Интернет орқали ҳид юбориш мумкинми?

·57·Техно
Интернет орқали ҳид юбориш мумкинми?

Олимлар ҳидларни рақамли маълумотга айлантириб, интернет орқали узатиш ва бошқа қурилма ёрдамида қайта ҳосил қилиш имконини берувчи Scentronic тизимини синовдан ўтказди.

АҚШнинг Огайо штати университети ва Хитойнинг Zhejiang Laboratory муассасаси тадқиқотчилари ишлаб чиққан технология электрон «бурун» ёрдамида ҳидларни аниқлайди. Сунъий интеллектга асосланган тизим олинган маълумотларни таҳлил қилиб, интернет орқали бошқа қурилмага юборади. Қабул қилувчи қурилма эса тегишли хушбўй моддаларни чиқариб, ҳидни қайта ҳосил қилади.

Ҳозирча Scentronic беш хил ҳидни — пиво, торт, қаҳва, апельсин ва қизил вино ҳидини аниқлашга ўргатилган. Демак, тизим исталган ҳидни аниқ ва тўлиқ такрорлай олмайди.

Тажрибаларда иштирокчилар қурилма ҳосил қилган ҳидларни якка ҳолда тақдим этилганда тахминан 73 фоиз, иккита ҳид аралашмаси берилганда эса 71 фоиз ҳолатда тўғри аниқлаган.

Мутахассислар келажакда бу технологияни виртуал ва қўшимча реаллик тизимларида, интернет-дўконларда маҳсулот ҳидини масофадан баҳолашда ҳамда тиббий текширувларда қўллаш мумкинлигини айтмоқда.

Шунга қарамай, Scentronic ҳозирча илмий тадқиқот босқичидаги прототип ҳисобланади. Уни кундалик ҳаётда кенг қўллаш учун кўпроқ ҳидларни аниқлаш, мураккаб ҳидлар аралашмасини фарқлаш ва уларни аниқроқ қайта ҳосил қилиш имкониятларини такомиллаштириш зарур.

ScentronicСунъий интеллектОгайо штати университетиZhejiang Laboratory
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Олимлар интернет орқали ҳид юбориш технологиясини синовдан ўтказдиОлимлар интернет орқали ҳид юбориш технологиясини синовдан ўтказди28 октябр 17:51Фан оламини ҳайратга солган энг ғалати кашфиётлар — Шнобел мукофотининг янги лауреатлариФан оламини ҳайратга солган энг ғалати кашфиётлар — Шнобел мукофотининг янги лауреатлари4 сентябр 22:39Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)29 август 14:34Патина стартапи ярим асрдан бери ўзгармаган парфюмерия саноатини ислоҳ қилмоқдаПатина стартапи ярим асрдан бери ўзгармаган парфюмерия саноатини ислоҳ қилмоқда21 май 21:27Elon Musk Starlink глобал ИП-трафигининг 90 фоизидан ортиғини эгаллашини айтдиElon Musk Starlink глобал ИП-трафигининг 90 фоизидан ортиғини эгаллашини айтди10 август 14:22WhatsApp фойдаланувчи номларини жорий этмоқда: Фирибгарлик хавфи ортиши мумкинми?WhatsApp фойдаланувчи номларини жорий этмоқда: Фирибгарлик хавфи ортиши мумкинми?2 июл 03:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг бугунги нархлари
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг бугунги нархлари
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
iPhone 18 Pro Max’нинг янги нархлари маълум қилинди
iPhone 18 Pro Max’нинг янги нархлари маълум қилинди
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг бугунги нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг бугунги нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 10 октябрдаги нархлари
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 10 октябрдаги нархлари
iPhone 18 Pro Max нархлари янгиланди: тўлиқ рўйхат
iPhone 18 Pro Max нархлари янгиланди: тўлиқ рўйхат
Қисқа ҳаво парвози: Tesla тақдим этган янги Roadster оммавий бозорни қутқара оладими?
Қисқа ҳаво парвози: Tesla тақдим этган янги Roadster оммавий бозорни қутқара оладими?