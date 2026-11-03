АҚШ ҳарбийлари Эроннинг стратегик Қешм оролига нима учун шошилинч авиазарба берди?

·70·Дунё
АҚШ ҳарбийлари Эроннинг стратегик Қешм оролига нима учун шошилинч авиазарба берди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • АҚШ ҳарбий-ҳаво кучлари Ҳурмуз бўғози устида ўз самолётига қилинган ҳужумга жавобан Эроннинг Қешм оролидаги зенит-ракета тизимларини йўқ қилди.
  • Душанба, 2 ноябр куни содир бўлган ушбу операция давомида орол ҳудудида камида бешта кучли портлаш қайд этилди.
  • Pentagon мазкур зарбани йирик урушга олиб келмаслик ва вазиятни жиловлаш мақсадида расман эълон қилмасликка қарор қилди.

АҚШ ҳарбий-ҳаво кучлари Форс кўрфази ва Ҳурмуз бўғозини назорат қилувчи стратегик нуқта — Эрон жанубидаги Қешм оролида жойлашган нишонларга аниқ йўналтирилган авиазарба берди.

Fox News телеканали мухбири Дженнифер Гриффин АҚШ расмий доираларидаги юқори мартабали манбасига таяниб хабар беришича, мазкур операция тўлиқ мудофаа ва жавоб чораси сифатида амалга оширилган.

Авиазарба сабаби: Ҳурмуз бўғози узра кескин тўқнашув

Олинган маълумотларга кўра, ҳодисалар хронологияси қуйидагича ривожланган:

  • АҚШ самолётига қилинган ҳужум: Душанба, 2 ноябрь куни Ҳурмуз бўғози устида парвоз қилаётган АҚШ ҳарбий авиацияси Эрон ҳудудидан туриб «ер — ҳаво» типидаги зенит-ракета тизимлари орқали ўққа тутилган;

  • Зудлик билан қайтарилган жавоб: Америка қирувчи самолёти дарҳол ўт очиш нуқталарини нишонга олиб, зарба берган ва ракеталарни учирган Эрон зенит қурилмаларини аниқ зарба билан бутунлай йўқ қилган;

  • Камида 5 та кучли портлаш: Қешм ороли аҳолиси ва Эрон давлат оммавий ахборот воситалари орол ҳудудида кетма-кет камида бешта кучли портлаш овозлари янграганини тасдиқлади.

Нега Пентагон операцияни расман эълон қилмади?

Минтақадаги вазият ўта нозик бўлиб турган бир пайтда Вашингтон ушбу амалиётни кенг жамоатчиликка очиқламасликни лозим топган:

  • Эскалацияни жиловлаш: АҚШ Мудофаа вазирлиги ва Марказий қўмондонлиги (CENTCOM) ушбу воқеани қасддан оммага овоза қилмасликни маъқул кўрди. Бундан мақсад — зарба йирик урушнинг бошланиши эмас, балки аниқ таҳдидга нисбатан бир марталик тезкор жавоб эканини билдиришдир;

  • Сайловлар арафасидаги мувозанат: АҚШда ўтадиган муҳим сайловлар арафасида Оқ уй Яқин Шарқда кенг кўламли ҳарбий можаро бошланиши ҳақидаги хавотирларнинг олдини олишга ҳаракат қилмоқда;

  • Ҳурмуз бўғози хавфсизлиги: Дунё нефть ташувининг асосий артерияси бўлган Ҳурмуз бўғози ва Қешм ороли атрофидаги ҳар қандай тўқнашув халқаро бозорлар ва танкерлар қатновига таъсир кўрсатиши сабабли, вазият мутасаддилар томонидан синчковлик билан кузатилмоқда.

Ҳурмуз бўғозиҚешм оролиАҚШ Марказий қўмондонлигиЭрон-АҚШ муносабатлари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳурмуз бўғозидаги инқироз: Жаҳон бозорида дизель ёқилғисининг кескин тақчиллиги бошландиҲурмуз бўғозидаги инқироз: Жаҳон бозорида дизель ёқилғисининг кескин тақчиллиги бошландиКеча 23:11Ҳурмуз бўғозида портлашлар: Иккита танкер денгиз миналарига урилдиҲурмуз бўғозида портлашлар: Иккита танкер денгиз миналарига урилдиКеча 09:20Ҳурмузда чўккан кема ортидан: Соҳил бўйида қоп-қоп iPhone йиғаётган одамлар видеосиҲурмузда чўккан кема ортидан: Соҳил бўйида қоп-қоп iPhone йиғаётган одамлар видеоси19 октябр 18:23Ҳурмуз бўғозида 2 миллион баррель нефть ортилган иккинчи танкер денгиз минасига учрадиҲурмуз бўғозида 2 миллион баррель нефть ортилган иккинчи танкер денгиз минасига учради17 октябр 23:28Дунё нефти хавф остида: Эрон Ҳурмуз бўғозини очишнинг ягона шартини маълум қилдиДунё нефти хавф остида: Эрон Ҳурмуз бўғозини очишнинг ягона шартини маълум қилди16 октябр 19:12Ҳурмузда кема чўкиб кетди: Сувда сузиб юрган минглаб iPhone ва атирлар тасвири тарқалдиҲурмузда кема чўкиб кетди: Сувда сузиб юрган минглаб iPhone ва атирлар тасвири тарқалди15 октябр 23:01
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди