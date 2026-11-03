АҚШ ҳарбийлари Эроннинг стратегик Қешм оролига нима учун шошилинч авиазарба берди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- АҚШ ҳарбий-ҳаво кучлари Ҳурмуз бўғози устида ўз самолётига қилинган ҳужумга жавобан Эроннинг Қешм оролидаги зенит-ракета тизимларини йўқ қилди.
- Душанба, 2 ноябр куни содир бўлган ушбу операция давомида орол ҳудудида камида бешта кучли портлаш қайд этилди.
- Pentagon мазкур зарбани йирик урушга олиб келмаслик ва вазиятни жиловлаш мақсадида расман эълон қилмасликка қарор қилди.
АҚШ ҳарбий-ҳаво кучлари Форс кўрфази ва Ҳурмуз бўғозини назорат қилувчи стратегик нуқта — Эрон жанубидаги Қешм оролида жойлашган нишонларга аниқ йўналтирилган авиазарба берди.
Fox News телеканали мухбири Дженнифер Гриффин АҚШ расмий доираларидаги юқори мартабали манбасига таяниб хабар беришича, мазкур операция тўлиқ мудофаа ва жавоб чораси сифатида амалга оширилган.
Авиазарба сабаби: Ҳурмуз бўғози узра кескин тўқнашув
Олинган маълумотларга кўра, ҳодисалар хронологияси қуйидагича ривожланган:
АҚШ самолётига қилинган ҳужум: Душанба, 2 ноябрь куни Ҳурмуз бўғози устида парвоз қилаётган АҚШ ҳарбий авиацияси Эрон ҳудудидан туриб «ер — ҳаво» типидаги зенит-ракета тизимлари орқали ўққа тутилган;
Зудлик билан қайтарилган жавоб: Америка қирувчи самолёти дарҳол ўт очиш нуқталарини нишонга олиб, зарба берган ва ракеталарни учирган Эрон зенит қурилмаларини аниқ зарба билан бутунлай йўқ қилган;
Камида 5 та кучли портлаш: Қешм ороли аҳолиси ва Эрон давлат оммавий ахборот воситалари орол ҳудудида кетма-кет камида бешта кучли портлаш овозлари янграганини тасдиқлади.
Нега Пентагон операцияни расман эълон қилмади?
Минтақадаги вазият ўта нозик бўлиб турган бир пайтда Вашингтон ушбу амалиётни кенг жамоатчиликка очиқламасликни лозим топган:
Эскалацияни жиловлаш: АҚШ Мудофаа вазирлиги ва Марказий қўмондонлиги (CENTCOM) ушбу воқеани қасддан оммага овоза қилмасликни маъқул кўрди. Бундан мақсад — зарба йирик урушнинг бошланиши эмас, балки аниқ таҳдидга нисбатан бир марталик тезкор жавоб эканини билдиришдир;
Сайловлар арафасидаги мувозанат: АҚШда ўтадиган муҳим сайловлар арафасида Оқ уй Яқин Шарқда кенг кўламли ҳарбий можаро бошланиши ҳақидаги хавотирларнинг олдини олишга ҳаракат қилмоқда;
Ҳурмуз бўғози хавфсизлиги: Дунё нефть ташувининг асосий артерияси бўлган Ҳурмуз бўғози ва Қешм ороли атрофидаги ҳар қандай тўқнашув халқаро бозорлар ва танкерлар қатновига таъсир кўрсатиши сабабли, вазият мутасаддилар томонидан синчковлик билан кузатилмоқда.
Изоҳлар 0
…