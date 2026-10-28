Мбаппенинг сўзларига Хитойдаги бойкот сабаб “Реал” ва Ла Лига узр сўрашга мажбур бўлди

·0·Спорт
Мбаппенинг сўзларига Хитойдаги бойкот сабаб “Реал” ва Ла Лига узр сўрашга мажбур бўлди

Фoтo: Getty Images

Франциялик юлдуз ҳужумчи Килиан Мбаппенинг Хитой Коммунистик партияси етакчиси Мао Цзэдун ҳақидаги ҳазили ортидан келиб чиққан йирик дипломатик ва медиа можаросида Мадриднинг «Реал» клуби расмий баёнот билан чиқди. «Қироллик клуби» раҳбарияти Хитой халқи вакилларидан узр сўраб, мамлакат тарихи ва маданиятига бўлган чуқур ҳурматини билдирди.

Бунгача Хитойдаги йирик компаниялар футболчи билан тузилган шартномаларни бир томонлама тўхтатган, мамлакат миллий телевидениеси эса Испания Ла Лигаси ўйинларининг трансляциясини вақтинча тўхтатиб қўйган эди.

Можаро келиб чиқиши ва Хитойнинг кескин жавоби

Қисқа вақт ичида глобал миқёсда шов-шувга сабаб бўлган воқеалар хронологияси қуйидагича ривожланди:

  • Шов-шувли интервью: Мбаппе тармоқлардаги мемлар ҳақидаги саволга жавоб берар экан, юзи Мао Цзэдун суратига қўйилган мемни кўриб кулганини ва ушбу образни дўстлари билан мулоқотда тез-тез қўллашини айтган, шунингдек, уни «хитойлик диктатор» деб таърифлаган;

  • Шартномаларнинг бекор бўлиши: Баёнот ортидан Хитойнинг учта йирик бренди Мбаппе билан ҳамкорликни тўхтатганини эълон қилди;

  • Ла Лига трансляциялари тўхтатилди: Хитой давлат телевидениеси ва медиа платформалари Испания чемпионати учрашувларини эфирга узатишни музлатиб қўйди;

  • Кетма-кет узрлар: Вазиятнинг жиддийлигини англаган Ла Лига раҳбарияти, ташкилот президенти Хавиер Тебас ҳамда Килиан Мбаппенинг шахсан ўзи омма олдида кечирим сўраб чиққан эди.

«Реал Мадрид»нинг расмий баёноти: Нималар дейилди?

Мадрид гранди вазиятга якуний нуқта қўйиш ва Хитой билан дўстона муносабатларни сақлаб қолиш мақсадида расмий муносабат эълон қилди:

  • Салбий ҳис-туйғулар учун узр: «“Реал Мадрид” клуби футболчимиз Килиан Мбаппенинг яқинда билдирган фикрлари туфайли Хитой халқи вакилларида юзага келган салбий ҳис-туйғулар учун узр сўрайди», — дейилади клуб хабарида;

  • Миллионлаб мухлисларга ҳурмат: Клуб Хитойнинг кўп асрлик тарихи, бой маданияти ҳамда жамоани доимий равишда қўллаб-қувватлаб келаётган миллионлаб маҳаллий ишқибозларини қадрлашини таъкидлади;

  • Футболчи позициясига қўшилиш: «Реал» Мбаппенинг оммавий узрини тўлиқ қўллаб-қувватлашини, футболчи ўз сўзларидан чин дилдан афсусда эканини билдирди;

  • Маданиятлараро ҳамжиҳатлик: Клуб ўзаро ҳурмат, тинч-тотув яшаш ва маданиятлараро бирдамлик қадриятларига содиқ эканини ҳамда Хитой халқи билан дўстлик алоқаларини янада мустаҳкамлашни исташини маълум қилди.

«Реал Мадрид» томонидан берилган ушбу кенг қамровли баёнотдан сўнг Хитой медиа бозорида Ла Лига трансляцияларининг қайта тикланиши ва томонлар ўртасидаги ҳамкорликнинг барқарорлашуви кутилмоқда.

Килиан МбаппеРеал МадридЛа ЛигаМао Цзэдун
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мбаппенинг ҳазили “Реал”га қимматга тушди: Хитой Ла Лига ўйинларини эфирдан олиб ташладиМбаппенинг ҳазили “Реал”га қимматга тушди: Хитой Ла Лига ўйинларини эфирдан олиб ташладиБугун 17:33Килиан Мбаппе Эль Класико учун сақланмоқдаКилиан Мбаппе Эль Класико учун сақланмоқда2 октябр 11:51Килиан Мбаппе тиззасидан жиддий жароҳат олмади ва жарроҳлик амалиётидан қутулиб қолдиКилиан Мбаппе тиззасидан жиддий жароҳат олмади ва жарроҳлик амалиётидан қутулиб қолди29 сентябр 19:57Килиан Мбаппе жароҳати жиддий эмас ва Эл-Класикода майдонга тушадиКилиан Мбаппе жароҳати жиддий эмас ва Эл-Класикода майдонга тушади26 сентябр 23:52Реал Мадрид Килиан Мбаппе жароҳати сабаб хавотирдаРеал Мадрид Килиан Мбаппе жароҳати сабаб хавотирда26 сентябр 16:51Мадриддаги «мутлақ ишонч» формуласи: Мбаппе Моуриньюнинг асосий қуролига айландиМадриддаги «мутлақ ишонч» формуласи: Мбаппе Моуриньюнинг асосий қуролига айланди23 сентябр 19:48
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди