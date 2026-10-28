Ногиронлиги сабаб ҳақоратланган аёл жамиятга муҳим эслатма берди

·62·Дунё
Ногиронлиги сабаб ҳақоратланган аёл жамиятга муҳим эслатма берди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Буюк Британиялик 33 ёшли Кирстй Ҳилл ижтимоий тармоқларда ўзининг генетик касаллиги сабабли ҳақоратли изоҳларга дуч келганидан сўнг, ногиронлиги бор инсонларнинг ҳаёти қадрсиз эмаслигини таъкидлаб чиқди.
  • Фрасер синдроми билан туғилган, кар ва кўзи ожиз бўлган аёл 60 мартадан ортиқ жарроҳлик амалиётини бошдан кечирганига қарамай, психология йўналишида ПҳД даражасига эришган ва пианино чалишни ўрганган.

Буюк Британиянинг Жанубий Уэльс ҳудудида яшовчи 33 ёшли Kirsty Hill камёб генетик касаллиги ҳақида видео жойлаштирганидан сўнг ижтимоий тармоқларда ҳақоратли изоҳга дуч келди. Номаълум фойдаланувчи уни аборт мавжудлигининг сабаби деб атади. Бу гапдан қаттиқ ранжиган аёл ногиронлиги бор инсонларнинг ҳаётини қадрсиз деб ҳисоблаш нотўғри эканини таъкидлади.

Kirsty Fraser синдроми билан яшайди. У кар ва кўзи ожиз бўлиб туғилган, қўл ва оёқ бармоқлари бир-бирига туташган. Шунингдек, унда нафас олишдаги қийинчиликлар, юз тузилишидаги фарқлар ва бир нечта сурункали касалликлар мавжуд. Аёл умри давомида 60 мартадан ортиқ жарроҳлик амалиётини бошдан кечирган.

«Одамлар ногиронлигим борлиги учун ҳаётим албатта даҳшатли ва мазмунсиз бўлиши керак, деб ўйлашидан чарчадим. Ҳа, менда қийин кунлар бўлади, лекин кўп нарсаларга ҳам эришганман. Бу икки ҳолат бир вақтнинг ўзида мавжуд бўлиши мумкин», — деди у Need To Know нашрига.

Kirsty ҳақоратли изоҳга жавобан видео тайёрлаб, аёлларнинг ўз танаси ҳақида мустақил қарор қабул қилиш ҳуқуқини қўллаб-қувватлашини билдирди. Бироқ аборт мавзусидан ногиронлиги бор инсонларга қарши фойдаланишни кескин танқид қилди. Унинг фикрича, одамлар унинг ҳаётини билишга ҳаракат қилмасдан, ташқи кўринишига қараб хулоса чиқаришади.

Психология йўналишида PhD даражасига эга бўлган Kirsty ўзини фақат ногиронлиги орқали таърифлашларига қарши. Унинг ажойиб оиласи ва дўстлари бор, у мода, санъат ва мусиқани яхши кўради ҳамда пианино чалиш бўйича саккизинчи даражага эришган.

Yuzi chandiqlangan ayol qora ko'ylakda ichimlik ushlab o'tiribdi.

«Ҳолатим ҳаётимнинг бир қисми ва шахс сифатида шаклланишимга таъсир қилган, аммо бу менинг бутун ҳаётим эмас. Ҳатто ҳеч қандай ютуққа эришмаганимда ҳам, ҳаётим қадрли бўлиб қолаверарди», — деди аёл.

Унинг айтишича, бошқа бир фойдаланувчи ҳатто унинг туғилиши ота-онасининг ҳаётини «тугатгани» ҳақида ёзган. Kirsty бундай изоҳлар нафақат ногиронлиги бор инсонларнинг ўзига, балки уларнинг оила аъзоларига ҳам оғир таъсир қилишини таъкидлади.

Аёл ногиронлик исталган инсоннинг ҳаётида бахтсиз ҳодиса, касаллик ёки жароҳат сабаб юзага келиши мумкинлигини эслатди. Шунингдек, у ижтимоий тармоқларни одамларни ҳақорат ва тазйиқлардан яхшироқ ҳимоя қилишга чақирди. Унинг фикрича, аноним аккаунтлардан нафратли изоҳлар ёзиш осонлашгани учун платформалар бундай ҳолатларнинг олдини олишга кўпроқ эътибор қаратиши керак.

Kirstyнинг умид қилишича, ўз тажрибаси ҳақида очиқ гапириши жамиятдаги нотўғри қарашларни ўзгартиришга ёрдам беради.

«Ногиронлигингиз сабаб ҳақоратли изоҳларга дуч келсангиз, бундай гаплар сизни эмас, уларни ёзган инсоннинг ўзини кўпроқ тавсифлашини унутманг. Сиз ҳам бу дунёда ўз ўрнингизни эгаллашга ва қадрланишга ҳақлисиз», — дея таъкидлади у.

Kirsty HillФрейзер синдромиНогиронликКибербуллинг
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Аэропортда Ламин Ямалнинг отаси қизнинг юзига тупуриб, йўловчиларга стул улоқтирдиАэропортда Ламин Ямалнинг отаси қизнинг юзига тупуриб, йўловчиларга стул улоқтирдиКеча 23:25Даун синдромли илк депутат: Мар Галсеран тарих яратдиДаун синдромли илк депутат: Мар Галсеран тарих яратди2 август 17:31Ногиронларга жинсий зўравонлик қилган раҳбар 15 йилга қамалдиНогиронларга жинсий зўравонлик қилган раҳбар 15 йилга қамалди2 сентябр 19:21Қизидан айрилган аёл 800 нафар етим қизга она бўлдиҚизидан айрилган аёл 800 нафар етим қизга она бўлди12 октябр 21:13Лукашенко Беларус армияси ва кенжа ўғлининг махфий хизмати ҳақида баёнот берди!Лукашенко Беларус армияси ва кенжа ўғлининг махфий хизмати ҳақида баёнот берди!12 сентябр 08:30Путин фронтдан қайтадиган аскарларни иш билан таъминлаш бўйича топшириқ бердиПутин фронтдан қайтадиган аскарларни иш билан таъминлаш бўйича топшириқ берди20 август 08:05
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
Ғаналик сохта пайғамбар инсониятни қутқариш учун кемалар қурмоқда
Ғаналик сохта пайғамбар инсониятни қутқариш учун кемалар қурмоқда