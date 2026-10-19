Дунёга келиши биланоқ “дам олиш” режимини ёқиб интернетни забт этган миттивой (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Мисрда туғилган чақалоқ, дунёга келганидан бир неча дақиқа ўтган бўлишига қарамай, қўлларини бошининг орқасига қўйиб, тинчгина ухлаб ётган ҳолати билан интернетда машҳур бўлди.
- Тиббий муолажаларга ҳам эътибор бермай, чексиз хотиржамлик ва сокин табассум билан ухлаб ётган болакайнинг бу ҳолати кўплаб фойдаланувчиларни ҳайратга солиб, кулгили шарҳларга сабаб бўлди.
Ижтимоий тармоқларда янги туғилган чақалоқларнинг илк сониялари одатда йиғи, бақир-чақир ва шифокорларнинг тезкор ҳаракатлари билан боғлиқ бўлади. Аммо Мисрда тасвирга олинган ва қисқа фурсатда миллионлаб томошабинлар меҳрини қозонган бир видео бутунлай бошқача манзарани кўрсатди.
Туғилганидан бор-йўғи бир неча дақиқа ўтган бўлишига қарамай, дунё ташвишларига мутлақо бефарқдек, ҳаддан ташқари беғам ва «дам олиш» ҳолатида ётган митти чақалоқ интернетнинг янги қаҳрамонига айланди.
«Бош остида қўллар»: Дам олишнинг олий даражаси
Шифохонада олинган кадрларда янги меҳмоннинг антиқа вазиятдаги ҳолати одамларни ҳайратга солмоқда:
Бетакрор поза (ҳолат): Чақалоқ одатдагидек йиғлаб ёки безовта бўлиб эмас, балки худди денгиз бўйида дам олаётган таътилдаги инсондек, иккала қўлини бошининг орқасига қўйиб, тинчгина ухлаб ётибди;
Муолажаларга эътиборсизлик: Шифокор ёки тиббиёт ходими стетoскоп билан унинг юрак уришини текшираётган, унга тегинаётган ва зарур тиббий амалиётларни бажараётган бўлса-да, болакай ҳатто кўзини очишни ҳам истамайди, унинг юзида чексиз хотиржамлик ва сокин табассум акс этиб турибди;
Узил-кесил уйқу: Боланинг оёқчалари ва киндик қисми ҳали эндигина ишлов берилган ҳолатда бўлишига қарамай, у ўз «комфорт зонаси»ни бузмаган ҳолда ширин уйқуни давом эттирмоқда.
Интернет фойдаланувчиларининг кулгили ва ҳавас тўла шарҳлари
Видео тезкорлик билан тарқалиб, остида минглаб қувноқ изоҳлар қолдирилди:
«У ҳаётни тушуниб бўлган»: Кўпчилик шарҳловчилар «Бу болакай туғилиши биланоқ ҳаётнинг барча фалсафасини англаб етгандек», «Мен ҳам ҳаётда шу чақалоқчалик беғам ва хотиржам бўлишни истардим» дея ҳазиллашди;
«Уже чарчаган»: Яна бир гуруҳ фойдаланувчилар эса «У туғилиши биланоқ бутун умрлик ҳордиқ режимини ёқиб олибди», «Энг қийин босқич — дунёга келишни уддаладим, энди бемалол ухласам ҳам бўлади, дегандек ётган экан» дея изоҳ қолдиришди.
Бу миттигина инсоннинг табиий ва беғубор «релакс» ҳолати кундалик ташвишлар ва стресслардан чарчаган интернет аҳли учун ҳақиқий позитивлик ва табассум манбаига айланди.
Изоҳлар 0
…