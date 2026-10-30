Хитойда эркак хотинини қучоқлаши оқибатида унинг бешта қовурғаси синди (видео)

·78·Дунё
Хитойда эркак хотинини қучоқлаши оқибатида унинг бешта қовурғаси синди (видео)

Хитойнинг Цзянсу провинциясида эркак хотинини қучоқлаши оқибатида аёлнинг бешта қовурғаси синиб, яна биттаси дарз кетган. Шифокорлар бунга аёлда аниқланган оғир остеопороз сабаб бўлганини маълум қилган. Бу ҳақда The times of India хабар берди.

Маълумотларга кўра, аёл турмуш ўртоғига совқатаётганини айтган. Шундан сўнг Ван фамилияли эркак уни қучоқлаган. Шу пайт у суяк синганига ўхшаш овозни эшитган, аёл эса кучли оғриқдан букчайиб қолган.

Дастлаб аёл жароҳатини жиддий деб ўйламаган ва эртаси куни шифохонага мурожаат қилган. Компьютер томографияси текширувида унинг бешта қовурғаси сингани, яна биттаси дарз кетгани аниқланган. Шифокорлар жарроҳлик амалиёти зарур эмаслигини айтиб, дори-дармон, оғриқни камайтирувчи муолажалар ва дам олишни тавсия қилган.

Шифокорларнинг тушунтиришича, аёлда суякларни мўртлаштирадиган оғир остеопороз бўлган. Шу сабабли одатдаги жисмоний босим ҳам қовурғаларнинг синишига олиб келган бўлиши мумкин.

Аёлнинг турмуш ўртоғи унинг вазни 45–50 килограмм атрофида эканини, тез-тез парҳез тутиши ва овқатланишни чеклашини айтган. Шунингдек, у қуёш нурида кам бўлиши ҳам маълум қилинган.

Мутахассислар, айниқса, остеопороз билан касалланган инсонларни қучоқлашда эҳтиёт бўлиш, кўкрак қафасини қаттиқ сиқмаслик ва одамни кескин кўтариб юбормаслик кераклигини таъкидлаган.

ХитойОстеопорозЦзянсуТиббиёт
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитой Нейротехнологияларда инқилоб қилди: Илк бор беморга мия импланти ўрнатилдиХитой Нейротехнологияларда инқилоб қилди: Илк бор беморга мия импланти ўрнатилди15 июл 16:23Хитой коинотда келажак госпитали ва биологик лаборатория технологияларини синовдан ўтказдиХитой коинотда келажак госпитали ва биологик лаборатория технологияларини синовдан ўтказди1 июл 23:27Хитой инвазив мия имплантини тижорий қўллашга рухсат берган илк давлат бўлдиХитой инвазив мия имплантини тижорий қўллашга рухсат берган илк давлат бўлди3 июн 15:52Қизини излаган она бир йил давомида сохта қизга ишондиҚизини излаган она бир йил давомида сохта қизга ишонди5 сентябр 00:25Тайванлик эркак хиёнатни робот чангютгич орқали фош қилиб, қамалдиТайванлик эркак хиёнатни робот чангютгич орқали фош қилиб, қамалди24 октябр 00:07Синди Кроуфорднинг ўғли реабилитация марказида вафот этди: Полиция тахмини қандай?Синди Кроуфорднинг ўғли реабилитация марказида вафот этди: Полиция тахмини қандай?22 сентябр 17:16
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
Ғаналик сохта пайғамбар инсониятни қутқариш учун кемалар қурмоқда
Ғаналик сохта пайғамбар инсониятни қутқариш учун кемалар қурмоқда