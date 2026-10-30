Хитойда эркак хотинини қучоқлаши оқибатида унинг бешта қовурғаси синди (видео)
Хитойнинг Цзянсу провинциясида эркак хотинини қучоқлаши оқибатида аёлнинг бешта қовурғаси синиб, яна биттаси дарз кетган. Шифокорлар бунга аёлда аниқланган оғир остеопороз сабаб бўлганини маълум қилган. Бу ҳақда The times of India хабар берди.
Маълумотларга кўра, аёл турмуш ўртоғига совқатаётганини айтган. Шундан сўнг Ван фамилияли эркак уни қучоқлаган. Шу пайт у суяк синганига ўхшаш овозни эшитган, аёл эса кучли оғриқдан букчайиб қолган.
Дастлаб аёл жароҳатини жиддий деб ўйламаган ва эртаси куни шифохонага мурожаат қилган. Компьютер томографияси текширувида унинг бешта қовурғаси сингани, яна биттаси дарз кетгани аниқланган. Шифокорлар жарроҳлик амалиёти зарур эмаслигини айтиб, дори-дармон, оғриқни камайтирувчи муолажалар ва дам олишни тавсия қилган.
Шифокорларнинг тушунтиришича, аёлда суякларни мўртлаштирадиган оғир остеопороз бўлган. Шу сабабли одатдаги жисмоний босим ҳам қовурғаларнинг синишига олиб келган бўлиши мумкин.
Аёлнинг турмуш ўртоғи унинг вазни 45–50 килограмм атрофида эканини, тез-тез парҳез тутиши ва овқатланишни чеклашини айтган. Шунингдек, у қуёш нурида кам бўлиши ҳам маълум қилинган.
Мутахассислар, айниқса, остеопороз билан касалланган инсонларни қучоқлашда эҳтиёт бўлиш, кўкрак қафасини қаттиқ сиқмаслик ва одамни кескин кўтариб юбормаслик кераклигини таъкидлаган.
Изоҳлар 0
…