Каннаваро “Наполи” футболчиларига: “Майдонда оғизни ёпиб, қўлларни тийиш керак”
«Наполи» клубининг собиқ ҳимоячиси ҳамда ҳозирда Ўзбекистон миллий терма жамоаси бош мураббийи Фабио Каннаваро Неапол жамоаси атрофидаги муаммоли вазиятга ўз муносабатини билдириб, футболчиларга жиддий маслаҳат берди.
Calcionapoli1926.it нашрига берган интервьюсида собиқ «Олтин тўп» соҳиби майдондаги ортиқча эҳтирослар ва низоларни йиғиштириб, фақат ўйинга диққатни қаратиш зарурлигини таъкидлади.
«Ортиқча эҳтиросларни кийиниш хонасида ҳал қилинг»: Каннаваронинг талаби
Неапол футболининг таниқли вакили бўлган мутахассис жамоавий интизомни биринчи ўринга қўйиш зарурлигини қайд этди:
Майдондаги босиқлик: «Менимча, майдонда оғизни ёпиб, қўлларни тийиб туриш керак. Ортиқча ҳаракатлар ва баҳсларга ҳожат йўқ. Қолган барча эътироз ва масалаларни ўйиндан кейин кийиниш хонасида ҳал қилиб олиш мумкин», — деди Каннаваро;
Футболчиларнинг жавобгарлиги: Мураббий барча айбни фақат штабга ағдариш нотўғри эканини урғулади: «Дунёдаги энг зўр ғояларга эга бўлишингиз мумкин, бироқ ҳар қандай мураббий муваффақиятининг 80–90 фоизи бевосита футболчиларнинг ҳаракатига боғлиқ бўлиб қолаверади».
«Наполи»нинг мураккаб вазияти ва «Лацио»га қарши ҳал қилувчи жанг
Айни пайтда Неапол клуби Италия чемпионатида оғир дамларни бошдан кечирмоқда:
Жадвалдаги 8-поғона: Массимилиано Аллегри бошқарувидаги жамоа А Серия турнир жадвалида 8-ўринга тушиб қолган ва чемпионлик пойгасидан сезиларли даражада ортда бормоқда;
Пешқадамга қарши имтиҳон: «Наполи» навбатдаги турда чемпионат етакчиси «Лацио»га қарши майдонга тушади. Ушбу марказий тўқнашув неаполликлар учун инқироздан чиқиш ва мавқеини тиклашда ҳал қилувчи синов бўлиши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…