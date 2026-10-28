Аэропортда Ламин Ямалнинг отаси қизнинг юзига тупуриб, йўловчиларга стул улоқтирди

·1·Дунё
Аэропортда Ламин Ямалнинг отаси қизнинг юзига тупуриб, йўловчиларга стул улоқтирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ламин Ямалнинг отаси Мунир Насрауи Барселона аеропортида кафе ходимасига ва йўловчиларга нисбатан тажовузкорлик қилиб, жанжал келтириб чиқарди.
  • Насрауи кийимини олишни сўраган ходиманинг юзига тупуриб, унинг ҳимоясига чиққан йўловчига стул улоқтирган.
  • Бу воқеа футболчининг отаси Лондондаги «Олтин тўп» маросими вақтида оператор билан тўқнашувга киришганидан кўп ўтмай содир бўлди.

«Барселона» клубининг 19 ёшли юлдузи, жаҳон футболининг энг ёрқин истеъдодларидан бири Ламин Ямалнинг отаси Мунир Насрауи яна бир жиддий ва шов-шувли можаро марказига тушиб қолди. Испаниянинг нуфузли El Español нашри хабар беришича, у Каталония пойтахти аэропортида атрофдагиларга тажовуз қилиб, муштлашув келтириб чиқарган.

Охирги кунларда иккинчи бор тартибсизлик уюштирган футболчининг отаси бу гал жамоат жойида нафақат ходимани ҳақорат қилган, балки унга ёрдамга келган йўловчига ҳам куч ишлатишга уринган.

Аэропортдаги жанжал қандай бошланди?

Кафетерий ҳудудида рўй берган мудҳиш ҳодиса тафсилотлари қуйидагича ривожланган:

  • Оддий танбеҳ ва тажовузкорлик: Мунир Насрауи ўз курткасини муассасанинг рухсат этилмаган жойига қолдирган ва шу сабабли кафе ходимаси унга эътироз билдириб, кийимини олишни сўраган;

  • Қизнинг юзига тупуриш: Бу оддий талабга Насрауи жуда кескин ва ҳаддан ташқари агрессив жавоб қайтарган — оғзаки тортишув келиб чиқиб, жанжал авжида у официант қизнинг юзига тупуриб юборган;

  • Стул билан ҳужум: Ҳақоратланган қизнинг ёнини олмоқчи бўлган бегуноҳ йўловчига ҳам Насрауи ташланган, ҳатто кафедаги оғир стулни кўтариб, ҳимояга чиққан эркакнинг бошига улоқтиришга ҳаракат қилган;

  • Атрофдагиларнинг шоки: Воқеа аэропортга йиғилган кўплаб сайёҳлар ва йўловчиларнинг кўз ўнгида содир бўлиб, катта шов-шув ва хавфсизлик ташвишини уйғотган.

Лондондаги можародан сўнг кетма-кет иккинчи воқеа

Эътиборга молик жиҳати, бу Насрауининг сўнгги бир неча сутка ичидаги ягона агрессив ҳаракати эмас:

  • «Олтин тўп» оқшомидаги тўполон: Ўтган тунда Лондонда «Олтин тўп» маросими якунлангач, у «London Palladium» театри яқинидаги кўчада ҳам жанжал кўтарган эди;

  • Аршавин ва рус оператори билан тўқнашув: Ўшанда Россия терма жамоаси собиқ сардори Андрей Аршавиннинг кўз ўнгида Россия делегацияси операторининг смартфонини тортиб олиб, ерга уриб синдиришига бир бахя қолган;

  • Оилавий имижга зарба: 19 ёшли Ламин Ямал майдонда рекордлар ўрнатиб, дунё футболи чўққисини забт этаётган бир пайтда, отасининг жамоат жойларидаги бундай ножўя хатти-ҳаракатлари ёш юлдузнинг обрўсига салбий соя ташламоқда.

Айни пайтда Барселона аэропорти полицияси ва ҳуқуқ-тартибот органлари воқеа жойидаги кузатув камералари ёзувларини ўрганмоқда, жабрланган томонларнинг расмий шикояти асосида қонуний чоралар кўрилиши кутилмоқда.

Ламин ЯмалМунир НасрауиБарселона ФК
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ламин Ямал исмининг сири кўпчиликни ҳайратга солдиЛамин Ямал исмининг сири кўпчиликни ҳайратга солди22 июл 02:54Ота-она паспорти муддати ўтган 10 ёшли ўғлини аэропортда ташлаб кетдиОта-она паспорти муддати ўтган 10 ёшли ўғлини аэропортда ташлаб кетди20 октябр 22:39Ламин Ямалнинг севгилисига ёзган изоҳи ижтимоий тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқдаЛамин Ямалнинг севгилисига ёзган изоҳи ижтимоий тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда9 октябр 14:33Ламин Ямал севгилиси билан бирга яшай бошладиЛамин Ямал севгилиси билан бирга яшай бошлади25 август 18:40Ғазода Ламин Ямалга бағишланган мурал пайдо бўлдиҒазода Ламин Ямалга бағишланган мурал пайдо бўлди15 май 09:15Си Цзиньпин тарихий давлат ташрифи билан АҚШга учди: Дунё тақдири қандай ҳал қилинади?Си Цзиньпин тарихий давлат ташрифи билан АҚШга учди: Дунё тақдири қандай ҳал қилинади?23 сентябр 08:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
Ғаналик сохта пайғамбар инсониятни қутқариш учун кемалар қурмоқда
Ғаналик сохта пайғамбар инсониятни қутқариш учун кемалар қурмоқда