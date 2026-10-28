7 кишига ижарага берилган 4,8 миллион долларлик қасрни 800 ўсмир вайрон қилди

·0·Дунё
7 кишига ижарага берилган 4,8 миллион долларлик қасрни 800 ўсмир вайрон қилди

АҚШнинг Техас штатида қиймати 4,8 миллион долларга баҳоланган ҳашаматли уй Airbnb платформаси орқали атиги етти киши учун ижарага берилган эди. Бироқ кичик хусусий тадбир сифатида кўрсатилган йиғин ижтимоий тармоқларда тарқалиб, 500–800 нафар ўсмирни жалб қилди. Оқибатда уйда тартибсизликлар юзага келиб, мулкка жиддий зарар етказилди.

Уй эгаси Kishore Karlapudi Техас штатидаги Celina шаҳрида жойлашган ҳашаматли қасрини ижарага бериш орқали қўшимча даромад топарди. Унинг ўзи бу уйда яшамайди. Шу боис мулкни Airbnb орқали ижарага бериб, мунтазам даромад олишни мақсад қилган. Бироқ у оддий ижара буюртмаси бундай катта муаммога айланишини хаёлига ҳам келтирмаган.

«Кимдир уйни етти кишилик зиёфат ўтказиш учун брон қилган эди», — деди Kishore Karlapudi Fox4 News нашрига берган интервьюсида.

Celina полиция бошлиғи John Cullisonнинг маълум қилишича, ижтимоий тармоқларда эълон қилинган тадбирга келувчилар сони кескин кўпайган. Натижада дастлаб етти киши иштирок этиши кутилган йиғинда 500 нафардан 800 нафаргача одам тўпланган.

21 март куни кечқурун полицияга қасрда жуда кўп одам йиғилгани ҳақида қўнғироқлар келиб туша бошлаган. Кейинчалик мулк ҳудудида ўқ овозлари эшитилгани ҳақида ҳам хабар берилган.

«Бизга ўқ узилгани ҳақида 911 рақами орқали қўнғироқлар кела бошлади. Шунингдек, асосий дарвоза олдида ўн нафар эркак қурол билан тургани ва кимнидир ўлдириш билан таҳдид қилаётгани ҳақида хабар олдик. Албатта, бу ҳолат ходимларимизни янада ҳушёр бўлишга ундади. Биз ҳудудга кириб, барчанинг хавфсизлигини таъминлашимиз керак эди. Аммо тадбирнинг асл кўлами қанчалик катта эканини ходимлар ичкарига кирганидан кейингина англашди», — деди полиция бошлиғи John Cullison.

Tosh va g'ishtli devorga ega, arkali yo'lakli ikki qavatli katta uy.

Полиция автомобилларининг видеорегистраторларига туширилган кадрларда ҳуқуқ-тартибот идоралари вакиллари етиб келганида кўплаб одамлар уй ҳудудидан югуриб чиқиб кетаётгани акс этган.

Полиция бошлиғининг таъкидлашича, воқеа давомида ўқ узилиши, муштлашувлар ва одамларни ўлдириш билан таҳдид қилиш ҳолатлари қайд этилган. Ҳодиса жойидан қон теккан чойшаблар ҳам топилган.

«Бизда ўқ узилиши, ҳужумлар ва одамларни ўлдириш билан таҳдид қилиш ҳолатлари бўлди. Ҳодиса жойида қон теккан чойшаблар ҳам бор эди. Буларнинг барчаси ўта хавфли вазиятни юзага келтиради ва охир-оқибат фарзандингиз ҳам жабр кўриши мумкин», — дея огоҳлантирди John Cullison.

Уй эгаси Kishore Karlapudi ўтган шанба куни мулкини кўздан кечириш учун борганида, у ердаги манзарадан қаттиқ ҳайратга тушганини айтди. Унинг сўзларига кўра, ўсмирлар уйнинг жиҳозлари ва ички безакларига катта зарар етказишган.

«Биз кўрганларимиздан бутунлай шокка тушдик. Улар мулкка зарар етказишган. Яшаш хонасидаги барча мебелларни ташқарига олиб чиқиб, гаражга жойлаштиришган. Девордаги безак ва мосламаларнинг барчасини ечиб ташлашган, айримларини эса синдиришган. Ошхонадаги оролсимон ишчи стол ҳам шикастланган, гранитдан ясалган стол усти ҳам синган. Кўринишидан, болалар унинг устида рақсга тушишган», — деди Karlapudi.

Ҳозирча мулкка етказилган зарарнинг аниқ миқдори ҳақида маълумот берилмаган. Бироқ дастлаб етти киши учун олдиндан банд қилинган тадбирнинг юзлаб ўсмирлар иштирокидаги катта йиғин ва жиддий тартибсизликларга айланиши уй эгаси учун кутилмаган йўқотишларга сабаб бўлган.

AirbnbТехасCelinaKishore Karlapudi
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Airbnb компанияси сунъий интеллект ёрдамида янги функцияларни тезроқ тақдим этмоқдаAirbnb компанияси сунъий интеллект ёрдамида янги функцияларни тезроқ тақдим этмоқда7 август 19:24Airbnb раҳбари Бриан Ческй янги сунъий интеллект лабораториясини очмоқдаAirbnb раҳбари Бриан Ческй янги сунъий интеллект лабораториясини очмоқда5 июн 04:00Airbnb томонидан қўллаб-қувватланадиган ВеРоад 58 миллион доллар инвестиция жалб қилдиAirbnb томонидан қўллаб-қувватланадиган ВеРоад 58 миллион доллар инвестиция жалб қилди27 май 13:22Airbnb меҳмонхоналар бозорига кирди ва сунъий интеллект имкониятларини кенгайтирдиAirbnb меҳмонхоналар бозорига кирди ва сунъий интеллект имкониятларини кенгайтирди20 май 23:20Airbnb дастурчилари ёзган коднинг 60 фоизи сунъий интеллектга тегишлиAirbnb дастурчилари ёзган коднинг 60 фоизи сунъий интеллектга тегишли8 май 17:5716 ёшли ўсмир беш йилдан бери ҳовузда яшаб келмоқда16 ёшли ўсмир беш йилдан бери ҳовузда яшаб келмоқда6 октябр 08:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
Ғаналик сохта пайғамбар инсониятни қутқариш учун кемалар қурмоқда
Ғаналик сохта пайғамбар инсониятни қутқариш учун кемалар қурмоқда