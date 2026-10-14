Нью-Йоркдаги кўчалардан бирига нега Ўргимчак одам ном берилди?
АҚШнинг Нью-Йорк шаҳридаги Квинс туманида машҳур комикс қаҳрамони Ўргимчак одам (Spider-Man) шарафига кўча чорраҳаларидан бирига унинг номи берилди. Инграм кўчасидаги ушбу ҳудуд комикс мухлислари учун алоҳида аҳамиятга эга. Сабаби, ҳикояларга кўра, айнан шу ерда Питер Паркер Май холаси билан яшаган.
Воқеанинг энг қизиқарли жиҳати шундаки, комиксларда тасвирланган манзилдаги уйда бир вақтлар ҳақиқий Паркерлар оиласи истиқомат қилган. Бу тасодиф эса хаёлий қаҳрамон ҳақидаги ҳикояга янада ўзгача тус беради.
Маълумотларга кўра, уйнинг ҳозирги эгаси кўчмас мулкни сотиб олаётганида унинг Ўргимчак одам билан боғлиқлиги ва машҳурлигидан бехабар бўлган. Дастлаб у ҳатто қаҳрамон номига келаётган хатларнинг сабабини ҳам тушунмаган.
Шу тариқа, комикс оламидаги машҳур манзил Нью-Йоркнинг ҳақиқий ҳаёти билан боғланиб, Ўргимчак одам мухлислари учун яна бир диққатга сазовор жойга айланган.
Изоҳлар 0
…