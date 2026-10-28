Мбаппенинг ҳазили “Реал”га қимматга тушди: Хитой Ла Лига ўйинларини эфирдан олиб ташлади

·21·Спорт
Мбаппенинг ҳазили “Реал”га қимматга тушди: Хитой Ла Лига ўйинларини эфирдан олиб ташлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Килиан Мбаппенинг Мао Сзедунни «хитойлик диктатор» деб аташи ортидан Хитой марказий телевидениеси Испания Ла Лигаси ўйинларини трансляция қилишни тўхтатди.
  • Хитой томони «Реал» клуби раҳбариятидан расмий узр сўрашни талаб қилмоқда, акс ҳолда трансляциялар тикланмаслигини маълум қилди.
  • Ушбу дипломатик инқироз Ла Лига ва Мадрид клуби учун глобал маркетинг тушумларига жиддий иқтисодий зарар етказиши мумкин.

Испания Ла Лигаси ва Мадриднинг «Реал» клуби Хитой томонининг кескин қаршилиги ҳамда кенг кўламли бойкотига дуч келди. Хитой марказий телевидениеси (CCTV) Испания чемпионати ўйинларини кўрсатмаслигини расман тасдиқлади ҳамда «Реал» клуби томонидан берилган расмий изоҳларни қабул қилишдан бош тортди.

Испаниянинг нуфузли Marca нашри хабар беришича, мазкур жиддий сиёсий ва спорт можаросига «қироллик клуби» ҳужумчиси Килиан Мбаппенинг берган баёноти сабаб бўлган.

Можаро нимадан бошланди?

Халқаро даражадаги геосиёсий ва медиа кескинлик қуйидаги омиллар ортидан авж олди:

  • Мбаппенинг шов-шувли интервюси: Килиан Мбаппе ўз интервюларидан бирида тармоқлардаги ўзига энг кулгили туюлган мем ҳақида тўхталиб ўтган. Ушбу мемда футболчининг юзи Хитой Халқ Республикаси асосчиси Мао Цзэдун қиёфасига жойлаштирилган бўлган;

  • «Хитойлик диктатор» ибораси: Француз юлдузи суратни изоҳлар экан, Мао Цзэдунни «хитойлик диктатор» деб атаган. Бу ибора Хитой томонида жуда кескин ва салбий акс-садо берган;

  • CCTV телеканалининг қатъий талаби: Хитой давлат телерадиокомпанияси Мадриднинг «Реал» клуби раҳбариятидан шахсан ва расмий тарзда узр сўрашни талаб қилмоқда. Телеканал ушбу шарт бажарилмагунча трансляция бўйича музокараларни тикламаслигини маълум қилди.

Расмий Пекиннинг муносабати ва бойкот таҳдиди

Вазиятга Хитой давлат тузилмалари ҳам аралашиб, ҳолатни синчковлик билан кузатмоқда:

  • ТИВ баёноти: Хитой Халқ Республикаси Ташқи ишлар вазирлиги Мбаппе томонидан шахсан билдирилган узрни маълумот ўрнида қабул қилганини билдирди;

  • Бойкот масаласи очиқ қолмоқда: Шу билан бирга, вазирлик мамлакатдаги телеканаллар, медиа холдинглар ва турли ташкилотлар эълон қилган оммавий бойкот чоралари бекор қилиниши ёки кучида қолиши бўйича аниқ жавоб бермади;

  • Иқтисодий ва имиж йўқотишлари: Агар Ла Лига Хитойнинг улкан медиа бозоридан узилиб қолса, бу нафақат Мадрид грандига, балки бутун Испания чемпионатининг глобал маркетинг тушумларига катта зарба бўлади.

Килиан Мбаппенинг эҳтиётсизлик билан айтган оддий бир жумласи футбол ва сиёсат чегаралари тўқнашган жиддий халқаро дипломатик инқирозни келтириб чиқарди.

Килиан МбаппеРеал МадридЛа ЛигаCCTV
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Чин дилдан афсусдаман”: Мбаппе ва Ла Лига раҳбари Хитой халқидан расман узр сўради“Чин дилдан афсусдаман”: Мбаппе ва Ла Лига раҳбари Хитой халқидан расман узр сўрадиКеча 19:50Сурия президенти Нью-Йоркда баёнот берди: унинг ўтмиши бўйича ёлғони фош бўлдими?Сурия президенти Нью-Йоркда баёнот берди: унинг ўтмиши бўйича ёлғони фош бўлдими?23 сентябр 12:48Килиан Мбаппе Эль Класико учун сақланмоқдаКилиан Мбаппе Эль Класико учун сақланмоқда2 октябр 11:51Килиан Мбаппе тиззасидан жиддий жароҳат олмади ва жарроҳлик амалиётидан қутулиб қолдиКилиан Мбаппе тиззасидан жиддий жароҳат олмади ва жарроҳлик амалиётидан қутулиб қолди29 сентябр 19:57Килиан Мбаппе жароҳати жиддий эмас ва Эл-Класикода майдонга тушадиКилиан Мбаппе жароҳати жиддий эмас ва Эл-Класикода майдонга тушади26 сентябр 23:52Реал Мадрид Килиан Мбаппе жароҳати сабаб хавотирдаРеал Мадрид Килиан Мбаппе жароҳати сабаб хавотирда26 сентябр 16:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди