Орзудаги саёҳат фожиага айланди: Миллионлаб сарфлаган йўловчилар кўчада ташлаб кетилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Вилла Вие Ресиденсес» компаниясига тегишли «МВ Одйссей» круиз лайнерининг қарийб 200 нафар йўловчиси Камбоджа соҳилларида кемадан тушириб қолдирилди.
- Компания ёқилғи нархларининг кескин ошиши ва молиявий инқироз сабабли саёҳатни тўхтатиб, банкротлик жараёнини бошлаганини эълон қилди.
- Ўз уй-жойи ва бор-будини сотиб, умрбод саёҳатга чиққан кексалар атиги 7 соат ичида кемани тарк этишга мажбур бўлиб, бегона юртда бошпанасиз қолди.
Океан бағрида умрининг охиригача беташвиш ҳаёт кечиришни орзу қилган юзлаб инсонларнинг ҳаёти бир лаҳзада чилпарчин бўлди. «MV Odyssey» ҳашаматли круиз лайнерининг қарийб 200 нафар йўловчиси кутилмаганда Камбоджа соҳилларида сувдан тушириб қолдирилди.
АҚШнинг «Villa Vie Residences» оператор компанияси ёқилғи нархлари кескин кўтарилгани ва ортиқча харажатларни кўтара олмаслиги сабабли саёҳатни тўхтатганини расман маълум қилди. Натижада умрбод саёҳат қилиш учун бор-будини сотган сайёҳлар ўзга давлатда бошпанасиз ва чорасиз қолди.
Нарсаларни йиғиш учун атиги 7 соат: Қарияларнинг мудҳиш қисмати
Сиануквиль портига келиб тўхтаган йўловчиларга вазият ҳақида хабар берилиб, шошилинч ультиматум қўйилди:
Шошилинч чиқариб юбориш: Лайнерда бўлганларга шахсий буюмларини йиғиштириш ва кемани тарк этиш учун бор-йўғи 7 соат вақт берилди;
Сотворилган уй-жойлар: Воқеанинг энг аянчли жиҳати шундаки, йўловчиларнинг аксарияти кекса ёшдаги нафақахўрлар бўлиб, улар лайнердаги каюталарни сотиб олиш учун ўз уйлари, машиналари ва бутун мол-мулкини сотиб юборишган;
Кўчада қолган тақдирлар: Қайтадиган бошпанаси ҳам, ортиқча маблағи ҳам қолмаган кексалар бегона шаҳарда амалда кўчада қолди.
Миллион долларлик йўқотишлар ва алданган ишонч
Умрбод сузиш концепцияси билан йўлга чиққан айрим сайёҳлар мазкур лойиҳа учун барча жамғармаларини тиккан эди:
Рэнди ва Кит Кассингем: Эр-хотин саёҳатчилар сузиш ва қулайликлар учун қарийб 1 миллион доллар маблағ сарфлашган;
Кэрол Ларсон (69 ёш, АҚШ): Кемада доимий яшаш ҳуқуқи учун 120 минг доллар тўлаган ва ҳар ой қўшимча бадал киритиб келган;
Фрэнсис Паруазьен (Австралия): Ушбу лайнер бортида камида 15 йил яшашни режалаштирган ва бутун ҳаётини шу кемага боғлаган эди.
Компания банкротликка учради: Энди нима бўлади?
«Villa Vie Residences» раҳбари Микаэль Петерсоннинг таъкидлашича, компаниянинг ойлик харажатлари аввалги 400 минг доллардан кескин ошиб, 2 миллион долларга етган:
АҚШда банкротлик: Оператор молиявий инқироз туфайли АҚШ қонунчилиги асосида банкротлик жараёнини бошлашини билдирди;
Кеманинг сирли йўналиши: Лайнер 31 октябрь куни ёқилғи қуйиб, Сиануквиль портидан чиқиб кетиши режалаштирилган, бироқ унинг кейинги манзили номаълум;
Товон пули сўроқ остида: Йўловчиларга тўланган пуллар қайтариладими ёки улар яна каюталарига кира оладими — ҳозирча ҳеч қандай аниқ кафолат берилмаган.
Бутун ҳаётини биргина кема каютасига ишониб топширган юзлаб инсонларнинг аянчли тақдири бугун глобал круиз ва сайёҳлик саноатининг энг катта можароларидан бирига айланмоқда.
Изоҳлар 0
…