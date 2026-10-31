Роналду «Пахтакор»га қарши ўйинда қатнашмайди
Португалиялик ҳужумчи Криштиану Роналду «Ал-Наср»нинг Тошкентга сафар қиладиган футболчилари рўйхатига киритилмади. Шу сабабли у жамоа билан бирга Ўзбекистонга келмайди ва «Пахтакор»га қарши учрашувда майдонга тушмайди.
Осиё элита чемпионлар лигаси доирасидаги «Пахтакор» ва «Ал-Наср» ўртасидаги баҳс 2 ноябрь куни Тошкентда бўлиб ўтади. Учрашув олдидан футбол мухлислари Роналдунинг пойтахтга келишини кутаётган эди, бироқ португалиялик футболчи сафар таркибидан жой олмади.
Маълумот учун, мазкур ўйиннинг ВИП сектори учун чипталар 3 миллион сўмдан сотилган эди. Роналду Тошкентга келмаса-да, «Ал-Наср» сафидаги сенегаллик ҳужумчи Садио Маненинг учрашувда иштирок этиши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…