Роналду «Пахтакор»га қарши ўйинда қатнашмайди

·59·Спорт
Роналду «Пахтакор»га қарши ўйинда қатнашмайди

Португалиялик ҳужумчи Криштиану Роналду «Ал-Наср»нинг Тошкентга сафар қиладиган футболчилари рўйхатига киритилмади. Шу сабабли у жамоа билан бирга Ўзбекистонга келмайди ва «Пахтакор»га қарши учрашувда майдонга тушмайди.

Осиё элита чемпионлар лигаси доирасидаги «Пахтакор» ва «Ал-Наср» ўртасидаги баҳс 2 ноябрь куни Тошкентда бўлиб ўтади. Учрашув олдидан футбол мухлислари Роналдунинг пойтахтга келишини кутаётган эди, бироқ португалиялик футболчи сафар таркибидан жой олмади.

Маълумот учун, мазкур ўйиннинг ВИП сектори учун чипталар 3 миллион сўмдан сотилган эди. Роналду Тошкентга келмаса-да, «Ал-Наср» сафидаги сенегаллик ҳужумчи Садио Маненинг учрашувда иштирок этиши кутилмоқда.

ПахтакорАл-НасрКриштиану РоналдуСадио МанеОсиё Элита Чемпионлар Лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нодирбек Раззоқов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда футбол байрами: Криштиану Роналду “Пахтакор” стадионида тўп суриши кутилмоқдаТошкентда футбол байрами: Криштиану Роналду “Пахтакор” стадионида тўп суриши кутилмоқда29 октябр 20:59Энди навбат “Нефтчи”гами? Криштиану Роналду «Ан-Наср» ғалабасидан сўнг баёнот бердиЭнди навбат “Нефтчи”гами? Криштиану Роналду «Ан-Наср» ғалабасидан сўнг баёнот берди10 октябр 14:37Роналду Тошкентга келмайди: “Ан Наср” юлдузи “Пахтакор”га қарши баҳсни ўтказиб юборадиРоналду Тошкентга келмайди: “Ан Наср” юлдузи “Пахтакор”га қарши баҳсни ўтказиб юборадиКеча 22:29“Пахтакор”га қарши: Роналду Тошкентга рекорд даражадаги спорт формасида келмоқда“Пахтакор”га қарши: Роналду Тошкентга рекорд даражадаги спорт формасида келмоқдаКеча 07:08“Пахтакор” ва “Ал-Насср” учрашувида Роналду ҳам Тошкентга келадими? Ўйин чипталари аллақачон сотувда“Пахтакор” ва “Ал-Насср” учрашувида Роналду ҳам Тошкентга келадими? Ўйин чипталари аллақачон сотувда26 октябр 13:19Тошкентда катта футбол: Роналду “Бунёдкор” стадионида майдонга тушиши кутилмоқдаТошкентда катта футбол: Роналду “Бунёдкор” стадионида майдонга тушиши кутилмоқда13 октябр 00:05
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди