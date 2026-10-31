Ўзбек устасининг елимсиз ясалган ёғоч мосламаси хорижликларда қизиқиш уйғотди (видео)

·10·Жамият
Ўзбек устасининг елимсиз ясалган ёғоч мосламаси хорижликларда қизиқиш уйғотди (видео)

Ўзбекистонлик ҳунарманднинг яхлит ёғоч бўлагидан ясаган ноодатий мосламаси ижтимоий тармоқларда эътибор қозонди. Китоб, планшет ва телефон қўйишга мўлжалланган ушбу буюмнинг энг қизиқ жиҳати — уни тайёрлашда елим ёки михдан фойдаланилмаган.

Устанинг маҳорати билан ёғочнинг алоҳида қисмлари бир-бирига мослаб ишланган ва мураккаб конструкция ҳосил қилинган. Бундай усул ўзбек ёғоч ўймакорлигида қадимдан қўлланиб келадиган анъанавий ҳунармандчилик намуналаридан бири — лавҳ тайёрлаш санъатига хос.

Лавҳ, одатда, китобларни, хусусан, Қуръони каримни ўқишда фойдаланиладиган ёғоч қўйгич ҳисобланади. Унинг айрим турлари яхлит ёғоч бўлагидан ясалиб, мих, елим ва шарнирларсиз очилиб-йиғилади.

Видеода ҳам ўзбек ҳунармандининг миллий ёғоч ўймакорлигидаги анъанавий буюми — лавҳни хорижлик сайёҳларга таништираётгани акс этган. Уста инглиз тилида тушунтириш бериб, ушбу мосламадан 6–7 хил усулда фойдаланиш мумкинлигини кўрсатади.

Жумладан, лавҳга китоб, телефон, планшет ва ҳатто компьютерни ҳам жойлаштириш мумкинлигини амалда намойиш этади. Сайёҳлар эса буюмнинг ўзига хос тузилиши ва кўп вазифали эканини кўриб, ҳайратларини яшира олмаган.

Ушбу лавҳ нафақат ўзбек усталарининг юксак маҳоратини, балки миллий ҳунармандчилик анъаналарининг замонавий ҳаётда ҳам ўз ўрнига эга эканини намоён этди.

ўзбек ҳунармандчилигиёғоч ўймакорлигилавҳ
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбек тўйига тасодифан кириб қолган хорижлик сайёҳлар ҳайратда: Шарқона тавозе (видео)Ўзбек тўйига тасодифан кириб қолган хорижлик сайёҳлар ҳайратда: Шарқона тавозе (видео)24 сентябр 22:49Оксфорд талабалари Ўзбекистонга келди: улар ўзбек тилини ўрганмоқда...Оксфорд талабалари Ўзбекистонга келди: улар ўзбек тилини ўрганмоқда...1 сентябр 19:09Оксфорд талабалари Ўзбекистонда ўзбек тилида суҳбатлашмоқда (видео)Оксфорд талабалари Ўзбекистонда ўзбек тилида суҳбатлашмоқда (видео)5 сентябр 11:11Ўзбек йигитига турмушга чиққан корейс қизининг “Келин саломи” қудаларни лол қолдирдиЎзбек йигитига турмушга чиққан корейс қизининг “Келин саломи” қудаларни лол қолдирди6 сентябр 17:53Блогерга совға қилинган 5 минг долларлик гулдан ясалган от шов-шувга айланди (видео)Блогерга совға қилинган 5 минг долларлик гулдан ясалган от шов-шувга айланди (видео)30 июл 13:53Атиргуллардан ясалган улкан оқ от кимга совға қилинди? (видео)Атиргуллардан ясалган улкан оқ от кимга совға қилинди? (видео)11 август 17:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди