Тошкент вилоятидан пойтахт марказига 3 та янги автобус йўналиши йўлга қўйилади
Тошкент вилояти аҳолиси ва пойтахтга ҳар куни қатновчи йўловчилар учун жамоат транспорти тизимида муҳим қулайлик яратилмоқда. Вилоятнинг йирик ҳудудларини пойтахт маркази билан тўғридан-тўғри боғловчи 3 та янги автобус йўналиши ишга туширилиши режалаштирилди.
Мазкур йўналишлар Тошкент ва Зангиота туманлари аҳолисининг транспорт қатновини сезиларли даражада енгиллаштириб, пойтахтга кириб келишдаги ортиқча оворагарчиликлар ва тирбандликларни камайтиришга хизмат қилади.
Янги йўналишлар ва уларнинг қатнов харитаси
Режалаштирилаётган барча уч йўналишнинг якуний манзили пойтахтнинг гавжум савдо ва транспорт тугуни бўлган «Чорсу» ҳудудига боғланади:
162-сонли йўналиш: «Қушқўнди» маҳалласи — «Чорсу савдо маркази» АШБ (автошоҳбекат);
163-сонли йўналиш: «Тўқимачилар» маҳалласи — «Чорсу савдо маркази» АШБ;
167-сонли йўналиш: «Тошкент жамоа хўжалиги» — «Чорсу савдо маркази» АШБ.
54 та замонавий автобус ва қачон ишга тушиш муддати
Ушбу йўналишларда йўловчиларга узлуксиз ва қулай хизмат кўрсатишни таъминлаш мақсадида янги ҳаракат таркиби харид қилинади:
Янги автопарк: Йўналишлар бўйлаб ҳаракатланиш учун Хитойда ишлаб чиқарилган 54 та замонавий автобус олиб келиниши кўзда тутилган;
Муддат: Мазкур автобусларнинг Ўзбекистонга етиб келиши 2026 йилнинг ноябрь ойи охиригача режалаштирилган бўлиб, шундан сўнг йўналишларда мунтазам қатновлар бошланади.
Янги автобус қатновларининг йўлга қўйилиши вилоятдан шаҳарга қатновчи фуқаролар, хусусан, талабалар ва ишчилар учун вақт ҳамда йўлкира харажатларини тежаш имконини беради.
Изоҳлар 0
…