Сирдарёда кундошини ва унинг қизини ўлдирган аёлга ҳукм чиқарилди

·61·Жамият
Сирдарёда кундошини ва унинг қизини ўлдирган аёлга ҳукм чиқарилди

Сирдарё вилоятининг Ширин шаҳрида эркакнинг қонуний рафиқаси ва унинг қизларига ҳужум қилган аёл 13 йил 4 ойга озодликдан маҳрум этилди. Бу ҳақда «Миллар» дастурида маълум қилинди.

Маълум бўлишича, 29 ёшли аёл олти йил давомида бир эркак билан шаръий никоҳ асосида яшаб келган. Бироқ эркакнинг қонуний оиласи ҳам бўлгани сабабли улар ўртасида тез-тез низолар юзага келган.

Тергов маълумотларига кўра, жанжалларга аёлнинг фарзандли бўлиш истаги ҳам сабаб бўлган. Ғазабланган судланувчи ошхона пичоғини олиб, эркакнинг уйига борган ва унинг қонуний рафиқаси ҳамда икки нафар қизига ҳужум қилган.

Ҳодиса оқибатида эркакнинг рафиқаси ва 6 ёшли қизи вафот этган. Уларнинг 3 ёшли қизи ҳам оғир жароҳат олган ва шифохонага ётқизилган.

Жиноят иши Ширин шаҳар судида кўриб чиқилди. Судланувчи Жиноят кодексининг тегишли моддалари бўйича айбдор деб топилди. Унга бир нечта жиноят учун жазо тайинлаш қоидалари қўлланилиб, 13 йил 4 ой муддатга озодликдан маҳрум қилиш жазоси белгиланди.

Ҳукмга кўра, маҳкума жазони умумий тартибли колонияда ўтайди.

СирдарёШирин шаҳар судиЖиноят иши
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Навоий вилоятида 2 ёшга тўлмаган қизини печда куйдирган онага нисбатан суд ҳукми ўқилдиНавоий вилоятида 2 ёшга тўлмаган қизини печда куйдирган онага нисбатан суд ҳукми ўқилди18 сентябр 12:42Мудҳиш воқеа: Қашқадарёда ота 400 минг сўм учун 15 ёшли қизини уриб ўлдирдиМудҳиш воқеа: Қашқадарёда ота 400 минг сўм учун 15 ёшли қизини уриб ўлдирди5 сентябр 06:18Сирдарёда Экополиция ходими фожиали ҳалок бўлди — 3 нафар гумонланувчи панжара ортидаСирдарёда Экополиция ходими фожиали ҳалок бўлди — 3 нафар гумонланувчи панжара ортида12 сентябр 09:54Укаси мағлуб бўлганидан кейин мусобақада одам ўлдирган эркак 18 йилга қамалдиУкаси мағлуб бўлганидан кейин мусобақада одам ўлдирган эркак 18 йилга қамалди13 октябр 21:07Сирдарё вилоятида эридан ўч олиш учун икки фарзандини бўғиб ўлдирган аёлга қамоқ жазоси берилдиСирдарё вилоятида эридан ўч олиш учун икки фарзандини бўғиб ўлдирган аёлга қамоқ жазоси берилди18 август 15:56Наманганда эрини ўлдирмоқчи бўлган аёл ва унинг жазмани панжара ортига равона бўлдиНаманганда эрини ўлдирмоқчи бўлган аёл ва унинг жазмани панжара ортига равона бўлди18 сентябр 23:12
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
Хоразмда қидирувга берилган 15 ёшли қиз Тошкентдан топилди
Хоразмда қидирувга берилган 15 ёшли қиз Тошкентдан топилди