Тадбиркорни қўрқитиб пул талаб қилган пенсионер қўлга олинди: шов-шувли жиноят тафсилоти
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзини Президент Администрацияси ходими деб таништириб, тадбиркордан 500 минг АҚШ доллари талаб қилган 72 ёшли Ҳ.Ю.
- Бухоро шаҳар судида товламачиликда айбдор деб топилди.
- У тадбиркорнинг мол-мулкидан айрилиши ва корхонасининг текширувга учрашидан қўрқитиб, бу «муаммони тинчитиш» эвазига пул талаб қилган.
- Ҳуқуқ-тартибот идоралари ўтказган тадбирда дастлабки 10 миллион сўм маблағни олган вақтда қўлга олинган Ҳ.Ю.
Ўзини Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси масъул ходими сифатида таништириб, тадбиркордан йирик миқдорда товламачилик йўли билан пул талаб қилган кекса ёшли фуқарога нисбатан суд ҳукми эълон қилинди. Тошкент шаҳрида истиқомат қилувчи 72 ёшли Ҳ.Ю. бухоролик ишбилармонга таҳдид қилиб, «муаммони тинчитиш» эвазига нақ 500 минг АҚШ доллари талаб қилган.
Ҳуқуқ-тартибот идоралари томонидан ўтказилган тезкор тадбир давомида ушбу шахс дастлабки келишилган пул маблағини қабул қилиб олган вақтда ашёвий далиллар билан қўлга олинди.
Текширув ва мол-мулкни мусодара қилиш билан таҳдид: Жиноят схемаси
Суд ҳужжатларида баён этилган тафсилотларга кўра, ҳодисалар қуйидагича ривожланган:
Сохта мақом ва таҳдид: 72 ёшли Ҳ.Ю. Бухорода фаолият юритувчи тадбиркорга телефон орқали боғланиб, ўзини Президент Администрациясининг нуфузли ходими деб таништирган;
Қўрқитиш усули: У тадбиркорнинг корхонасида жиддий текширувлар бошланиши, фаолияти тўхтатилиши ва барча мол-мулкидан айрилиб қолиши мумкинлигини айтиб, ваҳима уйғотган;
500 минг долларлик «хизмат»: Судланувчи гўёки ўз мавқейи орқали ушбу «хавфли ариза ва текширувларни тинчитиб бериш»ни ваъда қилган ва бунинг учун тадбиркордан ярим миллион доллар беришни талаб қилган;
Банк картасига ўтказилган дастлабки пул: Тадбиркор вазият юзасидан ҳуқуқни муҳофаза қилувчи идораларга хабар берган ва тезкор тадбир доирасида гумонланувчининг банк пластик картасига дастлабки тўлов сифатида 10 миллион сўм ўтказиб берилган. Пул тушгани тасдиқлангач, Ҳ.Ю. тезкорлик билан ушланган.
Суд ҳукми: 8 йиллик озодликдан маҳрум қилиш жазоси
Жиноят ишлари бўйича Бухоро шаҳар судида мазкур шов-шувли иш кўриб чиқилди:
Айблов моддаси: Ҳ.Ю. Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг жуда кўп миқдорда товламачилик қилиш банди бўйича айбли деб топилди;
Судланувчининг кўрсатмаси: 72 ёшли судланувчи маҳкамада ярим миллион доллар талаб қилмаганини айтиб, айбини тан олишдан бўйин товлашга уринди;
Қатъий жазо: Суд иш бўйича тўпланган рад этиб бўлмас аудиоёзувлар, пул ўтказмалари ва гувоҳларнинг кўрсатмаларига таяниб, унга нисбатан 8 йил муддатга озодликдан маҳрум қилиш жазоси тайинлади.
Давлат органлари ва Президент Администрацияси номидан фойдаланиб, фуқаролар ва тадбиркорларни алдаш ёки қўрқитиш орқали моддий манфаат кўришга бўлган ҳар қандай уринишлар қонун олдида жазосиз қолмаслиги яна бир бор ўз тасдиғини топди.
Изоҳлар 0
…