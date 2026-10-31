Тошкентда мушукка шафқатсиз муносабатда бўлган эркакнинг шахси аниқланди
Тошкент шаҳрида кўп қаватли уй йўлагида мушукка шафқатсиз муносабатда бўлган эркакнинг шахси аниқланди. 29 октябрь куни ижтимоий тармоқларда тарқалган кузатув камералари ёзувлари жамоатчиликнинг кескин норозилигига сабаб бўлди.
Видеода эркак мушукни бир неча бор ушлаб, ерга босгани ва унинг олдинги чап панжасини қайиргани акс этган. Ветеринария клиникаси маълумотларига кўра, ҳайвоннинг чап билак суягида ёриқ аниқланган. Мушук жароҳатланган оёғига тўлиқ таяна олмаётгани айтилган.
Тошкент шаҳар ИИББ матбуот хизмати маълум қилишича, эркакнинг шахси аниқланган ва ҳозирда ҳолат юзасидан терговга қадар текширув ҳаракатлари олиб борилмоқда. Унинг ҳаракатларига ҳуқуқий баҳо берилади.
Эркакнинг тушунтиришича, у Instagram ижтимоий тармоғи учун видео суратга олмоқчи бўлган. Бироқ мушук қаршилик кўрсатгани унинг шундай ҳаракатларига сабаб бўлганини билдирган.
Ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари эркакни қонун доирасида жавобгарликка тортиш, шунингдек, жабрланган ҳайвонни даволаш харажатларини унинг зиммасига юклашни талаб қилмоқда.
Изоҳлар 0
…