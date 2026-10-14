Нью-Йоркдаги кўчалардан бирига нега Ўргимчак одам ном берилди?

·47·Дунё
Нью-Йоркдаги кўчалардан бирига нега Ўргимчак одам ном берилди?

АҚШнинг Нью-Йорк шаҳридаги Квинс туманида машҳур комикс қаҳрамони Ўргимчак одам (Spider-Man) шарафига кўча чорраҳаларидан бирига унинг номи берилди. Инграм кўчасидаги ушбу ҳудуд комикс мухлислари учун алоҳида аҳамиятга эга. Сабаби, ҳикояларга кўра, айнан шу ерда Питер Паркер Май холаси билан яшаган.

Воқеанинг энг қизиқарли жиҳати шундаки, комиксларда тасвирланган манзилдаги уйда бир вақтлар ҳақиқий Паркерлар оиласи истиқомат қилган. Бу тасодиф эса хаёлий қаҳрамон ҳақидаги ҳикояга янада ўзгача тус беради.

Маълумотларга кўра, уйнинг ҳозирги эгаси кўчмас мулкни сотиб олаётганида унинг Ўргимчак одам билан боғлиқлиги ва машҳурлигидан бехабар бўлган. Дастлаб у ҳатто қаҳрамон номига келаётган хатларнинг сабабини ҳам тушунмаган.

Шу тариқа, комикс оламидаги машҳур манзил Нью-Йоркнинг ҳақиқий ҳаёти билан боғланиб, Ўргимчак одам мухлислари учун яна бир диққатга сазовор жойга айланган.

Оргимчак одамПитер ПаркерИнграм кўчаКвинс
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Ўргимчак одам» уйи сотилди: янги эгаси ҳайратда«Ўргимчак одам» уйи сотилди: янги эгаси ҳайратда11 август 11:28Ўзбекистон кинотеатрларида "Ўргимчак одам: Янги кун" премьераси ўзбек тилида намойиш этиладиЎзбекистон кинотеатрларида "Ўргимчак одам: Янги кун" премьераси ўзбек тилида намойиш этилади1 август 15:55Финляндия соҳилларида заҳарли ўргимчак пайдо бўлдиФинляндия соҳилларида заҳарли ўргимчак пайдо бўлди20 сентябр 11:37Сурия президенти Нью-Йоркда баёнот берди: унинг ўтмиши бўйича ёлғони фош бўлдими?Сурия президенти Нью-Йоркда баёнот берди: унинг ўтмиши бўйича ёлғони фош бўлдими?23 сентябр 12:48«Мухолифат келса, Фаластин давлати тузилади»: Нетаняхудан сайлов олдидан кескин баёнот«Мухолифат келса, Фаластин давлати тузилади»: Нетаняхудан сайлов олдидан кескин баёнотБугун 15:48Россия одамларни криосаqlаш бўйича дунёда иккинчи ўринда турибдиРоссия одамларни криосаqlаш бўйича дунёда иккинчи ўринда турибдиБугун 15:43
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда