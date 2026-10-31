Бокудаги тарихий ФИФА мундиали: Ўзбекистон U-15 жамоаси Марказий Осиёда тенгсиз бўлди

·95·Спорт
Бокудаги тарихий ФИФА мундиали: Ўзбекистон U-15 жамоаси Марказий Осиёда тенгсиз бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Боку шаҳрида ўтказилган 15 ёшгача бўлган ўсмирлар ўртасидаги FIFA мундиалида Ўзбекистон терма жамоаси 189 та давлат орасида 42-ўринни эгаллаб, Марказий Осиё минтақасида энг юқори натижани қайд этди.
  • Турнир доирасида ўтказилган гуруҳ баҳсида ҳамюртларимиз Қозоғистон устидан 2:0 ҳисобида ишончли ғалабага эришди.
  • Мазкур учрашувда Жавоҳирбек Эркинов 28-дақиқада, Роман Айзаттулов эса 34-дақиқада рақиб дарвозасини ишғол қилди.

Озарбайжон пойтахти Боку шаҳрида футбол тарихида илк бор ташкил этилган 15 ёшгача бўлган ўсмирлар ўртасидаги FIFA U-15 World Cup & Festival мусобақаси ўз ниҳоясига етди. 189 та миллий ассоциация вакиллари иштирок этган ушбу йирик мундиалда Ўзбекистон U-15 терма жамоаси Марказий Осиё минтақаси вакиллари орасида энг юқори натижани қайд этди.

24–30 октябрь кунлари ўтказилган мусобақада ўзбек ўсмирлари умумий жадвалда 42-ўринни эгаллаб, минтақадаги барча рақобатчиларини сезиларли даражада ортда қолдирди.

Қўшнилар дербиси: Ўзбекистоннинг ишончли ғалабаси

Турнирнинг энг муҳим ва эътиборга молик тўқнашувларидан бири гуруҳ босқичи доирасида кечди:

  • Принципиал баҳс: Гуруҳ баҳсларида Ўзбекистон ва Қозоғистон ўсмирлар жамоалари ўзаро рўбарў келди;

  • Ишончли ғалаба: Учрашувда ҳамюртларимиз рақиб дарвозасига жавобсиз 2 та тўп киритиб, 2:0 ҳисобида ғалаба қозонди;

  • Голлар муаллифлари: 28-дақиқада Жавоҳирбек Эркинов ҳисобни очган бўлса, 34-дақиқада Роман Айзаттулов ҳисобдаги фарқни мустаҳкамлаб, якуний нуқтани қўйди.

Марказий Осиё терма жамоаларининг кўрсаткичлари

189 та давлат орасида Марказий Осиё мамлакатлари якуний рейтинг жадвалида қуйидагича жойлашди:

  • 1. Ўзбекистон — 42-ўрин (минтақада энг яхши натижа);

  • 2. Қирғизистон — 52-поғона;

  • 3. Қозоғистон — 85-ўрин (турнирдаги сўнгги учрашувида Мозамбикни 4:1 ҳисобида енгди);

  • 4. Тожикистон — 97-ўрин;

  • 5. Туркманистон — 121-поғона.

ФИФАнинг янги формати: 8×8 формати ва қисқа таймлар

Илк бор ташкил этилган ушбу фестивал ёш иқтидорларни кашф этиш ва глобал интеграцияни кучайтириш учун махсус регламент асосида ўтказилди:

  • Ўйин формати: Беллашувлар ихчамлаштирилган 8×8 тартибида кечди;

  • Вақт чеклови: Ҳар бир баҳс икки қисмдан иборат бўлиб, таймлар 20 дақиқадан (жами 40 дақиқа) давом этди.

Ўзбекистон ўсмирларининг 189 жамоа қатнашган бундай йирик глобал майдондаги муваффақиятли иштироки ва минтақа пешқадамлигини таъминлаши мамлакатда болалар ва ўсмирлар футболи тўғри ривожланиш йўлида эканини яна бир бор исботлади.

FIFA U-15 World CupЎзбекистон U-15БокуЎсмирлар футболи
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шавкат Мирзиёев ва Илҳом Алиев Бокуда стратегик иттифоқчиликни муҳокама қилдиШавкат Мирзиёев ва Илҳом Алиев Бокуда стратегик иттифоқчиликни муҳокама қилди15 октябр 07:41Бокуда мактаблардаги рўмол тақиқи ортидан норозилик намойишлари давом этмоқдаБокуда мактаблардаги рўмол тақиқи ортидан норозилик намойишлари давом этмоқда14 октябр 21:06Бокуда Жеки Чаннинг хавфли трюклари акс этган видеолар тарқалдиБокуда Жеки Чаннинг хавфли трюклари акс этган видеолар тарқалди22 август 08:26Аламли мағлубият: «Сабаҳ» ЕЧЛ плей-офф босқичида имкониятни бой бердиАламли мағлубият: «Сабаҳ» ЕЧЛ плей-офф босқичида имкониятни бой берди20 август 06:04Сунъий интеллектсиз Жеки Чан билан расмга тушган болакай тармоқларда барчанинг қизиқишини уйғотди! (видео)Сунъий интеллектсиз Жеки Чан билан расмга тушган болакай тармоқларда барчанинг қизиқишини уйғотди! (видео)16 август 18:09Бокуда даҳшатли «камбек»: «Сабаҳ» Дания клубини 4:0 ҳисобида тор-мор этдиБокуда даҳшатли «камбек»: «Сабаҳ» Дания клубини 4:0 ҳисобида тор-мор этди11 август 23:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди