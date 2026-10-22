Муниса Ризаевани туғилган кунида турмуш ўртоғи қандай табриклади? (видео)
Хонанда Муниса Ризаева 21 октябрь куни 40 ёшни қарши олди. Санъаткор аввал Instagram саҳифасидаги видеоси орқали туғилган куни эканини маълум қилган бўлса, кечқурун турмуш ўртоғи Арсенийнинг уни қандай табриклаганини акс эттирувчи видеони ҳам мухлислари билан бўлишди.
Хонанда видео остига «Мени шундай табриклашди», деб ёзиб қолдирган. Кадрларда Арсений қўлидаги катта гулдаста билан рафиқасининг олдига кириб келиб, уни туғилган куни билан табриклаётганини кўриш мумкин. Шунингдек, шамлари ёқилган торт ҳам олиб келинади. Муниса эса тортдаги шамларни ўчиришдан аввал ният қилади.
Санъаткор турмуш ўртоғи тайёрлаган кутилмаган совға ва эътибор учун унга миннатдорчилик билдиради.
Видео мухлислар эътиборидан четда қолмади. Изоҳларда фойдаланувчилар Арсенийнинг чиройли табригига илиқ муносабат билдириб, Муниса Ризаевани таваллуд куни билан қутлашди ва унга бахт, соғлик ҳамда оилавий хотиржамлик тилашди.
Изоҳлар 0
…