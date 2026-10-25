Эркак икки йил давомида бронхида тилла тишли протез билан яшади

·87·Дунё
Эркак икки йил давомида бронхида тилла тишли протез билан яшади

Россиянинг Стерлитамак шаҳрида шифокорлар эркакнинг ўнг бронхидан бешта тилла тиши бўлган протезни олиб ташлади. Бу ҳақда Бошқирдистон соғлиқни сақлаш вазири Айрат Раҳматуллинга таяниб, маҳаллий ОАВ хабар берди.

Маълум бўлишича, эркак қарийб бир йил давомида тинмайдиган йўталдан азият чеккан. У буни ёш билан боғлиқ ўзгаришлар ёки шамоллаш оқибати деб ўйлаб, шифокорга мурожаат қилмаган. Октябрь ойи бошида аҳволи ёмонлашгач, у шифохонага ётқизилган. Дастлаб шифокорлар пневмониядан шубҳаланган, бироқ текширув пайтида нафас йўлида бегона жисм борлиги аниқланган.

Бемор билан батафсил суҳбатлашганда, у тахминан икки йил аввал уйқудан уйғонганида тиш протезини топа олмаганини эслаган. Ўшанда протезни шунчаки йўқотиб қўйган деб ўйлаган ва унинг нафас йўлига тушганини билмаган.

Шифокорлар бронхоскопия ёрдамида махсус асбоб билан протезни эҳтиёткорлик билан олиб ташлаган. Муолажа давомида нафас йўллари тўқималарига зарар етказилмаган. Шундан сўнг беморнинг сурункали йўтали тўхтаган.

Ҳозир эркак тикланиш жараёнини ўтамоқда. Шифокорлар унинг ҳаёти ва соғлиғига хавф йўқлигини маълум қилган.

СтерлитамакАйрат Раҳматуллинтиш протезибронхоскопия
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Россияда эркакнинг бронхидан бешта тилла тишдан иборат протезни олиб ташлашдиРоссияда эркакнинг бронхидан бешта тилла тишдан иборат протезни олиб ташлашдиБугун 12:09Ҳибсдаги тўйида 52 килограмм олтин тақилган келин эрига қарши кўрсатма бердиҲибсдаги тўйида 52 килограмм олтин тақилган келин эрига қарши кўрсатма берди16 сентябр 19:21Тайванлик эркак хиёнатни робот чангютгич орқали фош қилиб, қамалдиТайванлик эркак хиёнатни робот чангютгич орқали фош қилиб, қамалдиКеча 00:07Туркияда 5 млн лиралик тилла билан йўқолган ўзбекистонлик келин топилдиТуркияда 5 млн лиралик тилла билан йўқолган ўзбекистонлик келин топилди8 сентябр 18:54Хитойлик эркак томоғида саккиз йил металл таёқча билан яшадиХитойлик эркак томоғида саккиз йил металл таёқча билан яшади17 октябр 19:52Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолдиТуркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди6 сентябр 10:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди