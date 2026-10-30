Ҳиндистонлик 6 ёшли бола қандай қилиб ҳашаматли Toyota Fortuner эгасига айланди?

·24·Дунё
Ҳиндистонлик 6 ёшли бола қандай қилиб ҳашаматли Toyota Fortuner эгасига айланди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ҳиндистоннинг Мадхя-Прадеш штатида 6 ёшли бола лотерея орқали қиймати 5 миллион рупия бўлган Toyota Fortuner автомобилини ютиб олди.
  • Ушбу чиптани бир йил аввал Гарба байрами вақтида боланинг бувиси набирасининг номига харид қилган эди.
  • Молиявий имконияти етмагани сабабли шахсий машина орзу қилиб келган оила учун мазкур ютуқ кутилмаган катта қувончга айланди.

Ҳиндистоннинг Мадхья-Прадеш штатида ҳақиқий мўъжиза рўй берди. 6 ёшли болакай лотерея орқали қиймати 5 миллион рупия (тахминан 52 минг АҚШ доллари) бўлган замонавий ва ҳашаматли Toyota Fortuner йўлтанламасининг бахтли соҳибига айланди.

Бу ҳақда Ҳиндистоннинг нуфузли «NDTV» телеканали хабар тарқатди. Сўнгги икки йил давомида шахсий машина сотиб олишни орзу қилиб келаётган оила учун бу кутилмаган туҳфа чинакам байрамга айланди.

Бувисининг омадли танлови ва бир йил кутилган бахт

Оилани қувончга кўмган ушбу ғалабанинг ўзига хос тарихи бор:

  • Бир йил аввал олинган чипта: Болакайнинг бувиси бундан бир йил олдин анъанавий Гарба байрами вақтида лотерея чиптасини харид қилган ва уни атайлаб ўз набирасининг номига расмийлаштирган;

  • Оиланинг орзуси: Ушбу оила узоқ вақт давомида ўз шахсий автомобилига эга бўлишни орзу қилган, бироқ молиявий имкониятлар бунга йўл бермаётган эди;

  • Маҳалладошларнинг олқиши ва карнай-сурнай: Ютуқ ҳақидаги хабар бутун туманда катта шов-шувга сабаб бўлди. Қўни-қўшнилар янги улов ва кичкина ғолибни кўчада гуллар, миллий қўшиқлар ҳамда барабан (ноғора) садолари остида тантанали кутиб олишди.

Toyota Fortuner: Болакай ютган машина қандай имкониятларга эга?

Кичкинтойнинг номига чиққан Toyota Fortuner дунё бозорида ўзининг чидамлилиги ва қудрати билан ажралиб турувчи тўлиқ ўлчамли етти ўриндиқли премиум йўлтанламасдир:

  • Юқори ўтувчанлик ва куч: Автомобиль 4×4 тўлиқ узатма тизими, баланд клиренс (йўл сатҳидан баландлик) ва мураккаб йўллар учун бир нечта ҳаракатланиш режимлари билан жиҳозланган. У 2,7 литрли бензин ёки 2,8 литрли кучли дизель двигателига эга;

  • Премиум қулайликлар: Салонда юқори сифатли чарм ўриндиқлар, 8 дюймли замонавий сенсорли мультимедиа дисплейи, смартфонлар учун симсиз қувватлагич мавжуд;

  • Хавфсизлик чўққиси: Машина атроф-муҳитни тўлиқ назорат қилиш учун 360 даражали доиравий камералар ҳамда фаол ҳимояни таъминловчи Toyota Safety Sense интеллектуал хавфсизлик мажмуаси билан таъминланган.

Кичик ёшдаги болакайнинг номига олинган оддий бир чипта оиланинг кўп йиллик орзусини ҳақиқатга айлантириб, уларга унутилмас шодлик ва қимматбаҳо улов олиб келди.

Мадхья-ПрадешToyota FortunerNDTVҲиндистон
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳиндистонда етти ишчи 52 минг долларлик олмос топиб олдиҲиндистонда етти ишчи 52 минг долларлик олмос топиб олди12 август 16:39Машинани тош билан урган эркак 151 минг тенге жаримага тортилдиМашинани тош билан урган эркак 151 минг тенге жаримага тортилди8 сентябр 16:10Арқадағ яна тенгсиз чавандоз: От чопишда набирасининг «Дагхон»ида ғолиб бўлди (видео)Арқадағ яна тенгсиз чавандоз: От чопишда набирасининг «Дагхон»ида ғолиб бўлди (видео)2 октябр 12:29Баллак 50 ёшида 26 ёшли моделга уйланмоқда: Тўй Лазур соҳили ёки қасрда бўлади!Баллак 50 ёшида 26 ёшли моделга уйланмоқда: Тўй Лазур соҳили ёки қасрда бўлади!29 сентябр 07:049 миллион евролик яхта чўкиб кетди9 миллион евролик яхта чўкиб кетди17 август 14:02Қамоқхонада маҳбуслар учун ҳашаматли хоналар топилдиҚамоқхонада маҳбуслар учун ҳашаматли хоналар топилди1 октябр 10:05
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
Ғаналик сохта пайғамбар инсониятни қутқариш учун кемалар қурмоқда
Ғаналик сохта пайғамбар инсониятни қутқариш учун кемалар қурмоқда