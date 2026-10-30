Орзудаги саёҳат фожиага айланди: Миллионлаб сарфлаган йўловчилар кўчада ташлаб кетилди

·0·Дунё
Орзудаги саёҳат фожиага айланди: Миллионлаб сарфлаган йўловчилар кўчада ташлаб кетилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • «Вилла Вие Ресиденсес» компаниясига тегишли «МВ Одйссей» круиз лайнерининг қарийб 200 нафар йўловчиси Камбоджа соҳилларида кемадан тушириб қолдирилди.
  • Компания ёқилғи нархларининг кескин ошиши ва молиявий инқироз сабабли саёҳатни тўхтатиб, банкротлик жараёнини бошлаганини эълон қилди.
  • Ўз уй-жойи ва бор-будини сотиб, умрбод саёҳатга чиққан кексалар атиги 7 соат ичида кемани тарк этишга мажбур бўлиб, бегона юртда бошпанасиз қолди.

Океан бағрида умрининг охиригача беташвиш ҳаёт кечиришни орзу қилган юзлаб инсонларнинг ҳаёти бир лаҳзада чилпарчин бўлди. «MV Odyssey» ҳашаматли круиз лайнерининг қарийб 200 нафар йўловчиси кутилмаганда Камбоджа соҳилларида сувдан тушириб қолдирилди.

АҚШнинг «Villa Vie Residences» оператор компанияси ёқилғи нархлари кескин кўтарилгани ва ортиқча харажатларни кўтара олмаслиги сабабли саёҳатни тўхтатганини расман маълум қилди. Натижада умрбод саёҳат қилиш учун бор-будини сотган сайёҳлар ўзга давлатда бошпанасиз ва чорасиз қолди.

Нарсаларни йиғиш учун атиги 7 соат: Қарияларнинг мудҳиш қисмати

Сиануквиль портига келиб тўхтаган йўловчиларга вазият ҳақида хабар берилиб, шошилинч ультиматум қўйилди:

  • Шошилинч чиқариб юбориш: Лайнерда бўлганларга шахсий буюмларини йиғиштириш ва кемани тарк этиш учун бор-йўғи 7 соат вақт берилди;

  • Сотворилган уй-жойлар: Воқеанинг энг аянчли жиҳати шундаки, йўловчиларнинг аксарияти кекса ёшдаги нафақахўрлар бўлиб, улар лайнердаги каюталарни сотиб олиш учун ўз уйлари, машиналари ва бутун мол-мулкини сотиб юборишган;

  • Кўчада қолган тақдирлар: Қайтадиган бошпанаси ҳам, ортиқча маблағи ҳам қолмаган кексалар бегона шаҳарда амалда кўчада қолди.

Миллион долларлик йўқотишлар ва алданган ишонч

Умрбод сузиш концепцияси билан йўлга чиққан айрим сайёҳлар мазкур лойиҳа учун барча жамғармаларини тиккан эди:

  • Рэнди ва Кит Кассингем: Эр-хотин саёҳатчилар сузиш ва қулайликлар учун қарийб 1 миллион доллар маблағ сарфлашган;

  • Кэрол Ларсон (69 ёш, АҚШ): Кемада доимий яшаш ҳуқуқи учун 120 минг доллар тўлаган ва ҳар ой қўшимча бадал киритиб келган;

  • Фрэнсис Паруазьен (Австралия): Ушбу лайнер бортида камида 15 йил яшашни режалаштирган ва бутун ҳаётини шу кемага боғлаган эди.

Компания банкротликка учради: Энди нима бўлади?

«Villa Vie Residences» раҳбари Микаэль Петерсоннинг таъкидлашича, компаниянинг ойлик харажатлари аввалги 400 минг доллардан кескин ошиб, 2 миллион долларга етган:

  • АҚШда банкротлик: Оператор молиявий инқироз туфайли АҚШ қонунчилиги асосида банкротлик жараёнини бошлашини билдирди;

  • Кеманинг сирли йўналиши: Лайнер 31 октябрь куни ёқилғи қуйиб, Сиануквиль портидан чиқиб кетиши режалаштирилган, бироқ унинг кейинги манзили номаълум;

  • Товон пули сўроқ остида: Йўловчиларга тўланган пуллар қайтариладими ёки улар яна каюталарига кира оладими — ҳозирча ҳеч қандай аниқ кафолат берилмаган.

Бутун ҳаётини биргина кема каютасига ишониб топширган юзлаб инсонларнинг аянчли тақдири бугун глобал круиз ва сайёҳлик саноатининг энг катта можароларидан бирига айланмоқда.

MV OdysseyVilla Vie ResidencesСиануквилькруиз лайнери
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Покистонда вазир Фазал Шакур Хон қуролланган гуруҳ томонидан ўғирлаб кетилди (видео)Покистонда вазир Фазал Шакур Хон қуролланган гуруҳ томонидан ўғирлаб кетилди (видео)23 сентябр 22:03FlyDubai бортидаги қонли фожиа: Учувчи самолётни қулатмоқчи бўлди (видео)FlyDubai бортидаги қонли фожиа: Учувчи самолётни қулатмоқчи бўлди (видео)30 сентябр 15:13Пингвинларни санаш учун 2700 долларгача маош: Антарктидада ғаройиб иш ўринлари очилдиПингвинларни санаш учун 2700 долларгача маош: Антарктидада ғаройиб иш ўринлари очилди23 октябр 19:15Хитойлик эркак 300 йиллик спортзал абонементига алдандиХитойлик эркак 300 йиллик спортзал абонементига алданди22 октябр 22:48Виртуал севги қурбони: 49 ёшли эркак СИ яратган “қиз” учун бор-будини сотиб, алдандиВиртуал севги қурбони: 49 ёшли эркак СИ яратган “қиз” учун бор-будини сотиб, алданди20 октябр 11:42«Стол устидаги гуноҳ!»: Таиландда руҳоний $2,8 миллион хайрия пулини қандай ўмарди?«Стол устидаги гуноҳ!»: Таиландда руҳоний $2,8 миллион хайрия пулини қандай ўмарди?12 сентябр 09:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
Ғаналик сохта пайғамбар инсониятни қутқариш учун кемалар қурмоқда
Ғаналик сохта пайғамбар инсониятни қутқариш учун кемалар қурмоқда