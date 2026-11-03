Пезешкиён таҳдидлар ва миллий бирдамлик бўйича шов-шувли баёнот берди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Эрон президенти Масъуд Пезешкиён ташқи ҳарбий ва иқтисодий босимлар даврида мамлакат мудофааси халқнинг бирдамлигига таянишини таъкидлади.
- Давлат раҳбари миллий саноатни сақлаб қолиш мақсадида маъмурий бинолар ва ўз хизмат хонасидаги электр энергиясини ўчиришга тайёр эканини билдирди.
- Унинг сўзларига кўра, ҳукуматнинг асосий вазифаси санксияларга қарамай завод ва фабрикалар фаолиятининг узлуксизлигини таъминлашдан иборат.
Эрон президенти Масъуд Пезешкиён мамлакат атрофида ҳарбий ва иқтисодий босим кескин кучайган бир даврда очиқ ҳамда ҳис-туйғуларга бой расмий баёнот билан чиқди. Давлат раҳбари ўзига нисбатан бўлаётган ҳар қандай ташқи таҳдид ва тазйиқлардан асло қўрқмаслигини, мамлакат мудофааси ва кучи фақатгина халқнинг ишончи ҳамда бирдамлигига таянишини таъкидлади.
Эрон етакчиси ўз нутқида миллий бирдамлик душманнинг ҳар қандай режасини чиппакка чиқаришини, шунингдек, мамлакат иқтисодиётини сақлаб қолиш йўлида энг қатъий чораларга тайёрлигини билдирди.
«Халқ биз билан бўлса, душман енгилади»: Президентнинг кескин позицияси
Пезешкиён ташқи босимлар ва ҳарбий таҳдидлар фонида давлатнинг асосий таянч кучига эътибор қаратди:
Бирдамлик ва сабр-тоқат: «Агар халқ биз билан бўлса, минглаб одам ҳалок бўлган тақдирда ҳам душман бизга қарши ҳеч нарса қила олмайди ва ўз мақсадига эришолмайди», — дея қатъий таъкидлади Эрон раҳбари;
Шахсий хавфсизликнинг иккинчи даражада экани: Президент шахсан ўзининг ҳаёти ёки лавозимига бўлаётган тазйиқлардан хавотир олмаслигини, бугунги кунда давлатнинг мустақиллиги ва яхлитлигини асраш ҳамма нарсадан устун эканини очиқлади.
Иқтисодиёт ва энергия тақчиллиги: Заводлар учун кескин тежамкорлик
Сиёсий баёнотлардан ташқари, президент мамлакат ички иқтисодиёти ва саноатини оғир шароитда сақлаб қолиш стратегияси бўйича кутилмаган қарорни эълон қилди:
«Ўз кабинетимда чироқни ўчиришга тайёрман»: Мамлакатда энергия таъминоти ва ишлаб чиқариш масаласига тўхталган Пезешкиён миллий саноат занжири тўхтаб қолмаслиги учун маданий муассасалар, маъмурий бинолар, ҳатто ўз хизмат хонасидаги электр энергиясини ҳам ўчиришга тайёр эканини айтди;
Бош мақсад — ишлаб чиқариш барқарорлиги: Эрон раҳбарининг таъкидлашича, ҳукуматнинг бугунги кундаги бирламчи вазифаси — ҳар қандай санкция ва чекловларга қарамай, завод ва фабрикалар фаолиятининг узлуксизлигини таъминлаш, иш ўринларини сақлаб қолиш ва ички маҳсулот ишлаб чиқаришни давом эттиришдан иборат.
Масъуд Пезешкиённинг мазкур чиқиши Эрон раҳбарияти ташқи геосиёсий бўҳронлар ва ички иқтисодий тангликлар шароитида жамиятни сафарбар этиш ҳамда қаттиқ тежамкорлик режимига ўтишга қарор қилганини кўрсатмоқда.
Изоҳлар 0
…