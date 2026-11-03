Пезешкиён таҳдидлар ва миллий бирдамлик бўйича шов-шувли баёнот берди

·61·Дунё
Пезешкиён таҳдидлар ва миллий бирдамлик бўйича шов-шувли баёнот берди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Эрон президенти Масъуд Пезешкиён ташқи ҳарбий ва иқтисодий босимлар даврида мамлакат мудофааси халқнинг бирдамлигига таянишини таъкидлади.
  • Давлат раҳбари миллий саноатни сақлаб қолиш мақсадида маъмурий бинолар ва ўз хизмат хонасидаги электр энергиясини ўчиришга тайёр эканини билдирди.
  • Унинг сўзларига кўра, ҳукуматнинг асосий вазифаси санксияларга қарамай завод ва фабрикалар фаолиятининг узлуксизлигини таъминлашдан иборат.

Эрон президенти Масъуд Пезешкиён мамлакат атрофида ҳарбий ва иқтисодий босим кескин кучайган бир даврда очиқ ҳамда ҳис-туйғуларга бой расмий баёнот билан чиқди. Давлат раҳбари ўзига нисбатан бўлаётган ҳар қандай ташқи таҳдид ва тазйиқлардан асло қўрқмаслигини, мамлакат мудофааси ва кучи фақатгина халқнинг ишончи ҳамда бирдамлигига таянишини таъкидлади.

Эрон етакчиси ўз нутқида миллий бирдамлик душманнинг ҳар қандай режасини чиппакка чиқаришини, шунингдек, мамлакат иқтисодиётини сақлаб қолиш йўлида энг қатъий чораларга тайёрлигини билдирди.

«Халқ биз билан бўлса, душман енгилади»: Президентнинг кескин позицияси

Пезешкиён ташқи босимлар ва ҳарбий таҳдидлар фонида давлатнинг асосий таянч кучига эътибор қаратди:

  • Бирдамлик ва сабр-тоқат: «Агар халқ биз билан бўлса, минглаб одам ҳалок бўлган тақдирда ҳам душман бизга қарши ҳеч нарса қила олмайди ва ўз мақсадига эришолмайди», — дея қатъий таъкидлади Эрон раҳбари;

  • Шахсий хавфсизликнинг иккинчи даражада экани: Президент шахсан ўзининг ҳаёти ёки лавозимига бўлаётган тазйиқлардан хавотир олмаслигини, бугунги кунда давлатнинг мустақиллиги ва яхлитлигини асраш ҳамма нарсадан устун эканини очиқлади.

Иқтисодиёт ва энергия тақчиллиги: Заводлар учун кескин тежамкорлик

Сиёсий баёнотлардан ташқари, президент мамлакат ички иқтисодиёти ва саноатини оғир шароитда сақлаб қолиш стратегияси бўйича кутилмаган қарорни эълон қилди:

  • «Ўз кабинетимда чироқни ўчиришга тайёрман»: Мамлакатда энергия таъминоти ва ишлаб чиқариш масаласига тўхталган Пезешкиён миллий саноат занжири тўхтаб қолмаслиги учун маданий муассасалар, маъмурий бинолар, ҳатто ўз хизмат хонасидаги электр энергиясини ҳам ўчиришга тайёр эканини айтди;

  • Бош мақсад — ишлаб чиқариш барқарорлиги: Эрон раҳбарининг таъкидлашича, ҳукуматнинг бугунги кундаги бирламчи вазифаси — ҳар қандай санкция ва чекловларга қарамай, завод ва фабрикалар фаолиятининг узлуксизлигини таъминлаш, иш ўринларини сақлаб қолиш ва ички маҳсулот ишлаб чиқаришни давом эттиришдан иборат.

Масъуд Пезешкиённинг мазкур чиқиши Эрон раҳбарияти ташқи геосиёсий бўҳронлар ва ички иқтисодий тангликлар шароитида жамиятни сафарбар этиш ҳамда қаттиқ тежамкорлик режимига ўтишга қарор қилганини кўрсатмоқда.

Масъуд ПезешкиёнЭронгеосиёсий бўҳрониқтисодий санкциялар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эрон президенти Масъуд Пезешкиёндан халқаро иккиюзламачиликка кескин зарба (видео)Эрон президенти Масъуд Пезешкиёндан халқаро иккиюзламачиликка кескин зарба (видео)24 сентябр 17:48«Трамп ҳар куни ҳар хил гап айтмоқда»: Теҳрон АҚШнинг қайси сўзига ишонишни билмаяпти«Трамп ҳар куни ҳар хил гап айтмоқда»: Теҳрон АҚШнинг қайси сўзига ишонишни билмаяпти13 сентябр 18:45Савдо уруши янги босқичда: Трамп Канададан импортни чеклаб, 50 %лик божлар киритдиСавдо уруши янги босқичда: Трамп Канададан импортни чеклаб, 50 %лик божлар киритди9 сентябр 11:48Пезешкиён қирғиз ёшларига 100 евродан берди: сабаби маълум (видео)Пезешкиён қирғиз ёшларига 100 евродан берди: сабаби маълум (видео)1 сентябр 07:30Шавкат Мирзиёев, Владимир Путин ва минтақа етакчилари Туркманистонда йиғиладиШавкат Мирзиёев, Владимир Путин ва минтақа етакчилари Туркманистонда йиғилади8 октябр 13:10Лазерми ёки микротўлқинли қурол? АҚШ разведкаси Хитойнинг орбитал режаларини фош этдиЛазерми ёки микротўлқинли қурол? АҚШ разведкаси Хитойнинг орбитал режаларини фош этдиКеча 23:04
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди