ФИФА Жаҳон чемпионати чипталаридан қандай қилиб 4,49 млрд евро ишлади?

·42·Спорт
ФИФА Жаҳон чемпионати чипталаридан қандай қилиб 4,49 млрд евро ишлади?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • FIFA 2026 йилги Жаҳон чемпионати чипталари савдосидан 4,49 миллиард евро соф даромад кўриб, тарихий рекорд ўрнатди.
  • Бу кўрсаткич ташкилотнинг дастлабки 2,96 миллиард евролик прогнозидан 1,53 миллиард еврога кўп бўлиб, Қатардаги мундиал натижасидан беш баравар юқоридир.
  • Даромаднинг кескин ошишига учрашувлар сонининг 104 тагача кўпайиши ҳамда динамик нархлаш тизими ва 30 фоизлик қайта сотиш комиссияси каби янги тижорий механизмлар сабаб бўлди.

Халқаро футбол федерацияси (ФИФА) 2026 йилги Жаҳон чемпионати чипталарини сотиш орқали тарихий рекорд ўрнатди ва прогнозлардан сезиларли даражада кўп маблағ ишлаб топди. Британиянинг нуфузли The Times нашри турнирнинг молиявий ҳисоботлари билан таниш манбаларга таянган ҳолда маълум қилишича, чипталар савдосидан тушган соф даромад қарийб 4,49 миллиард еврони ташкил этди.

Мазкур кўрсаткич нафақат дастлабки тахминларни йўққа чиқарди, балки Қатарда бўлиб ўтган ЖЧ-2022 давомида чипталар савдосидан олинган тушумдан нақ беш баравар кўпроқ бўлди.

Рекорд даражадаги даромад сабаблари ва асосий рақамлар

Мундиал чипталаридан келган улкан маблағ ФИФАнинг умумий молиявий балансини янги босқичга олиб чиқди:

  • Прогноздан 1,5 млрд еврога ортиқ: ФИФА дастлаб чипталар савдосидан 2,96 миллиард евро даромад олишни режалаштирган эди, бироқ якуний кўрсаткич кутилганидан 1,53 млрд еврога ошиб кетди;

  • Жами 13,47 миллиард евро: Чипталарнинг мислсиз савдоси туфайли ФИФАнинг ЖЧ-2026дан кўрган умумий жами даромади рекорд даражадаги 13,47 миллиард еврога етди;

  • Ўйинлар сонининг ортиши: АҚШ, Канада ва Мексикада ўтадиган мундиалда иштирокчилар кенгайиши сабабли учрашувлар сони 64 тадан 104 тагача ошди, бу эса ўз-ўзидан сотувга чиқарилган ўриндиқлар сонини кўпайтирди.

Талабга қараб нарх белгилаш ва 30 фоизлик қайта сотиш комиссияси

Манбаларга кўра, даромаднинг бу қадар ҳайратланарли даражада ошишига фақат ўйинлар кўпайгани эмас, балки ташкилотнинг янги тижорий механизмлари сабаб бўлган:

  • Динамик нархлаш тизими: Чипталар қиймати қатъий белгиланмай, талаб ва таклифга қараб («dynamic pricing») мунтазам ошириб борилган;

  • 30 фоизлик расмий комиссия: ФИФА ўзининг расмий онлайн қайта сотиш (ресейл) платформаси орқали амалга оширилган ҳар бир операция учун 30 фоиз миқдорида комиссия ундирган;

  • Чекловсиз нарх ошириш имконияти: Расмий платформада чипта эгалари ўз чипталарини дастлабки баҳосидан бир неча баравар қимматроқ нархда сотиш имконига эга бўлган, бу эса ҳар бир битимдан ФИФАга келиб тушадиган фоиз миқдорини кескин оширган;

  • Мухлислар норозилиги: Ташкилотнинг бундай кескин тижорий сиёсати ва чипталар нархининг ҳаддан ташқари ошиб кетиши бутун дунёдаги мухлислар уюшмалари томонидан кескин танқид қилинган эди.

Қабул қилинган баҳсли молиявий механизмлар кўплаб эътирозларга сабаб бўлганига қарамай, 2026 йилги Жаҳон чемпионати футбол тарихидаги энг даромадли ва тижорий жиҳатдан муваффақиятли спорт лойиҳасига айланди.

ФИФАЖаҳон чемпионати-2026футбол молияси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Марсельо Белса ЖЧ-2026даги танаффуслардан норозиМарсельо Белса ЖЧ-2026даги танаффуслардан норози21 июн 14:30Файзуллаев Каннаваронинг маслаҳати ва мундиал орзуси ҳақида гапирдиФайзуллаев Каннаваронинг маслаҳати ва мундиал орзуси ҳақида гапирди15 июн 11:58Рубен Диаш Португалиянинг мундиалдаги орзуси ҳақида гапирдиРубен Диаш Португалиянинг мундиалдаги орзуси ҳақида гапирди5 июн 16:01Жанни Инфантино Ўзбекистонга келди: ФИФА делегацияси муҳим лойиҳаларни кўрадиЖанни Инфантино Ўзбекистонга келди: ФИФА делегацияси муҳим лойиҳаларни кўради29 сентябр 23:40ФИФА режадан қайтди: Инфантино юзага келган вазият учун узр сўрадиФИФА режадан қайтди: Инфантино юзага келган вазият учун узр сўради6 август 11:39Жанни Инфантино Шавкат Мирзиёев билан учрашди: футболда катта режаларЖанни Инфантино Шавкат Мирзиёев билан учрашди: футболда катта режалар30 сентябр 18:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди