Мбаппенинг ҳазили “Реал”га қимматга тушди: Хитой Ла Лига ўйинларини эфирдан олиб ташлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Килиан Мбаппенинг Мао Сзедунни «хитойлик диктатор» деб аташи ортидан Хитой марказий телевидениеси Испания Ла Лигаси ўйинларини трансляция қилишни тўхтатди.
- Хитой томони «Реал» клуби раҳбариятидан расмий узр сўрашни талаб қилмоқда, акс ҳолда трансляциялар тикланмаслигини маълум қилди.
- Ушбу дипломатик инқироз Ла Лига ва Мадрид клуби учун глобал маркетинг тушумларига жиддий иқтисодий зарар етказиши мумкин.
Испания Ла Лигаси ва Мадриднинг «Реал» клуби Хитой томонининг кескин қаршилиги ҳамда кенг кўламли бойкотига дуч келди. Хитой марказий телевидениеси (CCTV) Испания чемпионати ўйинларини кўрсатмаслигини расман тасдиқлади ҳамда «Реал» клуби томонидан берилган расмий изоҳларни қабул қилишдан бош тортди.
Испаниянинг нуфузли Marca нашри хабар беришича, мазкур жиддий сиёсий ва спорт можаросига «қироллик клуби» ҳужумчиси Килиан Мбаппенинг берган баёноти сабаб бўлган.
Можаро нимадан бошланди?
Халқаро даражадаги геосиёсий ва медиа кескинлик қуйидаги омиллар ортидан авж олди:
Мбаппенинг шов-шувли интервюси: Килиан Мбаппе ўз интервюларидан бирида тармоқлардаги ўзига энг кулгили туюлган мем ҳақида тўхталиб ўтган. Ушбу мемда футболчининг юзи Хитой Халқ Республикаси асосчиси Мао Цзэдун қиёфасига жойлаштирилган бўлган;
«Хитойлик диктатор» ибораси: Француз юлдузи суратни изоҳлар экан, Мао Цзэдунни «хитойлик диктатор» деб атаган. Бу ибора Хитой томонида жуда кескин ва салбий акс-садо берган;
CCTV телеканалининг қатъий талаби: Хитой давлат телерадиокомпанияси Мадриднинг «Реал» клуби раҳбариятидан шахсан ва расмий тарзда узр сўрашни талаб қилмоқда. Телеканал ушбу шарт бажарилмагунча трансляция бўйича музокараларни тикламаслигини маълум қилди.
Расмий Пекиннинг муносабати ва бойкот таҳдиди
Вазиятга Хитой давлат тузилмалари ҳам аралашиб, ҳолатни синчковлик билан кузатмоқда:
ТИВ баёноти: Хитой Халқ Республикаси Ташқи ишлар вазирлиги Мбаппе томонидан шахсан билдирилган узрни маълумот ўрнида қабул қилганини билдирди;
Бойкот масаласи очиқ қолмоқда: Шу билан бирга, вазирлик мамлакатдаги телеканаллар, медиа холдинглар ва турли ташкилотлар эълон қилган оммавий бойкот чоралари бекор қилиниши ёки кучида қолиши бўйича аниқ жавоб бермади;
Иқтисодий ва имиж йўқотишлари: Агар Ла Лига Хитойнинг улкан медиа бозоридан узилиб қолса, бу нафақат Мадрид грандига, балки бутун Испания чемпионатининг глобал маркетинг тушумларига катта зарба бўлади.
Килиан Мбаппенинг эҳтиётсизлик билан айтган оддий бир жумласи футбол ва сиёсат чегаралари тўқнашган жиддий халқаро дипломатик инқирозни келтириб чиқарди.
Изоҳлар 0
…