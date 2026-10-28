Мбаппенинг сўзларига Хитойдаги бойкот сабаб “Реал” ва Ла Лига узр сўрашга мажбур бўлди
Фoтo: Getty Images
Франциялик юлдуз ҳужумчи Килиан Мбаппенинг Хитой Коммунистик партияси етакчиси Мао Цзэдун ҳақидаги ҳазили ортидан келиб чиққан йирик дипломатик ва медиа можаросида Мадриднинг «Реал» клуби расмий баёнот билан чиқди. «Қироллик клуби» раҳбарияти Хитой халқи вакилларидан узр сўраб, мамлакат тарихи ва маданиятига бўлган чуқур ҳурматини билдирди.
Бунгача Хитойдаги йирик компаниялар футболчи билан тузилган шартномаларни бир томонлама тўхтатган, мамлакат миллий телевидениеси эса Испания Ла Лигаси ўйинларининг трансляциясини вақтинча тўхтатиб қўйган эди.
Можаро келиб чиқиши ва Хитойнинг кескин жавоби
Қисқа вақт ичида глобал миқёсда шов-шувга сабаб бўлган воқеалар хронологияси қуйидагича ривожланди:
Шов-шувли интервью: Мбаппе тармоқлардаги мемлар ҳақидаги саволга жавоб берар экан, юзи Мао Цзэдун суратига қўйилган мемни кўриб кулганини ва ушбу образни дўстлари билан мулоқотда тез-тез қўллашини айтган, шунингдек, уни «хитойлик диктатор» деб таърифлаган;
Шартномаларнинг бекор бўлиши: Баёнот ортидан Хитойнинг учта йирик бренди Мбаппе билан ҳамкорликни тўхтатганини эълон қилди;
Ла Лига трансляциялари тўхтатилди: Хитой давлат телевидениеси ва медиа платформалари Испания чемпионати учрашувларини эфирга узатишни музлатиб қўйди;
Кетма-кет узрлар: Вазиятнинг жиддийлигини англаган Ла Лига раҳбарияти, ташкилот президенти Хавиер Тебас ҳамда Килиан Мбаппенинг шахсан ўзи омма олдида кечирим сўраб чиққан эди.
«Реал Мадрид»нинг расмий баёноти: Нималар дейилди?
Мадрид гранди вазиятга якуний нуқта қўйиш ва Хитой билан дўстона муносабатларни сақлаб қолиш мақсадида расмий муносабат эълон қилди:
Салбий ҳис-туйғулар учун узр: «“Реал Мадрид” клуби футболчимиз Килиан Мбаппенинг яқинда билдирган фикрлари туфайли Хитой халқи вакилларида юзага келган салбий ҳис-туйғулар учун узр сўрайди», — дейилади клуб хабарида;
Миллионлаб мухлисларга ҳурмат: Клуб Хитойнинг кўп асрлик тарихи, бой маданияти ҳамда жамоани доимий равишда қўллаб-қувватлаб келаётган миллионлаб маҳаллий ишқибозларини қадрлашини таъкидлади;
Футболчи позициясига қўшилиш: «Реал» Мбаппенинг оммавий узрини тўлиқ қўллаб-қувватлашини, футболчи ўз сўзларидан чин дилдан афсусда эканини билдирди;
Маданиятлараро ҳамжиҳатлик: Клуб ўзаро ҳурмат, тинч-тотув яшаш ва маданиятлараро бирдамлик қадриятларига содиқ эканини ҳамда Хитой халқи билан дўстлик алоқаларини янада мустаҳкамлашни исташини маълум қилди.
«Реал Мадрид» томонидан берилган ушбу кенг қамровли баёнотдан сўнг Хитой медиа бозорида Ла Лига трансляцияларининг қайта тикланиши ва томонлар ўртасидаги ҳамкорликнинг барқарорлашуви кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…