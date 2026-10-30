Ҳиндистонлик 6 ёшли бола қандай қилиб ҳашаматли Toyota Fortuner эгасига айланди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ҳиндистоннинг Мадхя-Прадеш штатида 6 ёшли бола лотерея орқали қиймати 5 миллион рупия бўлган Toyota Fortuner автомобилини ютиб олди.
- Ушбу чиптани бир йил аввал Гарба байрами вақтида боланинг бувиси набирасининг номига харид қилган эди.
- Молиявий имконияти етмагани сабабли шахсий машина орзу қилиб келган оила учун мазкур ютуқ кутилмаган катта қувончга айланди.
Ҳиндистоннинг Мадхья-Прадеш штатида ҳақиқий мўъжиза рўй берди. 6 ёшли болакай лотерея орқали қиймати 5 миллион рупия (тахминан 52 минг АҚШ доллари) бўлган замонавий ва ҳашаматли Toyota Fortuner йўлтанламасининг бахтли соҳибига айланди.
Бу ҳақда Ҳиндистоннинг нуфузли «NDTV» телеканали хабар тарқатди. Сўнгги икки йил давомида шахсий машина сотиб олишни орзу қилиб келаётган оила учун бу кутилмаган туҳфа чинакам байрамга айланди.
Бувисининг омадли танлови ва бир йил кутилган бахт
Оилани қувончга кўмган ушбу ғалабанинг ўзига хос тарихи бор:
Бир йил аввал олинган чипта: Болакайнинг бувиси бундан бир йил олдин анъанавий Гарба байрами вақтида лотерея чиптасини харид қилган ва уни атайлаб ўз набирасининг номига расмийлаштирган;
Оиланинг орзуси: Ушбу оила узоқ вақт давомида ўз шахсий автомобилига эга бўлишни орзу қилган, бироқ молиявий имкониятлар бунга йўл бермаётган эди;
Маҳалладошларнинг олқиши ва карнай-сурнай: Ютуқ ҳақидаги хабар бутун туманда катта шов-шувга сабаб бўлди. Қўни-қўшнилар янги улов ва кичкина ғолибни кўчада гуллар, миллий қўшиқлар ҳамда барабан (ноғора) садолари остида тантанали кутиб олишди.
Toyota Fortuner: Болакай ютган машина қандай имкониятларга эга?
Кичкинтойнинг номига чиққан Toyota Fortuner дунё бозорида ўзининг чидамлилиги ва қудрати билан ажралиб турувчи тўлиқ ўлчамли етти ўриндиқли премиум йўлтанламасдир:
Юқори ўтувчанлик ва куч: Автомобиль 4×4 тўлиқ узатма тизими, баланд клиренс (йўл сатҳидан баландлик) ва мураккаб йўллар учун бир нечта ҳаракатланиш режимлари билан жиҳозланган. У 2,7 литрли бензин ёки 2,8 литрли кучли дизель двигателига эга;
Премиум қулайликлар: Салонда юқори сифатли чарм ўриндиқлар, 8 дюймли замонавий сенсорли мультимедиа дисплейи, смартфонлар учун симсиз қувватлагич мавжуд;
Хавфсизлик чўққиси: Машина атроф-муҳитни тўлиқ назорат қилиш учун 360 даражали доиравий камералар ҳамда фаол ҳимояни таъминловчи Toyota Safety Sense интеллектуал хавфсизлик мажмуаси билан таъминланган.
Кичик ёшдаги болакайнинг номига олинган оддий бир чипта оиланинг кўп йиллик орзусини ҳақиқатга айлантириб, уларга унутилмас шодлик ва қимматбаҳо улов олиб келди.
Изоҳлар 0
…