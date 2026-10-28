Ногиронлиги сабаб ҳақоратланган аёл жамиятга муҳим эслатма берди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Буюк Британиялик 33 ёшли Кирстй Ҳилл ижтимоий тармоқларда ўзининг генетик касаллиги сабабли ҳақоратли изоҳларга дуч келганидан сўнг, ногиронлиги бор инсонларнинг ҳаёти қадрсиз эмаслигини таъкидлаб чиқди.
- Фрасер синдроми билан туғилган, кар ва кўзи ожиз бўлган аёл 60 мартадан ортиқ жарроҳлик амалиётини бошдан кечирганига қарамай, психология йўналишида ПҳД даражасига эришган ва пианино чалишни ўрганган.
Буюк Британиянинг Жанубий Уэльс ҳудудида яшовчи 33 ёшли Kirsty Hill камёб генетик касаллиги ҳақида видео жойлаштирганидан сўнг ижтимоий тармоқларда ҳақоратли изоҳга дуч келди. Номаълум фойдаланувчи уни аборт мавжудлигининг сабаби деб атади. Бу гапдан қаттиқ ранжиган аёл ногиронлиги бор инсонларнинг ҳаётини қадрсиз деб ҳисоблаш нотўғри эканини таъкидлади.
Kirsty Fraser синдроми билан яшайди. У кар ва кўзи ожиз бўлиб туғилган, қўл ва оёқ бармоқлари бир-бирига туташган. Шунингдек, унда нафас олишдаги қийинчиликлар, юз тузилишидаги фарқлар ва бир нечта сурункали касалликлар мавжуд. Аёл умри давомида 60 мартадан ортиқ жарроҳлик амалиётини бошдан кечирган.
«Одамлар ногиронлигим борлиги учун ҳаётим албатта даҳшатли ва мазмунсиз бўлиши керак, деб ўйлашидан чарчадим. Ҳа, менда қийин кунлар бўлади, лекин кўп нарсаларга ҳам эришганман. Бу икки ҳолат бир вақтнинг ўзида мавжуд бўлиши мумкин», — деди у Need To Know нашрига.
Kirsty ҳақоратли изоҳга жавобан видео тайёрлаб, аёлларнинг ўз танаси ҳақида мустақил қарор қабул қилиш ҳуқуқини қўллаб-қувватлашини билдирди. Бироқ аборт мавзусидан ногиронлиги бор инсонларга қарши фойдаланишни кескин танқид қилди. Унинг фикрича, одамлар унинг ҳаётини билишга ҳаракат қилмасдан, ташқи кўринишига қараб хулоса чиқаришади.
Психология йўналишида PhD даражасига эга бўлган Kirsty ўзини фақат ногиронлиги орқали таърифлашларига қарши. Унинг ажойиб оиласи ва дўстлари бор, у мода, санъат ва мусиқани яхши кўради ҳамда пианино чалиш бўйича саккизинчи даражага эришган.
«Ҳолатим ҳаётимнинг бир қисми ва шахс сифатида шаклланишимга таъсир қилган, аммо бу менинг бутун ҳаётим эмас. Ҳатто ҳеч қандай ютуққа эришмаганимда ҳам, ҳаётим қадрли бўлиб қолаверарди», — деди аёл.
Унинг айтишича, бошқа бир фойдаланувчи ҳатто унинг туғилиши ота-онасининг ҳаётини «тугатгани» ҳақида ёзган. Kirsty бундай изоҳлар нафақат ногиронлиги бор инсонларнинг ўзига, балки уларнинг оила аъзоларига ҳам оғир таъсир қилишини таъкидлади.
Аёл ногиронлик исталган инсоннинг ҳаётида бахтсиз ҳодиса, касаллик ёки жароҳат сабаб юзага келиши мумкинлигини эслатди. Шунингдек, у ижтимоий тармоқларни одамларни ҳақорат ва тазйиқлардан яхшироқ ҳимоя қилишга чақирди. Унинг фикрича, аноним аккаунтлардан нафратли изоҳлар ёзиш осонлашгани учун платформалар бундай ҳолатларнинг олдини олишга кўпроқ эътибор қаратиши керак.
Kirstyнинг умид қилишича, ўз тажрибаси ҳақида очиқ гапириши жамиятдаги нотўғри қарашларни ўзгартиришга ёрдам беради.
«Ногиронлигингиз сабаб ҳақоратли изоҳларга дуч келсангиз, бундай гаплар сизни эмас, уларни ёзган инсоннинг ўзини кўпроқ тавсифлашини унутманг. Сиз ҳам бу дунёда ўз ўрнингизни эгаллашга ва қадрланишга ҳақлисиз», — дея таъкидлади у.
Изоҳлар 0
…