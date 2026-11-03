АҚШда “кўк цунами” кутилмоқда: Трамп сайловдаги мағлубиятга рози бўлмоқдами?

·84·Дунё
АҚШда “кўк цунами” кутилмоқда: Трамп сайловдаги мағлубиятга рози бўлмоқдами?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • АҚШ Конгрессига бўлиб ўтадиган оралиқ сайловлар арафасида Республикачилар партияси ичида жиддий тушкунлик кузатилмоқда.
  • Сиёсатшунос Малек Дудаковнинг фикрича, Доналд Трампнинг сўнгги чиқишлари ва режалаштирилган митингларнинг бекор қилиниши унинг эҳтимолий мағлубиятга руҳан кўникаётганидан далолат беради.

АҚШ Конгрессига бўлиб ўтадиган ҳал қилувчи оралиқ сайловлар арафасида Республикачилар партияси ичида жиддий хавотир ва тушкунлик юзага келди. Партиядошлари Оқ уй раҳбари Дональд Трампдан Вашингтондаги сўнгги чиқишида сайловчиларни руҳлантирувчи дадил ваъдалар ёки кутилмаган сиёсий қадамларни кутган эди. Бироқ собиқ президентнинг якуний нутқи кутилган баёнотлар ўрнига Линкольн мемориали ёнидаги бассейн таъмирига бағишланди ва барчани ҳайратда қолдирди.

Сиёсатшунос Малек Дудаковнинг таъкидлашича, бу ҳолат Трампнинг бўлажак сайлов натижалари бўйича пессимистик кайфиятда эканидан ва эҳтимолий мағлубиятга руҳан кўникаётганидан дарак беради.

Фаоллик ортидаги ҳақиқат: Митинглар нега бекор қилинмоқда?

Трамп ташқи кўринишидан сайлов натижалари унга аҳамиятсиздек кўрсатишга уринмоқда, аммо саҳна ортидаги ҳаракатлар бошқача манзарани ифодалайди:

  • Интенсив сайловолди кампанияси: Сўнгги бир ойнинг ўзида Трамп асосий ҳал қилувчи штатларда 28 марта митинг ўтказди — бу деярли ҳар кунига биттадан оммавий учрашув демакдир;

  • Чиқишларнинг тўхтатилиши: Бироқ овоз беришга саноқли кунлар қолганда режалаштирилган бир қатор чиқишлар тўсатдан бекор қилина бошлади. Таҳлилчиларга кўра, Трамп рейтинги паст бўлган ва мағлубиятга учраши кутилаётган номзодлар билан ёнма-ён кўринишни истамаяпти.

Atlas Intel натижалари: Демократлар 14 фоизлик устунликка эга

Сайлов арафасида эълон қилинган социологик сўровномалар республикачилар учун жуда хавотирли манзарани кўрсатмоқда:

  • Умумий миллий устунлик: Atlas Intel тадқиқотига биноан, демократлар республикачилардан 14 бандлик фарқ билан илгарилаб кетган — 55% га қарши 41%;

  • Сенат пойгасидаги ўзгариш: Ҳатто республикачиларнинг анъанавий таянчи ҳисобланган штатларда ҳам демократлар олдинда бормоқда (Техасда 6 банд, Канзасда 7 бандлик устунлик);

  • Нега бу жиддий сигнал? Atlas Intel институти одатда ўнг қанот ва республикачиларга ён босишда кўрилган агентлик саналади. Айнан шу ташкилотнинг бундай рақамларни эълон қилиши партия марказий штаби учун жиддий огоҳлантириш бўлди.

«Кўк цунами» кутилмоқда: Партияларнинг асосий вазифаси

Сайлов куни яқинлашгани сари икки асосий партия мутлақо турли кайфият ва стратегик мақсадлар билан майдонга чиқмоқда:

  • Демократларнинг катта ишончи: Демократик партия вакиллари нафақат устунликка эришиш, балки мамлакат бўйлаб ҳақиқий «кўк цунами» содир бўлишига тўлиқ ишонмоқда. Бу даражага етмаган ҳар қандай натижа улар учун қониқарсиз баҳоланиши мумкин;

  • Республикачиларнинг режаси: Уларнинг бирламчи вазифаси — электоратни имкон қадар кўпроқ овоз бериш участкаларига олиб чиқиш ҳамда Конгрессда бой бериладиган ўринлар сонини минимал даражада ушлаб қолишдан иборат.

Конгрессдаги ўринлар тақсимоти Оқ уйнинг келаси икки йиллик ички ва ташқи сиёсатини бутунлай қайта белгилаб беради.

Дональд ТрампАҚШ Конгресси сайловлариРеспубликачилар партиясиAtlas Intel
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Овоз бермасангиз, дўзахга тушасиз!»: Трамп ўз тарафдорларига шов-шувли талаб қўйди«Овоз бермасангиз, дўзахга тушасиз!»: Трамп ўз тарафдорларига шов-шувли талаб қўйди12 сентябр 10:14Цунами лақабли ит 26 инсонни вайроналар остидан тирик топдиЦунами лақабли ит 26 инсонни вайроналар остидан тирик топди5 июл 21:58Индонезия пойтахтини кул қоплади, бош халқаро аэропорт парвозларни тўхтатдиИндонезия пойтахтини кул қоплади, бош халқаро аэропорт парвозларни тўхтатди6 сентябр 10:477,4 магнитудали зилзила Мексикани титратди, цунами хавфи эълон қилинди7,4 магнитудали зилзила Мексикани титратди, цунами хавфи эълон қилинди18 июл 13:03Пезешкиён таҳдидлар ва миллий бирдамлик бўйича шов-шувли баёнот бердиПезешкиён таҳдидлар ва миллий бирдамлик бўйича шов-шувли баёнот бердиКеча 23:15Лазерми ёки микротўлқинли қурол? АҚШ разведкаси Хитойнинг орбитал режаларини фош этдиЛазерми ёки микротўлқинли қурол? АҚШ разведкаси Хитойнинг орбитал режаларини фош этдиКеча 23:04
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди