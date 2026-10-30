Туркий давлатлар етакчилари Анқара шаҳрида цивилизация боғини очди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Анқара шаҳрида Туркий давлатлар ташкилоти саммити доирасида «Бештепа» мажмуасида Туркий давлатлар сивилизацияси боғининг тантанали очилиш маросими бўлиб ўтди.
- Унда Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев ва бошқа давлат раҳбарлари иштирок этиб, қардош халқларнинг маданий мероси, Ўрхун битиклари ҳамда миллий спорт ўйинлари билан яқиндан танишдилар.
Туркия пойтахти Анқара шаҳрида ўтказилаётган Туркий давлатлар ташкилоти (ТДТ) саммити доирасида қардош халқларнинг кўп минг йиллик илдизлари ва муштарак қадриятларини ўзида жамлаган кенг кўламли маданий дастур бўлиб ўтди.
Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев рафиқаси ҳамроҳлигида ТДТга аъзо мамлакатлар делегациялари раҳбарлари ва уларнинг рафиқалари билан биргаликда мазкур тантанали тадбирларда иштирок этди. Тадбирлар доирасида Анқара шаҳридаги муаззам «Бештепа» мажмуасида Туркий давлатлар цивилизацияси боғининг тантанали очилиш маросими бўлиб ўтди.
Қадимий ўтовлар ва Ўрхун битиклари: Туркий илдизлар қайта жонланди
Янги барпо этилган цивилизация боғида қардош давлатларнинг миллий руҳи ва ўзига хослиги акс этган алоҳида павильонлар қад ростлади:
Маданий мерос ва замонавий тараққиёт: Ҳар бир мамлакат павильонида анъанавий ўтовлар, ноёб амалий санъат буюмлари ҳамда туркий халқларнинг илм-фан, меъморчилик ва маърифат соҳасидаги буюк тарихий ютуқларини, шунингдек, бугунги тараққиётини акс эттирувчи кўргазмалар жой олди;
Ўрхун битиклари билан танишув: Олий мартабали меҳмонлар туркий тиллар оиласи ва давлатчилик тарихининг энг муҳим ёзма ёдгорлиги ҳисобланган қадимги Ўрхун битикларининг нусхаларини катта қизиқиш билан кўздан кечирдилар;
Миллий ўйинлар ва мерганлар баҳси: Майдонда миллий спорт ўйинлари, қадимий жанг либосларини кийган баҳодирлар ҳамда моҳир камончиларнинг жанговар маҳоратлари намойиш этилди;
Келажак рамзи бўлган эман кўчатлари: Маросим давомида давлат раҳбарлари бирдамлик, мустаҳкам биродарлик ва узоқ асрлик дўстлик рамзи сифатида боққа ёш эман кўчатларини экдилар.
«Малазгирт» марказида чавандозларнинг эпик томошаси
Дастурнинг кейинги қисми туркий дунё тарихидаги бурилиш нуқтаси — 1071 йил 26 августдаги тарихий жанг шарафига номланган «Малазгирт» марказида давом этди:
Тарихий жанг хотираси: Малазгирт жанги Анатолия эшикларини очиб, минтақада туркий цивилизациянинг янги саҳифасини бошлаб берган энг муҳим тарихий воқелик саналади;
Ҳайратланарли каскадёрлик ва чавандозлик санъати: Марказда олий мартабали меҳмонлар учун ТДТ мамлакатларидан келтирилган энг сара зотдор отлар, моҳир чавандозлар, акробатлар ва профессионал каскадёрлар иштирокида ҳайратланарли даражадаги эпик театрлаштирилган томоша тақдим этилди.
ТДТ етакчиларининг таъкидлашича, бу каби маданий ташаббуслар умумий маънавий илдизларни асраб-авайлаш, ёш авлодлар қалбида тарихий хотирани мустаҳкамлаш ва бир тил, бир дин ҳамда муштарак қадриятлар билан боғланган туркий халқлар ўртасидаги стратегик ҳамкорликни янада юксак босқичга олиб чиқишда муҳим аҳамият касб этади.
Изоҳлар 0
…