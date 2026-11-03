АҚШда “кўк цунами” кутилмоқда: Трамп сайловдаги мағлубиятга рози бўлмоқдами?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- АҚШ Конгрессига бўлиб ўтадиган оралиқ сайловлар арафасида Республикачилар партияси ичида жиддий тушкунлик кузатилмоқда.
- Сиёсатшунос Малек Дудаковнинг фикрича, Доналд Трампнинг сўнгги чиқишлари ва режалаштирилган митингларнинг бекор қилиниши унинг эҳтимолий мағлубиятга руҳан кўникаётганидан далолат беради.
АҚШ Конгрессига бўлиб ўтадиган ҳал қилувчи оралиқ сайловлар арафасида Республикачилар партияси ичида жиддий хавотир ва тушкунлик юзага келди. Партиядошлари Оқ уй раҳбари Дональд Трампдан Вашингтондаги сўнгги чиқишида сайловчиларни руҳлантирувчи дадил ваъдалар ёки кутилмаган сиёсий қадамларни кутган эди. Бироқ собиқ президентнинг якуний нутқи кутилган баёнотлар ўрнига Линкольн мемориали ёнидаги бассейн таъмирига бағишланди ва барчани ҳайратда қолдирди.
Сиёсатшунос Малек Дудаковнинг таъкидлашича, бу ҳолат Трампнинг бўлажак сайлов натижалари бўйича пессимистик кайфиятда эканидан ва эҳтимолий мағлубиятга руҳан кўникаётганидан дарак беради.
Фаоллик ортидаги ҳақиқат: Митинглар нега бекор қилинмоқда?
Трамп ташқи кўринишидан сайлов натижалари унга аҳамиятсиздек кўрсатишга уринмоқда, аммо саҳна ортидаги ҳаракатлар бошқача манзарани ифодалайди:
Интенсив сайловолди кампанияси: Сўнгги бир ойнинг ўзида Трамп асосий ҳал қилувчи штатларда 28 марта митинг ўтказди — бу деярли ҳар кунига биттадан оммавий учрашув демакдир;
Чиқишларнинг тўхтатилиши: Бироқ овоз беришга саноқли кунлар қолганда режалаштирилган бир қатор чиқишлар тўсатдан бекор қилина бошлади. Таҳлилчиларга кўра, Трамп рейтинги паст бўлган ва мағлубиятга учраши кутилаётган номзодлар билан ёнма-ён кўринишни истамаяпти.
Atlas Intel натижалари: Демократлар 14 фоизлик устунликка эга
Сайлов арафасида эълон қилинган социологик сўровномалар республикачилар учун жуда хавотирли манзарани кўрсатмоқда:
Умумий миллий устунлик: Atlas Intel тадқиқотига биноан, демократлар республикачилардан 14 бандлик фарқ билан илгарилаб кетган — 55% га қарши 41%;
Сенат пойгасидаги ўзгариш: Ҳатто республикачиларнинг анъанавий таянчи ҳисобланган штатларда ҳам демократлар олдинда бормоқда (Техасда 6 банд, Канзасда 7 бандлик устунлик);
Нега бу жиддий сигнал? Atlas Intel институти одатда ўнг қанот ва республикачиларга ён босишда кўрилган агентлик саналади. Айнан шу ташкилотнинг бундай рақамларни эълон қилиши партия марказий штаби учун жиддий огоҳлантириш бўлди.
«Кўк цунами» кутилмоқда: Партияларнинг асосий вазифаси
Сайлов куни яқинлашгани сари икки асосий партия мутлақо турли кайфият ва стратегик мақсадлар билан майдонга чиқмоқда:
Демократларнинг катта ишончи: Демократик партия вакиллари нафақат устунликка эришиш, балки мамлакат бўйлаб ҳақиқий «кўк цунами» содир бўлишига тўлиқ ишонмоқда. Бу даражага етмаган ҳар қандай натижа улар учун қониқарсиз баҳоланиши мумкин;
Республикачиларнинг режаси: Уларнинг бирламчи вазифаси — электоратни имкон қадар кўпроқ овоз бериш участкаларига олиб чиқиш ҳамда Конгрессда бой бериладиган ўринлар сонини минимал даражада ушлаб қолишдан иборат.
Конгрессдаги ўринлар тақсимоти Оқ уйнинг келаси икки йиллик ички ва ташқи сиёсатини бутунлай қайта белгилаб беради.
Изоҳлар 0
…