Парижда одамларни шприц билан қўрқитган блогер қамоқ жазосига ҳукм қилинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Париж кўчаларида одамларни шприц билан қўрқитган TikTok блогери Илан М. олти ойлик қамоқ жазосига ҳукм қилинди.
- Унинг ижтимоий тармоқларда тарқалган видеолари, айниқса, шприц орқали ҳужумлар ҳақидаги қўрқув кучайган даврда жамоатчиликда кескин норозиликка сабаб бўлган.
Франциялик TikTok блогери Париж кўчаларида одамларга бўш шприц билан укол қилаётгандек кўриниб, уларни қўрқитгани учун олти ойлик қамоқ жазосига ҳукм қилинди. Унинг ижтимоий тармоқларда тарқалган видеолари жамоатчилик орасида кескин норозиликка сабаб бўлган.
Амин Можито тахаллуси билан танилган, асл исми Илан М. бўлган блогер Париж кўчаларида тасодифий йўловчиларга шприц санчишга урингандай ҳаракатларини тасвирга олиб, интернетга жойлаштирганидан сўнг машҳурликка эришган. Бу воқеалар эса одамлар орасида шприц орқали ҳужумга учрашдан ҳақиқий қўрқув кучайган даврда содир бўлган.
Блогерга «меҳнатга лаёқатсизликка олиб келмаган, қурол сифатида ишлатилган буюм билан зўравонлик содир этиш» айблови қўйилган. Шунга қарамай, у ўз ҳаракатларини оқлашга уриниб, ҳеч кимга зарар етказишни мақсад қилмаганини айтган. Унинг таъкидлашича, бу каби ҳазилларни бошқа мамлакатларда, жумладан, Испания ва Португалиядаги интернет видеоларида кўрган ва уларни ўзини танитиш учун такрорлаган.
Бироқ прокуратура вакиллари бу «ҳазил»лар айрим жабрланувчиларга жиддий руҳий таъсир кўрсатганини маълум қилди. Ҳатто баъзи одамлар руҳий ҳолатини текшириш учун шифохонага ётқизилишга мажбур бўлган.
«Бошқаларни эмас, ўзимни ўйлаганман»
Илан М. суд жараёнида қилган ишидан афсусда эканини билдирган. У интернетда кўрган видеоларга тақлид қилганини тан олиб, бу ҳаракатлар бошқаларга қанчалик оғир таъсир кўрсатиши мумкинлигини ўйлаб кўрмаганини айтган.
«Мен интернетда, Испания ва Португалияда кўрган нарсаларимга тақлид қилиб, бундай ҳазилларни амалга оширишдек жуда ёмон фикрга бордим. Бу одамларга зарар етказиши мумкинлигини ўйламаганман. Менинг хатоим шу бўлди — бошқаларни ўйламадим, фақат ўзимни ўйладим», — деди Илан М. судда.
Прокуратура блогернинг ҳаракатлари вақтида ҳеч кимга ҳақиқий укол қилинмаганини тасдиқлади. 27 ёшли эркак шприцнинг ҳимоя қопқоғини ечмаган. Аммо айблов томонининг фикрича, у бу ҳаракатларни атайлаб ёки оқибатини англамаган ҳолда содир этганидан қатъи назар, бегона одамларга нисбатан ҳужумларни рағбатлантирувчи қўрқув муҳитини юзага келтирган.
Ушбу ҳазиллардан жабрланган кўплаб одамлар руҳий зарба олган. Улардан бири ўзини вирус юқтириб олган деб ўйлаган пайтдаги ҳолатини «даҳшатли туш»га қиёслаган.
Суд блогернинг ҳаракатларини жиддий деб баҳолади
Амин Можитонинг адвокати суддан мижозига нисбатан енгиллик кўрсатишни сўраган. Бироқ судья блогернинг хатти-ҳаракатлари жамиятдаги қўрқув муҳитини кучайтиришга ҳисса қўшган, деган хулосага келган. Қизиғи шундаки, унинг қилмишлари бўйича полицияга расмий мурожаатлар сони кўп бўлмаган.
Суд қарорига кўра, Илан М. 12 ойлик қамоқ жазосига ҳукм қилинди. Ушбу муддатнинг олти ойи амалда қамоқда ўталади, қолган олти ойи эса шартли равишда қолдирилади.
Мазкур воқеа ижтимоий тармоқларда кўпроқ эътибор қозониш мақсадида қилинган ҳазиллар ҳам жиддий оқибатларга олиб келиши мумкинлигини кўрсатди. Айниқса, одамлар ҳаёти ва хавфсизлигига таҳдид бордек туюладиган ҳаракатлар шунчаки кўнгилочар видео сифатида қабул қилинмаслиги мумкин.
Изоҳлар 0
…