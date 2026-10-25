Jony кам учрайдиган ирсий касалликка чалингани ҳақида хабар тарқалди

·2·Маданият
Jony кам учрайдиган ирсий касалликка чалингани ҳақида хабар тарқалди

Россиялик машҳур хонанда JONY (Жаҳид Ҳусейнли) кам учрайдиган ирсий касалликка чалингани ҳақида хабарлар тарқалди. Бу ҳақда Mash Телеграм канали ўз манбаларига таяниб маълум қилган.

Хабарларга кўра, санъаткорда оилавий Ўрта ер денгизи иситмаси аниқланган. Ушбу ирсий касаллик тана ҳароратининг кескин кўтарилиши, қорин, мушак ва бўғимларда оғриқлар билан намоён бўлиши мумкин.

Манбада айтилишича, JONY сўнгги вақтларда анча озиб кетган ва юқори ҳароратдан шикоят қилган. Шунингдек, хонанда сентябрь ойида шифохонага ётқизилгани, ҳозирда эса уйида даволанаётгани ҳақида маълумот берилган.

Бироқ бу хабарлар санъаткор вакиллари томонидан тасдиқланмаган. Аксинча, улар журналистларга Жаҳид Ҳусейнлининг соғлиғида ҳеч қандай муаммо йўқлигини билдирган.

Ҳозирча хонанданинг касалликка чалингани ёки даволанаётгани ҳақида расмий тасдиқланган маълумот мавжуд эмас. Шу сабабли тарқалган хабарларга эҳтиёткорлик билан ёндашиш лозим.

JONYЖаҳид ҲусейнлиЎрта ер денгизи иситмаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

JONY исмини ўзгартирдими? Интернетда пайдо бўлган "паспорт" сурати мухлисларни ҳайрон қолдирдиJONY исмини ўзгартирдими? Интернетда пайдо бўлган "паспорт" сурати мухлисларни ҳайрон қолдирди17 сентябр 12:22JONY Instagramдаги барча постларини ўчириб, сирли ишора қолдирдиJONY Instagramдаги барча постларини ўчириб, сирли ишора қолдирди16 сентябр 18:58Сунъий интеллект сабаб Jony миллионлаб доллар ишлаб топдиСунъий интеллект сабаб Jony миллионлаб доллар ишлаб топди7 май 19:40JONY мухлисининг тўйига кутилмаганда кириб бориб, уни ҳайратда қолдирдиJONY мухлисининг тўйига кутилмаганда кириб бориб, уни ҳайратда қолдирди13 август 09:06Қулупнайлар драмаси Jony’нинг "Камин" қўшиғини рекордга олиб чиқди!Қулупнайлар драмаси Jony’нинг "Камин" қўшиғини рекордга олиб чиқди!25 май 13:12Шок хабар: Севинч Исмоилова қозоғистонлик хонанда Алишер Байниязовга турмушга чиқяптими? (видео)Шок хабар: Севинч Исмоилова қозоғистонлик хонанда Алишер Байниязовга турмушга чиқяптими? (видео)Бугун 13:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир
Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир
Фарзандлари учун ҳеч нарсани аямайдиган жаҳон юлдузлари
Фарзандлари учун ҳеч нарсани аямайдиган жаҳон юлдузлари