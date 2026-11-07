Каннаваро “Наполи” футболчиларига: “Майдонда оғизни ёпиб, қўлларни тийиш керак”

·18·Спорт
Каннаваро “Наполи” футболчиларига: “Майдонда оғизни ёпиб, қўлларни тийиш керак”

«Наполи» клубининг собиқ ҳимоячиси ҳамда ҳозирда Ўзбекистон миллий терма жамоаси бош мураббийи Фабио Каннаваро Неапол жамоаси атрофидаги муаммоли вазиятга ўз муносабатини билдириб, футболчиларга жиддий маслаҳат берди.

Calcionapoli1926.it нашрига берган интервьюсида собиқ «Олтин тўп» соҳиби майдондаги ортиқча эҳтирослар ва низоларни йиғиштириб, фақат ўйинга диққатни қаратиш зарурлигини таъкидлади.

«Ортиқча эҳтиросларни кийиниш хонасида ҳал қилинг»: Каннаваронинг талаби

Неапол футболининг таниқли вакили бўлган мутахассис жамоавий интизомни биринчи ўринга қўйиш зарурлигини қайд этди:

  • Майдондаги босиқлик: «Менимча, майдонда оғизни ёпиб, қўлларни тийиб туриш керак. Ортиқча ҳаракатлар ва баҳсларга ҳожат йўқ. Қолган барча эътироз ва масалаларни ўйиндан кейин кийиниш хонасида ҳал қилиб олиш мумкин», — деди Каннаваро;

  • Футболчиларнинг жавобгарлиги: Мураббий барча айбни фақат штабга ағдариш нотўғри эканини урғулади: «Дунёдаги энг зўр ғояларга эга бўлишингиз мумкин, бироқ ҳар қандай мураббий муваффақиятининг 80–90 фоизи бевосита футболчиларнинг ҳаракатига боғлиқ бўлиб қолаверади».

«Наполи»нинг мураккаб вазияти ва «Лацио»га қарши ҳал қилувчи жанг

Айни пайтда Неапол клуби Италия чемпионатида оғир дамларни бошдан кечирмоқда:

  • Жадвалдаги 8-поғона: Массимилиано Аллегри бошқарувидаги жамоа А Серия турнир жадвалида 8-ўринга тушиб қолган ва чемпионлик пойгасидан сезиларли даражада ортда бормоқда;

  • Пешқадамга қарши имтиҳон: «Наполи» навбатдаги турда чемпионат етакчиси «Лацио»га қарши майдонга тушади. Ушбу марказий тўқнашув неаполликлар учун инқироздан чиқиш ва мавқеини тиклашда ҳал қилувчи синов бўлиши кутилмоқда.

Фабио КаннавароНаполиА СерияЛацио
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Римда даҳшатли камбэк ва 2 дақиқалик дубль!»: «Милан» 0:2 ҳисобидан қутулиб қолди«Римда даҳшатли камбэк ва 2 дақиқалик дубль!»: «Милан» 0:2 ҳисобидан қутулиб қолди13 сентябр 00:57Давиде Фраттеси Интер билан хайрлашди ва Лацио сафига ўтдиДавиде Фраттеси Интер билан хайрлашди ва Лацио сафига ўтди15 август 17:38Давиде Фраттеси Интердан Лацио сафига кўчиб ўтдиДавиде Фраттеси Интердан Лацио сафига кўчиб ўтди15 август 02:59Давиде Фраттеси трансфери атрофидаги можаро ҳал этилдиДавиде Фраттеси трансфери атрофидаги можаро ҳал этилди14 август 16:33Дани Себалос трансфери: Наполи тажрибали ярим ҳимоячи учун ҳаракатни бошладиДани Себалос трансфери: Наполи тажрибали ярим ҳимоячи учун ҳаракатни бошлади17 август 10:54Наполи Габриел Жесус трансфери учун Арсенал билан алоқани тикладиНаполи Габриел Жесус трансфери учун Арсенал билан алоқани тиклади13 август 20:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози