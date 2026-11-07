Италиялик почтальон 2,7 тонна бир центлик танга йиғиб, маҳаллий афсонага айланди

·58·Дунё
Италиялик почтальон 2,7 тонна бир центлик танга йиғиб, маҳаллий афсонага айланди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Италиялик почта ходими Бруно Салви кўп йиллар давомида 1 миллион 176 минг дона бир сентлик тангани йиғиб, умумий қиймати 11 760 еврога тенг бўлган 2,7 тонналик хазинага эга бўлди.
  • Ушбу тангалар 28 та шиша идишга жойлаштирилган бўлиб, уларнинг ҳаддан ташқари оғирлиги сабабли Бруно Салви яшайдиган хонадоннинг бетон поли ёрилиб кетди.
  • Хавфсизликни таъминлаш мақсадида почталон барча идишларни бинонинг пастки қаватига кўчиришга мажбур бўлди.

Бруно Сальви. Фото: Bild

Италияда яшовчи почта ходими Бруно Сальви умрининг катта қисмини оддий, аммо ҳайратланарли мақсадга бағишлади: у нақд 2,7 тонна (2710 кг) оғирликдаги бир центлик мис тангаларни тўплашга муваффақ бўлди.

Маҳаллий оммавий ахборот воситаларининг хабар беришича, унинг кўп йиллик қизиқиши нафақат улкан рақамларга айланди, балки ҳатто ўз яшаш хонадонининг мустаҳкамлигига ҳам хавф сола бошлади.

Лирадан центгача: 1,176 миллион дона танга тарихи

Бруно Сальви болалигиданоқ майда пулларга қизиққан, бироқ унинг ҳақиқий «тўплаш пойгаси» Европа умумий валютага ўтган даврда бошланган:

  • «Шунчаки чегарамни билмоқчи эдим»: «Италияда миллий валюта — лира бекор қилингач, мен 1 центлик тангаларни тўплашга киришдим. Менда ҳеч қандай ноёб ёки антиқа нумизматик тангаларни топиш нияти йўқ эди. Шунчаки бу иш билан қанчалик узоққа бора олишимни кўришни истардим», — дейди Бруно;

  • Тўпланган сумма: Кўп йиллик сабр-тоқат натижасида унинг қўлида жами 1 миллион 176 минг дона 1 центлик танга жамланди. Бу маблағ умумий ҳисобда 11 760 еврони ташкил этади.

Уй поли ёрилиб кетди: 28 та улкан шиша идишдаги хазина

Вақт ўтиши билан мис тангалар уюми шунчалик кўпайиб кетдики, улар уй ичида жиддий хавфсизлик муаммосини келтириб чиқарди:

  • 30 литрлик шиша идишлар: Йиғилган чақалар ҳар бирининг ҳажми 30 литр бўлган нақд 28 та катта шиша идишга солинган;

  • Бетондаги ёриқлар: Тангаларнинг умумий вазни 2,7 тоннадан ошиб кетгани сабабли, хонадоннинг бетон поли бундай оғир юкни кўтара олмай ёрилиб кетган;

  • Пастки қаватга кўчириш: Уйнинг бузилиб кетишидан хавотирга тушган почтальон барча оғир идишларни бинонинг пастки, мустаҳкамроқ қаватига туширишга мажбур бўлган.

Мақсад — 1,5 миллион дона чақа

Бетон полидаги ёриқлар ва оғирлик муаммоларига қарамай, Бруно ўз ишидан воз кечмоқчи эмас. У коллекциясини янада кенгайтиришни мақсад қилган:

«Ҳозирги асосий ниятим — тангалар сонини 1,5 миллион донага етказиш. Агар ушбу 1 центлик майда пуллар муомалада қолишда давом этса, эҳтимол, бундан ҳам кўпроқ йиғарман», — дея таъкидлади италиялик почтачи.

Бруно СальвиНумизматикаИталияТангалар коллекцияси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШда Дональд Трамп акс этган 1 долларлик танга муомалага чиқарилдиАҚШда Дональд Трамп акс этган 1 долларлик танга муомалага чиқарилди5 сентябр 12:06Эрдўған Нью-Йоркда кўз ёш тўккан болакайга ноёб олтин танга ҳадя қилди (видео)Эрдўған Нью-Йоркда кўз ёш тўккан болакайга ноёб олтин танга ҳадя қилди (видео)22 сентябр 09:25Германияда аср топилмаси: Адриан даврига оид 934 та кумуш танга топилдиГерманияда аср топилмаси: Адриан даврига оид 934 та кумуш танга топилди25 сентябр 10:30АҚШ илк думалоқ бўлмаган олтин тангасини чиқаради (фото)АҚШ илк думалоқ бўлмаган олтин тангасини чиқаради (фото)7 июл 23:43Ёқутистонда энг ноёб табиий кўк олмос топилди — унинг ноёблиги ва қиймати нимада?Ёқутистонда энг ноёб табиий кўк олмос топилди — унинг ноёблиги ва қиймати нимада?Бугун 14:20“Ўз мудофаамизда бўшлиқ пайдо бўлади”: Германия Киевга Patriot тизимини беришни тўхтатди“Ўз мудофаамизда бўшлиқ пайдо бўлади”: Германия Киевга Patriot тизимини беришни тўхтатдиБугун 14:14
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди