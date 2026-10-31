Тошкентда мушукка шафқатсиз муносабатда бўлган эркакнинг шахси аниқланди

·47·Жамият
Тошкентда мушукка шафқатсиз муносабатда бўлган эркакнинг шахси аниқланди

Тошкент шаҳрида кўп қаватли уй йўлагида мушукка шафқатсиз муносабатда бўлган эркакнинг шахси аниқланди. 29 октябрь куни ижтимоий тармоқларда тарқалган кузатув камералари ёзувлари жамоатчиликнинг кескин норозилигига сабаб бўлди.

Видеода эркак мушукни бир неча бор ушлаб, ерга босгани ва унинг олдинги чап панжасини қайиргани акс этган. Ветеринария клиникаси маълумотларига кўра, ҳайвоннинг чап билак суягида ёриқ аниқланган. Мушук жароҳатланган оёғига тўлиқ таяна олмаётгани айтилган.

Тошкент шаҳар ИИББ матбуот хизмати маълум қилишича, эркакнинг шахси аниқланган ва ҳозирда ҳолат юзасидан терговга қадар текширув ҳаракатлари олиб борилмоқда. Унинг ҳаракатларига ҳуқуқий баҳо берилади.

Эркакнинг тушунтиришича, у Instagram ижтимоий тармоғи учун видео суратга олмоқчи бўлган. Бироқ мушук қаршилик кўрсатгани унинг шундай ҳаракатларига сабаб бўлганини билдирган.

Ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари эркакни қонун доирасида жавобгарликка тортиш, шунингдек, жабрланган ҳайвонни даволаш харажатларини унинг зиммасига юклашни талаб қилмоқда.

Тошкент ИИББҳайвонларга шафқатсиз муносабатмушукка зулм
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ёш келиннинг эрининг дўстига берган ваъдаси ва сўнгги шарти ҳаммани ҳайратга солди...Ёш келиннинг эрининг дўстига берган ваъдаси ва сўнгги шарти ҳаммани ҳайратга солди...28 октябр 17:47Сирдарёда кундошини ва унинг қизини ўлдирган аёлга ҳукм чиқарилдиСирдарёда кундошини ва унинг қизини ўлдирган аёлга ҳукм чиқарилди26 октябр 13:33«Эрингга ғазаб қилма, кўзидаги чарчоққа боқ!»: Оила бахтининг нозик сири«Эрингга ғазаб қилма, кўзидаги чарчоққа боқ!»: Оила бахтининг нозик сири20 сентябр 18:08Тошкентда аёл мушукни шавқатсизларча зина тутқичига ургани акс этган видео баҳсларга сабаб бўлмоқда (видео)Тошкентда аёл мушукни шавқатсизларча зина тутқичига ургани акс этган видео баҳсларга сабаб бўлмоқда (видео)4 август 07:10Нега эркакни бошқалар билан солиштириш муносабатларни барбод қилади?Нега эркакни бошқалар билан солиштириш муносабатларни барбод қилади?8 октябр 16:04"Ўзбек Мессиси" пайдо бўлди: дўппи кийган эркак ижтимоий тармоқни ҳайратда қолдирди (видео)"Ўзбек Мессиси" пайдо бўлди: дўппи кийган эркак ижтимоий тармоқни ҳайратда қолдирди (видео)22 сентябр 18:07
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди