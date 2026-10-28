Женоа — Ювентус: таркиблар ва жонли матн
Италия А Серияси доирасидаги Женоа — Ювентус учрашуви 29 октябр, 00:45 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Женоа бошланғич таркиби: 1. Бейлоу Ж., 4. Аморим, 8. Балданзи Т., 3. Эхизибуэ К., 77. Эллертссон М. Э., 32. Френдруп М., 27. Маркандалли А., 18. Осмаич М., 5. Остигард Л., 22. Васкес Ж., 9. Витинья.
Женоа захирадагилари: 29. Коломбо Л., 92. Эль-Шаарави С., 10. Жуниор Мессиас, 14. Клисис Л., 11. Майхтри Ф., 2. Митай М., 34. Отоа С., 31. Пучка Д., 21. Робиньо Жр., 20. Сабелли С., 39. Соммарива Д., 97. Соу Д., 99. Штольц Ф., 25. Траоре Х. Ж., 71. Виафе С.
Женоа бош мураббийи: Де Росси Д.
Ювентус бошланғич таркиби: 25. Викарио Г., 17. Алайбегович К., 3. Бремер, 20. Камбьязо А., 12. Дуглас Луис, 4. Гатти Ф., 15. Калулу П., 9. Коло Муани Р., 26. Лукуми Ж., 22. Маккенни У., 29. Сарр П. М.
Ювентус захирадагилари: 13. Бога Ж., 32. Кабаль Х., 47. Дурмиси А., 6. Келли Л., 8. Копмейнерс Т., 33. Нето, 41. Овусу А., 43. Панюкко Ф., 23. Пинсольо К., 24. Ругани Д., 27. Вольтемаде Н., 11. Жегрова Э.
Ювентус бош мураббийи: Спаллетти Л.
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