Бокудаги тарихий ФИФА мундиали: Ўзбекистон U-15 жамоаси Марказий Осиёда тенгсиз бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Боку шаҳрида ўтказилган 15 ёшгача бўлган ўсмирлар ўртасидаги FIFA мундиалида Ўзбекистон терма жамоаси 189 та давлат орасида 42-ўринни эгаллаб, Марказий Осиё минтақасида энг юқори натижани қайд этди.
- Турнир доирасида ўтказилган гуруҳ баҳсида ҳамюртларимиз Қозоғистон устидан 2:0 ҳисобида ишончли ғалабага эришди.
- Мазкур учрашувда Жавоҳирбек Эркинов 28-дақиқада, Роман Айзаттулов эса 34-дақиқада рақиб дарвозасини ишғол қилди.
Озарбайжон пойтахти Боку шаҳрида футбол тарихида илк бор ташкил этилган 15 ёшгача бўлган ўсмирлар ўртасидаги FIFA U-15 World Cup & Festival мусобақаси ўз ниҳоясига етди. 189 та миллий ассоциация вакиллари иштирок этган ушбу йирик мундиалда Ўзбекистон U-15 терма жамоаси Марказий Осиё минтақаси вакиллари орасида энг юқори натижани қайд этди.
24–30 октябрь кунлари ўтказилган мусобақада ўзбек ўсмирлари умумий жадвалда 42-ўринни эгаллаб, минтақадаги барча рақобатчиларини сезиларли даражада ортда қолдирди.
Қўшнилар дербиси: Ўзбекистоннинг ишончли ғалабаси
Турнирнинг энг муҳим ва эътиборга молик тўқнашувларидан бири гуруҳ босқичи доирасида кечди:
Принципиал баҳс: Гуруҳ баҳсларида Ўзбекистон ва Қозоғистон ўсмирлар жамоалари ўзаро рўбарў келди;
Ишончли ғалаба: Учрашувда ҳамюртларимиз рақиб дарвозасига жавобсиз 2 та тўп киритиб, 2:0 ҳисобида ғалаба қозонди;
Голлар муаллифлари: 28-дақиқада Жавоҳирбек Эркинов ҳисобни очган бўлса, 34-дақиқада Роман Айзаттулов ҳисобдаги фарқни мустаҳкамлаб, якуний нуқтани қўйди.
Марказий Осиё терма жамоаларининг кўрсаткичлари
189 та давлат орасида Марказий Осиё мамлакатлари якуний рейтинг жадвалида қуйидагича жойлашди:
1. Ўзбекистон — 42-ўрин (минтақада энг яхши натижа);
2. Қирғизистон — 52-поғона;
3. Қозоғистон — 85-ўрин (турнирдаги сўнгги учрашувида Мозамбикни 4:1 ҳисобида енгди);
4. Тожикистон — 97-ўрин;
5. Туркманистон — 121-поғона.
ФИФАнинг янги формати: 8×8 формати ва қисқа таймлар
Илк бор ташкил этилган ушбу фестивал ёш иқтидорларни кашф этиш ва глобал интеграцияни кучайтириш учун махсус регламент асосида ўтказилди:
Ўйин формати: Беллашувлар ихчамлаштирилган 8×8 тартибида кечди;
Вақт чеклови: Ҳар бир баҳс икки қисмдан иборат бўлиб, таймлар 20 дақиқадан (жами 40 дақиқа) давом этди.
Ўзбекистон ўсмирларининг 189 жамоа қатнашган бундай йирик глобал майдондаги муваффақиятли иштироки ва минтақа пешқадамлигини таъминлаши мамлакатда болалар ва ўсмирлар футболи тўғри ривожланиш йўлида эканини яна бир бор исботлади.
Изоҳлар 0
…