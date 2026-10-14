Россияда Япониянинг йирик нашри мухбири жосусликда айбланиб, ҳибсга олинди

·52·Дунё
Россияда Япониянинг йирик нашри мухбири жосусликда айбланиб, ҳибсга олинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Россия Федерал хавфсизлик хизмати (ФХХ)
  • Япониянинг Ҳоккаидо Шимбун газетаси мухбири Имаи Юки ни Сахалин вилоятида жосусликда гумон қилиб қўлга олди.
  • Россия махсус хизматининг талқинига кўра, журналист Япония разведкаси топшириғи билан Россиянинг мудофаа қобилиятига дахлдор ахборотларни, хусусан, Курил оролларида сафарбар қилинганлар ва кўнгилли сифатида жалб қилинганлар сонига оид махфий маълумотларни тўплаган.

Россия Федерал хавфсизлик хизмати (ФХХ) Япониянинг нуфузли Hokkaido Shimbun газетаси мухбири Имаи Юкини жосусликда гумон қилиб, Сахалин вилоятида қўлга олди. Россия ОАВлари берган маълумотларга кўра, журналист мамлакат ҳудудидан учиб кетиш арафасида ушланган ва зудлик билан махсус рейс орқали Москва шаҳрига олиб келинган.

13 октябрь куни Москванинг Лефортово туман суди журналистга нисбатан камида икки ой муддатга қамоққа олиш тарзидаги эҳтиёт чорасини қўллади. Ушбу қарорга асосан, у Россиянинг энг қаттиқ тартибли тергов ҳибсхоналаридан бири бўлган «Лефортово»да сақланмоқда.

ФХХ даъвоси: Курил ороллари, сафарбарлик ва махфий маълумотлар

Ҳодиса юзасидан Россия Ташқи ишлар вазирлиги ҳамда махсус хизматлар расмий муносабат билдирди:

  • Разведка топшириғи гумони: Россия махсус хизматининг талқинига кўра, Имаи Юки Япония разведкаси топшириғига асосан Россиянинг мудофаа қобилиятига дахлдор ахборотларни тўплаган, сақлаган ва уларни мамлакат хавфсизлигига қарши ишлатиш учун ташқарига етказишни мақсад қилган;

  • Сафарбар қилинганлар ҳақида маълумот: Хусусан, ФХХ мухбирни Курил оролларида Украинадаги урушга сафарбар этилганлар ҳамда кўнгилли сифатида жалб қилинганлар сонига оид махфий маълумотларни тўплашда айбламоқда;

  • ТИВ аккредитацияси: Имаи Юки Россия ТИВнинг расмий аккредитациясига эга бўлган. Шунга қарамай, Россия томони Токиони расмий журналистик мақом ортига беркинган ҳолда махфий ахборот тўплашга уринишда даъво қилмоқда;

  • Оғир жазо муддати: «Интерфакс» хабарига кўра, жосуслик моддаси бўйича айби судда тўлиқ исботланса, япон журналисти 10 йилдан 20 йилгача озодликдан маҳрум этилиши мумкин.

Имаи Юки ким ва у Россияда қандай фаолият юритган?

«Осторожно, новости» нашри ҳибсга олинган журналистнинг Россиядаги ўтмиши ва касбий йўналиши бўйича қатор тафсилотларни ошкор қилди:

  • Таълим ва Россияга қизиқиш: Имаи Юки камида 2014 йилдан буён Россияга мунтазам келиб турган. У Санкт-Петербург давлат университетида таҳсил олган ҳамда рус маданияти, жумладан маҳаллий театрлар, музейлар ва консерваторияларга катта қизиқиш билдирган;

  • Ёритган асосий мавзулари: Hokkaido Shimbun мухбири сифатида у Хабаровскда Иккинчи жаҳон уруши тугаши ва Япония устидан ғалабага бағишланган ёдгорлик очилиши, Россия Давлат думаси сайловлари ҳамда Москва билан Пхеньян ўртасидаги алоқалар бўйича репортажлар тайёрлаб келган;

  • Сўнгги мақоласи: Журналистнинг сўнгги муаллифлик материали ҳибсга олинишидан бир неча кун олдин — 5 октябрь санасида эълон қилинган бўлиб, у Южно-Сахалинск ҳудудидаги Шимолий Корея фуқароларининг фаолиятига бағишланган эди.

Ҳозирча Япония ҳукумати ва журналист ишлайдиган Hokkaido Shimbun таҳририяти мазкур ҳибсга олиш ҳамда жосуслик айбловлари юзасидан расмий баёнот бермади. Мазкур воқеа икки давлат ўртасидаги аллақачон совиб улгурган дипломатик алоқаларни янада кескинлаштириши мумкин.

Имаи ЮкиФедерал хавфсизлик хизмати (ФХХ)Хоккайдо ШимбунСахалин вилояти
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Блогер Некоглай ва унинг рафиқаси гиёҳванд моддалар савдосида айбланиб қўлга олиндиБлогер Некоглай ва унинг рафиқаси гиёҳванд моддалар савдосида айбланиб қўлга олинди22 сентябр 08:59Эронда яна 3 киши жосусликда айбланиб қатл этилдиЭронда яна 3 киши жосусликда айбланиб қатл этилди2 май 21:0814 ҳарбий ўлими ортидан Қозоғистон Мудофаа вазирлигининг 5 нафар амалдори кишанланди14 ҳарбий ўлими ортидан Қозоғистон Мудофаа вазирлигининг 5 нафар амалдори кишанланди26 сентябр 10:11Берлинда Россияга жосусликда гумонланган қозоғистонлик қўлга олиндиБерлинда Россияга жосусликда гумонланган қозоғистонлик қўлга олинди30 апрел 09:29Германияда жосусликда гумон қилинган шахс ушландиГерманияда жосусликда гумон қилинган шахс ушланди29 апрел 17:38Россияда таниқли ислом уламоларининг ҳибсга олиниши шов-шувга сабаб бўлдиРоссияда таниқли ислом уламоларининг ҳибсга олиниши шов-шувга сабаб бўлди30 май 12:04
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда