Россияда Япониянинг йирик нашри мухбири жосусликда айбланиб, ҳибсга олинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Россия Федерал хавфсизлик хизмати (ФХХ)
- Япониянинг Ҳоккаидо Шимбун газетаси мухбири Имаи Юки ни Сахалин вилоятида жосусликда гумон қилиб қўлга олди.
- Россия махсус хизматининг талқинига кўра, журналист Япония разведкаси топшириғи билан Россиянинг мудофаа қобилиятига дахлдор ахборотларни, хусусан, Курил оролларида сафарбар қилинганлар ва кўнгилли сифатида жалб қилинганлар сонига оид махфий маълумотларни тўплаган.
Россия Федерал хавфсизлик хизмати (ФХХ) Япониянинг нуфузли Hokkaido Shimbun газетаси мухбири Имаи Юкини жосусликда гумон қилиб, Сахалин вилоятида қўлга олди. Россия ОАВлари берган маълумотларга кўра, журналист мамлакат ҳудудидан учиб кетиш арафасида ушланган ва зудлик билан махсус рейс орқали Москва шаҳрига олиб келинган.
13 октябрь куни Москванинг Лефортово туман суди журналистга нисбатан камида икки ой муддатга қамоққа олиш тарзидаги эҳтиёт чорасини қўллади. Ушбу қарорга асосан, у Россиянинг энг қаттиқ тартибли тергов ҳибсхоналаридан бири бўлган «Лефортово»да сақланмоқда.
ФХХ даъвоси: Курил ороллари, сафарбарлик ва махфий маълумотлар
Ҳодиса юзасидан Россия Ташқи ишлар вазирлиги ҳамда махсус хизматлар расмий муносабат билдирди:
Разведка топшириғи гумони: Россия махсус хизматининг талқинига кўра, Имаи Юки Япония разведкаси топшириғига асосан Россиянинг мудофаа қобилиятига дахлдор ахборотларни тўплаган, сақлаган ва уларни мамлакат хавфсизлигига қарши ишлатиш учун ташқарига етказишни мақсад қилган;
Сафарбар қилинганлар ҳақида маълумот: Хусусан, ФХХ мухбирни Курил оролларида Украинадаги урушга сафарбар этилганлар ҳамда кўнгилли сифатида жалб қилинганлар сонига оид махфий маълумотларни тўплашда айбламоқда;
ТИВ аккредитацияси: Имаи Юки Россия ТИВнинг расмий аккредитациясига эга бўлган. Шунга қарамай, Россия томони Токиони расмий журналистик мақом ортига беркинган ҳолда махфий ахборот тўплашга уринишда даъво қилмоқда;
Оғир жазо муддати: «Интерфакс» хабарига кўра, жосуслик моддаси бўйича айби судда тўлиқ исботланса, япон журналисти 10 йилдан 20 йилгача озодликдан маҳрум этилиши мумкин.
Имаи Юки ким ва у Россияда қандай фаолият юритган?
«Осторожно, новости» нашри ҳибсга олинган журналистнинг Россиядаги ўтмиши ва касбий йўналиши бўйича қатор тафсилотларни ошкор қилди:
Таълим ва Россияга қизиқиш: Имаи Юки камида 2014 йилдан буён Россияга мунтазам келиб турган. У Санкт-Петербург давлат университетида таҳсил олган ҳамда рус маданияти, жумладан маҳаллий театрлар, музейлар ва консерваторияларга катта қизиқиш билдирган;
Ёритган асосий мавзулари: Hokkaido Shimbun мухбири сифатида у Хабаровскда Иккинчи жаҳон уруши тугаши ва Япония устидан ғалабага бағишланган ёдгорлик очилиши, Россия Давлат думаси сайловлари ҳамда Москва билан Пхеньян ўртасидаги алоқалар бўйича репортажлар тайёрлаб келган;
Сўнгги мақоласи: Журналистнинг сўнгги муаллифлик материали ҳибсга олинишидан бир неча кун олдин — 5 октябрь санасида эълон қилинган бўлиб, у Южно-Сахалинск ҳудудидаги Шимолий Корея фуқароларининг фаолиятига бағишланган эди.
Ҳозирча Япония ҳукумати ва журналист ишлайдиган Hokkaido Shimbun таҳририяти мазкур ҳибсга олиш ҳамда жосуслик айбловлари юзасидан расмий баёнот бермади. Мазкур воқеа икки давлат ўртасидаги аллақачон совиб улгурган дипломатик алоқаларни янада кескинлаштириши мумкин.
Изоҳлар 0
…