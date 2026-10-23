Тошкент вилоятидан пойтахт марказига 3 та янги автобус йўналиши йўлга қўйилади

·52·Ўзбекистон
Тошкент вилоятидан пойтахт марказига 3 та янги автобус йўналиши йўлга қўйилади

Тошкент вилояти аҳолиси ва пойтахтга ҳар куни қатновчи йўловчилар учун жамоат транспорти тизимида муҳим қулайлик яратилмоқда. Вилоятнинг йирик ҳудудларини пойтахт маркази билан тўғридан-тўғри боғловчи 3 та янги автобус йўналиши ишга туширилиши режалаштирилди.

Мазкур йўналишлар Тошкент ва Зангиота туманлари аҳолисининг транспорт қатновини сезиларли даражада енгиллаштириб, пойтахтга кириб келишдаги ортиқча оворагарчиликлар ва тирбандликларни камайтиришга хизмат қилади.

Янги йўналишлар ва уларнинг қатнов харитаси

Режалаштирилаётган барча уч йўналишнинг якуний манзили пойтахтнинг гавжум савдо ва транспорт тугуни бўлган «Чорсу» ҳудудига боғланади:

  • 162-сонли йўналиш: «Қушқўнди» маҳалласи — «Чорсу савдо маркази» АШБ (автошоҳбекат);

  • 163-сонли йўналиш: «Тўқимачилар» маҳалласи — «Чорсу савдо маркази» АШБ;

  • 167-сонли йўналиш: «Тошкент жамоа хўжалиги» — «Чорсу савдо маркази» АШБ.

54 та замонавий автобус ва қачон ишга тушиш муддати

Ушбу йўналишларда йўловчиларга узлуксиз ва қулай хизмат кўрсатишни таъминлаш мақсадида янги ҳаракат таркиби харид қилинади:

  • Янги автопарк: Йўналишлар бўйлаб ҳаракатланиш учун Хитойда ишлаб чиқарилган 54 та замонавий автобус олиб келиниши кўзда тутилган;

  • Муддат: Мазкур автобусларнинг Ўзбекистонга етиб келиши 2026 йилнинг ноябрь ойи охиригача режалаштирилган бўлиб, шундан сўнг йўналишларда мунтазам қатновлар бошланади.

Янги автобус қатновларининг йўлга қўйилиши вилоятдан шаҳарга қатновчи фуқаролар, хусусан, талабалар ва ишчилар учун вақт ҳамда йўлкира харажатларини тежаш имконини беради.

Тошкент шаҳар транспорт бошқармасиЧорсу савдо марказиЗангиота туманиЖамоат транспорти
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

1 октябрдан Ўзбекистонда нималар ўзгаради ?1 октябрдан Ўзбекистонда нималар ўзгаради ?1 октябр 10:31Тошкентда автобус ва метро йўлкираси 47 фоизга ошадиТошкентда автобус ва метро йўлкираси 47 фоизга ошади30 сентябр 08:57Яна бир BRT йўлаги фойдаланишга топширилди: пойтахт жамоат транспортида янги даврЯна бир BRT йўлаги фойдаланишга топширилди: пойтахт жамоат транспортида янги давр3 сентябр 19:18Хива, Бухоро ва Тошкент ўртасида замонавий электропоездлар қатнови йўлга қўйилмоқдаХива, Бухоро ва Тошкент ўртасида замонавий электропоездлар қатнови йўлга қўйилмоқда10 сентябр 14:13Шавкат Мирзиёев Тошкентни тубдан ўзгартирувчи улкан режаларни эълон қилдиШавкат Мирзиёев Тошкентни тубдан ўзгартирувчи улкан режаларни эълон қилди12 сентябр 14:372500 сўмгача: Тошкентда жамоат транспорти нархини ошириш бўйича расмий тушунтириш2500 сўмгача: Тошкентда жамоат транспорти нархини ошириш бўйича расмий тушунтириш12 сентябр 13:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбек алифбоси ўзгарди: тўртта ҳарф энди бошқача ёзилади
Ўзбек алифбоси ўзгарди: тўртта ҳарф энди бошқача ёзилади
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)