қирғизистон пенсия таъминотида инқилоб қилмоқда!Тарихий ҳужжат: Ўзбекистон ва Қирғизистон пенсия таъминотида инқилоб қилмоқда!30 июл 22:28Коррупционерларга жазо чораларини кескин кучайтирувчи қонун чиқмоқдаКоррупционерларга жазо чораларини кескин кучайтирувчи қонун чиқмоқда13 июн 18:03
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
Ўзбекистонда кимлар энг кўп маош олади ва ўртача даромад қанча?
Ўзбекистонда кимлар энг кўп маош олади ва ўртача даромад қанча?