Аэропортда Ламин Ямалнинг отаси қизнинг юзига тупуриб, йўловчиларга стул улоқтирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ламин Ямалнинг отаси Мунир Насрауи Барселона аеропортида кафе ходимасига ва йўловчиларга нисбатан тажовузкорлик қилиб, жанжал келтириб чиқарди.
- Насрауи кийимини олишни сўраган ходиманинг юзига тупуриб, унинг ҳимоясига чиққан йўловчига стул улоқтирган.
- Бу воқеа футболчининг отаси Лондондаги «Олтин тўп» маросими вақтида оператор билан тўқнашувга киришганидан кўп ўтмай содир бўлди.
«Барселона» клубининг 19 ёшли юлдузи, жаҳон футболининг энг ёрқин истеъдодларидан бири Ламин Ямалнинг отаси Мунир Насрауи яна бир жиддий ва шов-шувли можаро марказига тушиб қолди. Испаниянинг нуфузли El Español нашри хабар беришича, у Каталония пойтахти аэропортида атрофдагиларга тажовуз қилиб, муштлашув келтириб чиқарган.
Охирги кунларда иккинчи бор тартибсизлик уюштирган футболчининг отаси бу гал жамоат жойида нафақат ходимани ҳақорат қилган, балки унга ёрдамга келган йўловчига ҳам куч ишлатишга уринган.
Аэропортдаги жанжал қандай бошланди?
Кафетерий ҳудудида рўй берган мудҳиш ҳодиса тафсилотлари қуйидагича ривожланган:
Оддий танбеҳ ва тажовузкорлик: Мунир Насрауи ўз курткасини муассасанинг рухсат этилмаган жойига қолдирган ва шу сабабли кафе ходимаси унга эътироз билдириб, кийимини олишни сўраган;
Қизнинг юзига тупуриш: Бу оддий талабга Насрауи жуда кескин ва ҳаддан ташқари агрессив жавоб қайтарган — оғзаки тортишув келиб чиқиб, жанжал авжида у официант қизнинг юзига тупуриб юборган;
Стул билан ҳужум: Ҳақоратланган қизнинг ёнини олмоқчи бўлган бегуноҳ йўловчига ҳам Насрауи ташланган, ҳатто кафедаги оғир стулни кўтариб, ҳимояга чиққан эркакнинг бошига улоқтиришга ҳаракат қилган;
Атрофдагиларнинг шоки: Воқеа аэропортга йиғилган кўплаб сайёҳлар ва йўловчиларнинг кўз ўнгида содир бўлиб, катта шов-шув ва хавфсизлик ташвишини уйғотган.
Лондондаги можародан сўнг кетма-кет иккинчи воқеа
Эътиборга молик жиҳати, бу Насрауининг сўнгги бир неча сутка ичидаги ягона агрессив ҳаракати эмас:
«Олтин тўп» оқшомидаги тўполон: Ўтган тунда Лондонда «Олтин тўп» маросими якунлангач, у «London Palladium» театри яқинидаги кўчада ҳам жанжал кўтарган эди;
Аршавин ва рус оператори билан тўқнашув: Ўшанда Россия терма жамоаси собиқ сардори Андрей Аршавиннинг кўз ўнгида Россия делегацияси операторининг смартфонини тортиб олиб, ерга уриб синдиришига бир бахя қолган;
Оилавий имижга зарба: 19 ёшли Ламин Ямал майдонда рекордлар ўрнатиб, дунё футболи чўққисини забт этаётган бир пайтда, отасининг жамоат жойларидаги бундай ножўя хатти-ҳаракатлари ёш юлдузнинг обрўсига салбий соя ташламоқда.
Айни пайтда Барселона аэропорти полицияси ва ҳуқуқ-тартибот органлари воқеа жойидаги кузатув камералари ёзувларини ўрганмоқда, жабрланган томонларнинг расмий шикояти асосида қонуний чоралар кўрилиши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…