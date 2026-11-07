Ёқутистонда энг ноёб табиий кўк олмос топилди — унинг ноёблиги ва қиймати нимада?

·10·Дунё
Ёқутистонда энг ноёб табиий кўк олмос топилди — унинг ноёблиги ва қиймати нимада?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ёқутистондаги Нақин кимберлит майдонида Россия тарихида илк бор заргарлик сифатига эга 2,74 каратли табиий кўк олмос топилди.
  • ИИб типига мансуб ушбу ноёб кристал таркибида бор моддаси мавжуд бўлиб, у ҳеч қандай ички нуқсонларсиз мукаммал тозаликка эга.
  • Мазкур тарихий тошга сайқал бериб, уни жаҳон дурдонасига айлантириш учун 11 нафар юқори малакали мутахассис сафарбар этилди.

Россия кончилик ва заргарлик тарихида мисли кўрилмаган воқеа юз берди: Ёқутистондаги Нақин кимберлит майдонида заргарлик сифатига эга бўлган илк табиий кўк олмос қазиб олинди.

«АЛРОСА» компанияси матбуот хизматининг маълум қилишича, оғирлиги 2,74 карат бўлган ушбу ноёб кристал мамлакат ҳудудидаги конларда топилган биринчи тасдиқланган кўк олмос сифатида тарихга кирди. Мутахассислар бундай топилмани геология ва заргарлик оламидаги ҳақиқий сенсация деб атамоқда.

Нима сабабдан бу тош дунёдаги энг қимматбаҳо ҳисобланади?

Топилган тош IIb типидаги олмослар тоифасига киради. Унинг ноёблиги бир нечта ўзига хос хусусиятлар билан изоҳланади:

  • 0,1 фоизлик камёблик: Ер юзидаги барча табиий олмосларнинг бор-йўғи 0,1 фоизигина IIb турига мансуб бўлиб, улар сайёранинг энг қиммат ва ноёб жавоҳирлари сирасига киради;

  • Кристалл таркибидаги бор моддаси: Тошнинг ўзига хос ғаройиб кўк ранги унинг кристалл панжарасидаги углерод атомлари ўрнини бор атомлари эгаллагани ҳисобига ҳосил бўлади;

  • Мутлақ бенуқсонлик: Энг ҳайратланарлиси, мазкур кристаллда ҳеч қандай ички нуқсонлар ёки аралашмалар мавжуд эмас. Мукаммал табиий тозалик ва ноёб ранг уйғунлиги унинг қийматини бир неча баробар ошириб юборади;

  • Устида 11 нафар уста ишламоқда: Бу тарихий тошга сайқал бериш ва уни жаҳон дурдонасига айлантириш учун компаниянинг 11 нафар юқори малакали энг кучли мутахассиси сафарбар этилган.

Афсонавий «Тавернье» ва «Хоуп» олмоси билан қандай боғлиқлиги бор?

Тарихда айнан шу турдаги (IIb) энг йирик ва машҳур тош 1650 йилда Ҳиндистондан келтирилган 115,16 каратли «Таверньенинг кўк олмоси» ҳисобланади.

Ушбу афсонавий тошга ишлов бериш натижасида бугунги кунда Вашингтондаги Смитсон институти музейида сақланаётган машҳур «Хоуп» (Hope Diamond) олмоси дунёга келган. Тарих давомида унга Франция қироллари Людовик XIV, Людовик XV, Людовик XVI, Буюк Британия қироли Георг IV ҳамда машҳур заргар Пьер Камиль Картье эгалик қилган.

Ёқутистонда топилган 2,74 каратли кўк олмос эса бир томондан Нақин конида бор моддасига эга тошлар борлигини илмий жиҳатдан исботлаган бўлса, иккинчи томондан дунёнинг энг сара коллекцияларидан жой олишга даъвогарлик қилмоқда.

АЛРОСАНақин коникўк олмосХоуп олмоси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳиндистонда етти ишчи 52 минг долларлик олмос топиб олдиҲиндистонда етти ишчи 52 минг долларлик олмос топиб олди12 август 16:39Трампга 321 бриллиантли ноёб узук совға қилиндиТрампга 321 бриллиантли ноёб узук совға қилинди1 июл 10:17Трампга 321 бриллиантли ноёб олтин узук совға қилиндиТрампга 321 бриллиантли ноёб олтин узук совға қилинди30 июн 13:15“Ўз мудофаамизда бўшлиқ пайдо бўлади”: Германия Киевга Patriot тизимини беришни тўхтатди“Ўз мудофаамизда бўшлиқ пайдо бўлади”: Германия Киевга Patriot тизимини беришни тўхтатдиБугун 14:14Рюттедан кутилмаган бурилиш: У Путин ва Трамп ўртасидаги яқинлашувни муҳим деб атадиРюттедан кутилмаган бурилиш: У Путин ва Трамп ўртасидаги яқинлашувни муҳим деб атадиБугун 14:09Италиялик почтальон 2,7 тонна бир центлик танга йиғиб, маҳаллий афсонага айландиИталиялик почтальон 2,7 тонна бир центлик танга йиғиб, маҳаллий афсонага айландиБугун 14:03
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди