Англияда 24 ёшли эркак чақалоқни йиғлагани учун ўлдирди

·1·Дунё
Англияда 24 ёшли эркак чақалоқни йиғлагани учун ўлдирди

Англиянинг Кент графлигида 24 ёшли эркак қиз дўстининг уч ойлик фарзандига нисбатан шафқатсиз муносабатда бўлиб, унинг ўлимига сабаб бўлгани учун суд томонидан айбдор деб топилди. У чақалоқ йиғлашдан тўхтамагани сабаб унга оғир жароҳат етказган. Бу ҳақда Daily Mail хабар берди.

Суд материалларига кўра, воқеа 2022 йил 15 июль куни содир бўлган. Тайла Уормби қиз дўсти Шеннон Ҳоджес ухлаётган вақтда унинг 12 ҳафталик ўғлига қараб турган. У боланинг биологик отаси бўлмаган.

Эрталаб соат 05:30 атрофида чақалоқнинг онаси унинг аҳволи ёмонлашганини пайқаб, тез ёрдам чақирган. Боланинг ранги оқарган, ўзи эса ҳушсиз ҳолатга келган эди. Унинг бошида ҳам шиш пайдо бўлган.

Шифокорлар чақалоқнинг бош суяги сингани ва мияси жиддий шикастланганини аниқлашган. Дастлаб у Маргейт шаҳридаги шифохонага олиб борилган, кейин эса аҳволи оғирлиги сабабли Лондондаги тиббиёт муассасасига кўчирилган. Аммо шифокорларнинг саъй-ҳаракатларига қарамай, ўша куни тушдан кейин чақалоқ вафот этган.

Эркак воқеани яширишга уринган

Тергов жараёнида Уормби полицияга ҳодиса ҳақида бир-бирига зид маълумотлар бергани маълум бўлган. Унинг айтишича, эрталаб уйғонганида боланинг бошида кичик шишни кўрган, унга дори бериб, яна ухлатган. Кейинроқ чақалоқнинг қаттиқ йиғлаётганини эшитиб, бошининг орқа қисми шишганини пайқаган.

Бироқ рақамли экспертиза ва тиббий далиллар унинг кўрсатмалари ҳақиқатга тўғри келмаслигини кўрсатган. Мутахассислар чақалоққа тез ёрдам чақирилишидан бироз олдин оғир жароҳат етказилганини аниқлашган. Шунингдек, бола бундан аввал ҳам қаттиқ силкитиш оқибатида шикастланган бўлиши мумкинлиги қайд этилган.

Судда чақалоқ ҳаётининг сўнгги ҳафталарида бир неча марта шифохонага олиб борилгани ҳам маълум бўлди. У тез-тез қусган, танаси бўшашиб қолган ва одатдагидан кўпроқ йиғлаган. Шифокорлар бу белгилар чақалоқни силкитиш синдромига хос эканини билдиришган.

Суд-тиббий экспертиза натижаларига кўра, боланинг миясида ўлимидан беш ҳафтагача олдин ҳам қон кетиши кузатилган. Бу эса унга аввал ҳам жароҳат етказилган бўлиши мумкинлигини кўрсатган.

Шунингдек, чақалоқнинг биологик отаси унинг хавфсизлигидан хавотир билдирганидан кейин бола ижтимоий хизматлар назоратига олингани маълум бўлган.

Суд эркакни икки жиноятда айбдор деб топди

24 ёшли Тайла Уормби суд жараёнида қотиллик ва қасддан оғир тан жароҳати етказиш айбловларини тан олмаган. Бироқ 29 октябрь куни суд ҳайъати уни ҳар икки жиноятда ҳам айбдор деб топди.

Кент полицияси тергов бўлими катта инспектори Адам Маршалл мураккаб тиббий ва криминалистик далиллар ўрганилгани натижасида эркакнинг ёлғон кўрсатмалари фош этилганини маълум қилди.

Уормбига нисбатан якуний жазо ҳукми кейинроқ эълон қилиниши кутилмоқда.

Тайла УормбиКентсуд жараёнижиноят
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тайванлик эркак хиёнатни робот чангютгич орқали фош қилиб, қамалдиТайванлик эркак хиёнатни робот чангютгич орқали фош қилиб, қамалди24 октябр 00:07Сув тошқини ўртасида чақалоқни бағрига босган қутқарувчи олқишланмоқда (видео)Сув тошқини ўртасида чақалоқни бағрига босган қутқарувчи олқишланмоқда (видео)19 октябр 11:05Санкт-Петербургда даҳшатли қотиллик: Ўғил ўз онасини ўлдириб, музлаткичга солиб қўйдиСанкт-Петербургда даҳшатли қотиллик: Ўғил ўз онасини ўлдириб, музлаткичга солиб қўйди10 сентябр 21:27Колумбияда ота ўз танаси билан 2 ойлик чақалоғини ўлимдан асраб қолдиКолумбияда ота ўз танаси билан 2 ойлик чақалоғини ўлимдан асраб қолди12 август 16:32Қозоғистонда аёл ҳали туғилмаган фарзандини сотишга урингани аниқландиҚозоғистонда аёл ҳали туғилмаган фарзандини сотишга урингани аниқланди12 август 12:53Бангладешда 13 ёшли қиз суд орқали 7 ойлик фарзандини қайтариб олдиБангладешда 13 ёшли қиз суд орқали 7 ойлик фарзандини қайтариб олди1 август 13:02
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
Ғаналик сохта пайғамбар инсониятни қутқариш учун кемалар қурмоқда
Ғаналик сохта пайғамбар инсониятни қутқариш учун кемалар қурмоқда