Jony кам учрайдиган ирсий касалликка чалингани ҳақида хабар тарқалди
Россиялик машҳур хонанда JONY (Жаҳид Ҳусейнли) кам учрайдиган ирсий касалликка чалингани ҳақида хабарлар тарқалди. Бу ҳақда Mash Телеграм канали ўз манбаларига таяниб маълум қилган.
Хабарларга кўра, санъаткорда оилавий Ўрта ер денгизи иситмаси аниқланган. Ушбу ирсий касаллик тана ҳароратининг кескин кўтарилиши, қорин, мушак ва бўғимларда оғриқлар билан намоён бўлиши мумкин.
Манбада айтилишича, JONY сўнгги вақтларда анча озиб кетган ва юқори ҳароратдан шикоят қилган. Шунингдек, хонанда сентябрь ойида шифохонага ётқизилгани, ҳозирда эса уйида даволанаётгани ҳақида маълумот берилган.
Бироқ бу хабарлар санъаткор вакиллари томонидан тасдиқланмаган. Аксинча, улар журналистларга Жаҳид Ҳусейнлининг соғлиғида ҳеч қандай муаммо йўқлигини билдирган.
Ҳозирча хонанданинг касалликка чалингани ёки даволанаётгани ҳақида расмий тасдиқланган маълумот мавжуд эмас. Шу сабабли тарқалган хабарларга эҳтиёткорлик билан ёндашиш лозим.
Изоҳлар 0
…