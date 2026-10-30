Туркий давлатлар етакчилари Анқара шаҳрида цивилизация боғини очди (видео)

·53·Дунё
Туркий давлатлар етакчилари Анқара шаҳрида цивилизация боғини очди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Анқара шаҳрида Туркий давлатлар ташкилоти саммити доирасида «Бештепа» мажмуасида Туркий давлатлар сивилизацияси боғининг тантанали очилиш маросими бўлиб ўтди.
  • Унда Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев ва бошқа давлат раҳбарлари иштирок этиб, қардош халқларнинг маданий мероси, Ўрхун битиклари ҳамда миллий спорт ўйинлари билан яқиндан танишдилар.

Туркия пойтахти Анқара шаҳрида ўтказилаётган Туркий давлатлар ташкилоти (ТДТ) саммити доирасида қардош халқларнинг кўп минг йиллик илдизлари ва муштарак қадриятларини ўзида жамлаган кенг кўламли маданий дастур бўлиб ўтди.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев рафиқаси ҳамроҳлигида ТДТга аъзо мамлакатлар делегациялари раҳбарлари ва уларнинг рафиқалари билан биргаликда мазкур тантанали тадбирларда иштирок этди. Тадбирлар доирасида Анқара шаҳридаги муаззам «Бештепа» мажмуасида Туркий давлатлар цивилизацияси боғининг тантанали очилиш маросими бўлиб ўтди.

Туркий давлатлар етакчилари Анқара шаҳрида цивилизация боғини очди (видео)

Қадимий ўтовлар ва Ўрхун битиклари: Туркий илдизлар қайта жонланди

Янги барпо этилган цивилизация боғида қардош давлатларнинг миллий руҳи ва ўзига хослиги акс этган алоҳида павильонлар қад ростлади:

  • Маданий мерос ва замонавий тараққиёт: Ҳар бир мамлакат павильонида анъанавий ўтовлар, ноёб амалий санъат буюмлари ҳамда туркий халқларнинг илм-фан, меъморчилик ва маърифат соҳасидаги буюк тарихий ютуқларини, шунингдек, бугунги тараққиётини акс эттирувчи кўргазмалар жой олди;

  • Ўрхун битиклари билан танишув: Олий мартабали меҳмонлар туркий тиллар оиласи ва давлатчилик тарихининг энг муҳим ёзма ёдгорлиги ҳисобланган қадимги Ўрхун битикларининг нусхаларини катта қизиқиш билан кўздан кечирдилар;

  • Миллий ўйинлар ва мерганлар баҳси: Майдонда миллий спорт ўйинлари, қадимий жанг либосларини кийган баҳодирлар ҳамда моҳир камончиларнинг жанговар маҳоратлари намойиш этилди;

  • Келажак рамзи бўлган эман кўчатлари: Маросим давомида давлат раҳбарлари бирдамлик, мустаҳкам биродарлик ва узоқ асрлик дўстлик рамзи сифатида боққа ёш эман кўчатларини экдилар.

Туркий давлатлар етакчилари Анқара шаҳрида цивилизация боғини очди (видео)

«Малазгирт» марказида чавандозларнинг эпик томошаси

Дастурнинг кейинги қисми туркий дунё тарихидаги бурилиш нуқтаси — 1071 йил 26 августдаги тарихий жанг шарафига номланган «Малазгирт» марказида давом этди:

  • Тарихий жанг хотираси: Малазгирт жанги Анатолия эшикларини очиб, минтақада туркий цивилизациянинг янги саҳифасини бошлаб берган энг муҳим тарихий воқелик саналади;

  • Ҳайратланарли каскадёрлик ва чавандозлик санъати: Марказда олий мартабали меҳмонлар учун ТДТ мамлакатларидан келтирилган энг сара зотдор отлар, моҳир чавандозлар, акробатлар ва профессионал каскадёрлар иштирокида ҳайратланарли даражадаги эпик театрлаштирилган томоша тақдим этилди.

Туркий давлатлар етакчилари Анқара шаҳрида цивилизация боғини очди (видео)

ТДТ етакчиларининг таъкидлашича, бу каби маданий ташаббуслар умумий маънавий илдизларни асраб-авайлаш, ёш авлодлар қалбида тарихий хотирани мустаҳкамлаш ва бир тил, бир дин ҳамда муштарак қадриятлар билан боғланган туркий халқлар ўртасидаги стратегик ҳамкорликни янада юксак босқичга олиб чиқишда муҳим аҳамият касб этади.

Туркий давлатлар ташкилотиШавкат МирзиёевАнқараТуркий цивилизация боғи
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Загранпаспорт”сиз Туркияга: Ўзбекистонликлар яқин орада ID-карта билан саёҳат қилиши мумкин“Загранпаспорт”сиз Туркияга: Ўзбекистонликлар яқин орада ID-карта билан саёҳат қилиши мумкинБугун 15:37Шавкат Мирзиёев рафиқаси билан Анқарага келди — тарихий саммитдан нималар кутилмоқда?Шавкат Мирзиёев рафиқаси билан Анқарага келди — тарихий саммитдан нималар кутилмоқда?Кеча 21:05“Турк асри: бирлик ва келажак”: Шавкат Мирзиёев Туркиядаги саммитда иштирок этади“Турк асри: бирлик ва келажак”: Шавкат Мирзиёев Туркиядаги саммитда иштирок этади28 октябр 23:57Янги имкониятлар: Ўзбекистон ва Туркия етакчилари юқори даражадаги кенгаш таъсис этмоқдаЯнги имкониятлар: Ўзбекистон ва Туркия етакчилари юқори даражадаги кенгаш таъсис этмоқдаКеча 21:10Туркий давлатлар учун «ТУРКПОЛ» тузилмасини ташкил этиш таклиф қилиндиТуркий давлатлар учун «ТУРКПОЛ» тузилмасини ташкил этиш таклиф қилинди13 сентябр 10:07«Туркия ва Покистонни қаттиқ жазолаймиз!»: Ҳусийлардан Анқарага кескин таҳдид«Туркия ва Покистонни қаттиқ жазолаймиз!»: Ҳусийлардан Анқарага кескин таҳдид20 сентябр 12:48
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
Ғаналик сохта пайғамбар инсониятни қутқариш учун кемалар қурмоқда
Ғаналик сохта пайғамбар инсониятни қутқариш учун кемалар қурмоқда