Италиялик почтальон 2,7 тонна бир центлик танга йиғиб, маҳаллий афсонага айланди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Италиялик почта ходими Бруно Салви кўп йиллар давомида 1 миллион 176 минг дона бир сентлик тангани йиғиб, умумий қиймати 11 760 еврога тенг бўлган 2,7 тонналик хазинага эга бўлди.
- Ушбу тангалар 28 та шиша идишга жойлаштирилган бўлиб, уларнинг ҳаддан ташқари оғирлиги сабабли Бруно Салви яшайдиган хонадоннинг бетон поли ёрилиб кетди.
- Хавфсизликни таъминлаш мақсадида почталон барча идишларни бинонинг пастки қаватига кўчиришга мажбур бўлди.
Бруно Сальви. Фото: Bild
Италияда яшовчи почта ходими Бруно Сальви умрининг катта қисмини оддий, аммо ҳайратланарли мақсадга бағишлади: у нақд 2,7 тонна (2710 кг) оғирликдаги бир центлик мис тангаларни тўплашга муваффақ бўлди.
Маҳаллий оммавий ахборот воситаларининг хабар беришича, унинг кўп йиллик қизиқиши нафақат улкан рақамларга айланди, балки ҳатто ўз яшаш хонадонининг мустаҳкамлигига ҳам хавф сола бошлади.
Лирадан центгача: 1,176 миллион дона танга тарихи
Бруно Сальви болалигиданоқ майда пулларга қизиққан, бироқ унинг ҳақиқий «тўплаш пойгаси» Европа умумий валютага ўтган даврда бошланган:
«Шунчаки чегарамни билмоқчи эдим»: «Италияда миллий валюта — лира бекор қилингач, мен 1 центлик тангаларни тўплашга киришдим. Менда ҳеч қандай ноёб ёки антиқа нумизматик тангаларни топиш нияти йўқ эди. Шунчаки бу иш билан қанчалик узоққа бора олишимни кўришни истардим», — дейди Бруно;
Тўпланган сумма: Кўп йиллик сабр-тоқат натижасида унинг қўлида жами 1 миллион 176 минг дона 1 центлик танга жамланди. Бу маблағ умумий ҳисобда 11 760 еврони ташкил этади.
Уй поли ёрилиб кетди: 28 та улкан шиша идишдаги хазина
Вақт ўтиши билан мис тангалар уюми шунчалик кўпайиб кетдики, улар уй ичида жиддий хавфсизлик муаммосини келтириб чиқарди:
30 литрлик шиша идишлар: Йиғилган чақалар ҳар бирининг ҳажми 30 литр бўлган нақд 28 та катта шиша идишга солинган;
Бетондаги ёриқлар: Тангаларнинг умумий вазни 2,7 тоннадан ошиб кетгани сабабли, хонадоннинг бетон поли бундай оғир юкни кўтара олмай ёрилиб кетган;
Пастки қаватга кўчириш: Уйнинг бузилиб кетишидан хавотирга тушган почтальон барча оғир идишларни бинонинг пастки, мустаҳкамроқ қаватига туширишга мажбур бўлган.
Мақсад — 1,5 миллион дона чақа
Бетон полидаги ёриқлар ва оғирлик муаммоларига қарамай, Бруно ўз ишидан воз кечмоқчи эмас. У коллекциясини янада кенгайтиришни мақсад қилган:
«Ҳозирги асосий ниятим — тангалар сонини 1,5 миллион донага етказиш. Агар ушбу 1 центлик майда пуллар муомалада қолишда давом этса, эҳтимол, бундан ҳам кўпроқ йиғарман», — дея таъкидлади италиялик почтачи.
Изоҳлар 0
…