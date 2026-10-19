Дунёга келиши биланоқ “дам олиш” режимини ёқиб интернетни забт этган миттивой (видео)

·62·Дунё
Дунёга келиши биланоқ “дам олиш” режимини ёқиб интернетни забт этган миттивой (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Мисрда туғилган чақалоқ, дунёга келганидан бир неча дақиқа ўтган бўлишига қарамай, қўлларини бошининг орқасига қўйиб, тинчгина ухлаб ётган ҳолати билан интернетда машҳур бўлди.
  • Тиббий муолажаларга ҳам эътибор бермай, чексиз хотиржамлик ва сокин табассум билан ухлаб ётган болакайнинг бу ҳолати кўплаб фойдаланувчиларни ҳайратга солиб, кулгили шарҳларга сабаб бўлди.

Ижтимоий тармоқларда янги туғилган чақалоқларнинг илк сониялари одатда йиғи, бақир-чақир ва шифокорларнинг тезкор ҳаракатлари билан боғлиқ бўлади. Аммо Мисрда тасвирга олинган ва қисқа фурсатда миллионлаб томошабинлар меҳрини қозонган бир видео бутунлай бошқача манзарани кўрсатди.

Туғилганидан бор-йўғи бир неча дақиқа ўтган бўлишига қарамай, дунё ташвишларига мутлақо бефарқдек, ҳаддан ташқари беғам ва «дам олиш» ҳолатида ётган митти чақалоқ интернетнинг янги қаҳрамонига айланди.

«Бош остида қўллар»: Дам олишнинг олий даражаси

Шифохонада олинган кадрларда янги меҳмоннинг антиқа вазиятдаги ҳолати одамларни ҳайратга солмоқда:

  • Бетакрор поза (ҳолат): Чақалоқ одатдагидек йиғлаб ёки безовта бўлиб эмас, балки худди денгиз бўйида дам олаётган таътилдаги инсондек, иккала қўлини бошининг орқасига қўйиб, тинчгина ухлаб ётибди;

  • Муолажаларга эътиборсизлик: Шифокор ёки тиббиёт ходими стетoскоп билан унинг юрак уришини текшираётган, унга тегинаётган ва зарур тиббий амалиётларни бажараётган бўлса-да, болакай ҳатто кўзини очишни ҳам истамайди, унинг юзида чексиз хотиржамлик ва сокин табассум акс этиб турибди;

  • Узил-кесил уйқу: Боланинг оёқчалари ва киндик қисми ҳали эндигина ишлов берилган ҳолатда бўлишига қарамай, у ўз «комфорт зонаси»ни бузмаган ҳолда ширин уйқуни давом эттирмоқда.

Интернет фойдаланувчиларининг кулгили ва ҳавас тўла шарҳлари

Видео тезкорлик билан тарқалиб, остида минглаб қувноқ изоҳлар қолдирилди:

  • «У ҳаётни тушуниб бўлган»: Кўпчилик шарҳловчилар «Бу болакай туғилиши биланоқ ҳаётнинг барча фалсафасини англаб етгандек», «Мен ҳам ҳаётда шу чақалоқчалик беғам ва хотиржам бўлишни истардим» дея ҳазиллашди;

  • «Уже чарчаган»: Яна бир гуруҳ фойдаланувчилар эса «У туғилиши биланоқ бутун умрлик ҳордиқ режимини ёқиб олибди», «Энг қийин босқич — дунёга келишни уддаладим, энди бемалол ухласам ҳам бўлади, дегандек ётган экан» дея изоҳ қолдиришди.

Бу миттигина инсоннинг табиий ва беғубор «релакс» ҳолати кундалик ташвишлар ва стресслардан чарчаган интернет аҳли учун ҳақиқий позитивлик ва табассум манбаига айланди.

МисрШифохонаТуғилганчаВидеолар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бразилиялик қишлоқ боласининг видеолари миллионлаб қалбларни забт этмоқдаБразилиялик қишлоқ боласининг видеолари миллионлаб қалбларни забт этмоқда12 октябр 09:28Бу йўлбарсча нега кунига 20 соат ухлайди? Оқ йўлбарс боласининг уйқуси интернетни забт этдиБу йўлбарсча нега кунига 20 соат ухлайди? Оқ йўлбарс боласининг уйқуси интернетни забт этди17 сентябр 12:29Швейцария Беларусь режимини санкциялар билан қуршовга олдиШвейцария Беларусь режимини санкциялар билан қуршовга олди18 сентябр 23:37Интернетни забт этган оқ шер — Луна барчани ҳайратда қолдирдиИнтернетни забт этган оқ шер — Луна барчани ҳайратда қолдирди1 июн 21:18Ростовда тунги фавқулодда ҳолат: 30 та дрон ҳужуми, кўп қаватли уйлар вайронасиРостовда тунги фавқулодда ҳолат: 30 та дрон ҳужуми, кўп қаватли уйлар вайронаси6 сентябр 13:37Президентлар Иссиқкўлда беш юлдузли “Боку” меҳмонхонасини очишди (фото)Президентлар Иссиқкўлда беш юлдузли “Боку” меҳмонхонасини очишди (фото)31 июл 21:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда