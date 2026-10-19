Парижда одамларни шприц билан қўрқитган блогер қамоқ жазосига ҳукм қилинди

·35·Дунё
Парижда одамларни шприц билан қўрқитган блогер қамоқ жазосига ҳукм қилинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Париж кўчаларида одамларни шприц билан қўрқитган TikTok блогери Илан М. олти ойлик қамоқ жазосига ҳукм қилинди.
  • Унинг ижтимоий тармоқларда тарқалган видеолари, айниқса, шприц орқали ҳужумлар ҳақидаги қўрқув кучайган даврда жамоатчиликда кескин норозиликка сабаб бўлган.

Франциялик TikTok блогери Париж кўчаларида одамларга бўш шприц билан укол қилаётгандек кўриниб, уларни қўрқитгани учун олти ойлик қамоқ жазосига ҳукм қилинди. Унинг ижтимоий тармоқларда тарқалган видеолари жамоатчилик орасида кескин норозиликка сабаб бўлган.

Амин Можито тахаллуси билан танилган, асл исми Илан М. бўлган блогер Париж кўчаларида тасодифий йўловчиларга шприц санчишга урингандай ҳаракатларини тасвирга олиб, интернетга жойлаштирганидан сўнг машҳурликка эришган. Бу воқеалар эса одамлар орасида шприц орқали ҳужумга учрашдан ҳақиқий қўрқув кучайган даврда содир бўлган.

Блогерга «меҳнатга лаёқатсизликка олиб келмаган, қурол сифатида ишлатилган буюм билан зўравонлик содир этиш» айблови қўйилган. Шунга қарамай, у ўз ҳаракатларини оқлашга уриниб, ҳеч кимга зарар етказишни мақсад қилмаганини айтган. Унинг таъкидлашича, бу каби ҳазилларни бошқа мамлакатларда, жумладан, Испания ва Португалиядаги интернет видеоларида кўрган ва уларни ўзини танитиш учун такрорлаган.

Бироқ прокуратура вакиллари бу «ҳазил»лар айрим жабрланувчиларга жиддий руҳий таъсир кўрсатганини маълум қилди. Ҳатто баъзи одамлар руҳий ҳолатини текшириш учун шифохонага ётқизилишга мажбур бўлган.

«Бошқаларни эмас, ўзимни ўйлаганман»

Илан М. суд жараёнида қилган ишидан афсусда эканини билдирган. У интернетда кўрган видеоларга тақлид қилганини тан олиб, бу ҳаракатлар бошқаларга қанчалик оғир таъсир кўрсатиши мумкинлигини ўйлаб кўрмаганини айтган.

«Мен интернетда, Испания ва Португалияда кўрган нарсаларимга тақлид қилиб, бундай ҳазилларни амалга оширишдек жуда ёмон фикрга бордим. Бу одамларга зарар етказиши мумкинлигини ўйламаганман. Менинг хатоим шу бўлди — бошқаларни ўйламадим, фақат ўзимни ўйладим», — деди Илан М. судда.

Прокуратура блогернинг ҳаракатлари вақтида ҳеч кимга ҳақиқий укол қилинмаганини тасдиқлади. 27 ёшли эркак шприцнинг ҳимоя қопқоғини ечмаган. Аммо айблов томонининг фикрича, у бу ҳаракатларни атайлаб ёки оқибатини англамаган ҳолда содир этганидан қатъи назар, бегона одамларга нисбатан ҳужумларни рағбатлантирувчи қўрқув муҳитини юзага келтирган.

Ушбу ҳазиллардан жабрланган кўплаб одамлар руҳий зарба олган. Улардан бири ўзини вирус юқтириб олган деб ўйлаган пайтдаги ҳолатини «даҳшатли туш»га қиёслаган.

Суд блогернинг ҳаракатларини жиддий деб баҳолади

Амин Можитонинг адвокати суддан мижозига нисбатан енгиллик кўрсатишни сўраган. Бироқ судья блогернинг хатти-ҳаракатлари жамиятдаги қўрқув муҳитини кучайтиришга ҳисса қўшган, деган хулосага келган. Қизиғи шундаки, унинг қилмишлари бўйича полицияга расмий мурожаатлар сони кўп бўлмаган.

Суд қарорига кўра, Илан М. 12 ойлик қамоқ жазосига ҳукм қилинди. Ушбу муддатнинг олти ойи амалда қамоқда ўталади, қолган олти ойи эса шартли равишда қолдирилади.

Мазкур воқеа ижтимоий тармоқларда кўпроқ эътибор қозониш мақсадида қилинган ҳазиллар ҳам жиддий оқибатларга олиб келиши мумкинлигини кўрсатди. Айниқса, одамлар ҳаёти ва хавфсизлигига таҳдид бордек туюладиган ҳаракатлар шунчаки кўнгилочар видео сифатида қабул қилинмаслиги мумкин.

ПарижАмин МожитоИспанияПортугалияTikTok
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Скейбордчи Қуёш тутилиши фонида тарихий трюк бажардиСкейбордчи Қуёш тутилиши фонида тарихий трюк бажарди15 август 10:46«Ўзимни эмас, „Реал“ни ўйлаяпман»: Моуринью Мадридга қайтиши ҳақида...«Ўзимни эмас, „Реал“ни ўйлаяпман»: Моуринью Мадридга қайтиши ҳақида...22 август 10:06Кеча Европада XXI асрнинг илк тўлиқ Қуёш тутилиши кузатилдиКеча Европада XXI асрнинг илк тўлиқ Қуёш тутилиши кузатилди13 август 11:52Футбол дунёсида портлаш: ЖЧ-2030 бекор қилиниши мумкин, УЕФА Инфантинога қаршиФутбол дунёсида портлаш: ЖЧ-2030 бекор қилиниши мумкин, УЕФА Инфантинога қарши1 август 07:06Нани Роналдуга оғир мағлубиятдан кейин мурожаат қилди: гап фақат натижада эмасНани Роналдуга оғир мағлубиятдан кейин мурожаат қилди: гап фақат натижада эмас9 июл 22:35Родри ва Бернардо Силва ўртасидаги низо: Испания юлдузи собиқ жамоадошидан узр сўрадиРодри ва Бернардо Силва ўртасидаги низо: Испания юлдузи собиқ жамоадошидан узр сўради7 июл 16:36
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда