7 кишига ижарага берилган 4,8 миллион долларлик қасрни 800 ўсмир вайрон қилди
АҚШнинг Техас штатида қиймати 4,8 миллион долларга баҳоланган ҳашаматли уй Airbnb платформаси орқали атиги етти киши учун ижарага берилган эди. Бироқ кичик хусусий тадбир сифатида кўрсатилган йиғин ижтимоий тармоқларда тарқалиб, 500–800 нафар ўсмирни жалб қилди. Оқибатда уйда тартибсизликлар юзага келиб, мулкка жиддий зарар етказилди.
Уй эгаси Kishore Karlapudi Техас штатидаги Celina шаҳрида жойлашган ҳашаматли қасрини ижарага бериш орқали қўшимча даромад топарди. Унинг ўзи бу уйда яшамайди. Шу боис мулкни Airbnb орқали ижарага бериб, мунтазам даромад олишни мақсад қилган. Бироқ у оддий ижара буюртмаси бундай катта муаммога айланишини хаёлига ҳам келтирмаган.
«Кимдир уйни етти кишилик зиёфат ўтказиш учун брон қилган эди», — деди Kishore Karlapudi Fox4 News нашрига берган интервьюсида.
Celina полиция бошлиғи John Cullisonнинг маълум қилишича, ижтимоий тармоқларда эълон қилинган тадбирга келувчилар сони кескин кўпайган. Натижада дастлаб етти киши иштирок этиши кутилган йиғинда 500 нафардан 800 нафаргача одам тўпланган.
21 март куни кечқурун полицияга қасрда жуда кўп одам йиғилгани ҳақида қўнғироқлар келиб туша бошлаган. Кейинчалик мулк ҳудудида ўқ овозлари эшитилгани ҳақида ҳам хабар берилган.
«Бизга ўқ узилгани ҳақида 911 рақами орқали қўнғироқлар кела бошлади. Шунингдек, асосий дарвоза олдида ўн нафар эркак қурол билан тургани ва кимнидир ўлдириш билан таҳдид қилаётгани ҳақида хабар олдик. Албатта, бу ҳолат ходимларимизни янада ҳушёр бўлишга ундади. Биз ҳудудга кириб, барчанинг хавфсизлигини таъминлашимиз керак эди. Аммо тадбирнинг асл кўлами қанчалик катта эканини ходимлар ичкарига кирганидан кейингина англашди», — деди полиция бошлиғи John Cullison.
Полиция автомобилларининг видеорегистраторларига туширилган кадрларда ҳуқуқ-тартибот идоралари вакиллари етиб келганида кўплаб одамлар уй ҳудудидан югуриб чиқиб кетаётгани акс этган.
Полиция бошлиғининг таъкидлашича, воқеа давомида ўқ узилиши, муштлашувлар ва одамларни ўлдириш билан таҳдид қилиш ҳолатлари қайд этилган. Ҳодиса жойидан қон теккан чойшаблар ҳам топилган.
«Бизда ўқ узилиши, ҳужумлар ва одамларни ўлдириш билан таҳдид қилиш ҳолатлари бўлди. Ҳодиса жойида қон теккан чойшаблар ҳам бор эди. Буларнинг барчаси ўта хавфли вазиятни юзага келтиради ва охир-оқибат фарзандингиз ҳам жабр кўриши мумкин», — дея огоҳлантирди John Cullison.
Уй эгаси Kishore Karlapudi ўтган шанба куни мулкини кўздан кечириш учун борганида, у ердаги манзарадан қаттиқ ҳайратга тушганини айтди. Унинг сўзларига кўра, ўсмирлар уйнинг жиҳозлари ва ички безакларига катта зарар етказишган.
«Биз кўрганларимиздан бутунлай шокка тушдик. Улар мулкка зарар етказишган. Яшаш хонасидаги барча мебелларни ташқарига олиб чиқиб, гаражга жойлаштиришган. Девордаги безак ва мосламаларнинг барчасини ечиб ташлашган, айримларини эса синдиришган. Ошхонадаги оролсимон ишчи стол ҳам шикастланган, гранитдан ясалган стол усти ҳам синган. Кўринишидан, болалар унинг устида рақсга тушишган», — деди Karlapudi.
Ҳозирча мулкка етказилган зарарнинг аниқ миқдори ҳақида маълумот берилмаган. Бироқ дастлаб етти киши учун олдиндан банд қилинган тадбирнинг юзлаб ўсмирлар иштирокидаги катта йиғин ва жиддий тартибсизликларга айланиши уй эгаси учун кутилмаган йўқотишларга сабаб бўлган.
Изоҳлар 0
…