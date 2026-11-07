Фабио Каннаваро Италияга қайтмоқчими? Мураббийнинг Sky Sport’га шов-шувли баёноти

·38·Спорт
Фабио Каннаваро Италияга қайтмоқчими? Мураббийнинг Sky Sport’га шов-шувли баёноти
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистон миллий терма жамоаси бош мураббийи Фабио Каннаваро ўз фаолиятидаги асосий орзуси Италия миллий терма жамоасини бошқариш эканини маълум қилди.
  • 53 ёшли мутахассис Осиёга шунчаки сайр қилиш учун эмас, балки стратегик мақсадлар йўлида келганини таъкидлади.

Ўзбекистон миллий терма жамоаси бош мураббийи Фабио Каннаваро ўз мураббийлик фаолиятидаги энг катта орзуси Италия миллий терма жамоасини бошқариш эканини ошкор қилди.

53 ёшли италиялик мутахассис Sky Sport Italia эфирида ўз режалари ва мураббийлик фалсафаси ҳақида гапирар экан, ҳар бир қадами катта мақсад сари ташланган стратегик меҳнат эканини таъкидлади.

«Осиёга сайр қилиш учун бормаганман»: Мураббийнинг очиқ иқрори

Жаҳон футболи афсонаси ва «Олтин тўп» соҳиби мураббийликдаги асосий йўналишини яширмади:

  • Бош мақсад — «Скуадра Адзурра»: «Менинг асосий мақсадим ва орзум — Италияда ишлаш ҳамда миллий терма жамоани бошқариш. Шу йўлда тинимсиз меҳнат қиляпман. Дунё бўйлаб шунчаки сайр қилиш ёки Осиёга бекордан-бекорга бориш учун эмас», — дея қатъий баёнот берди Каннаваро;

  • «Неаполча қаҳва»га ўхшаш фаолият: Мутахассис клуб ва терма жамоадаги босимни қизиқарли тарзда қиёслади:

    • Клуб футболи: «Клубдаги иш ҳар куни адреналин беради: футболчиларни доимо кўрасиз, улар билан ишлайсиз, ривожланишига ёрдам берасиз ва баҳсларга тайёрланасиз»;

    • Терма жамоа: «Терма жамоа билан ишлаш эса неаполча қаҳвага ўхшайди — жуда қисқа. Сизда бор-йўғи ўн кун вақт бор, шу фурсатда хатога йўл қўймаслик ва энг тўғри қарорни топиш шарт. Бу инсонга улкан рағбат ва куч беради».

Ўзбекистон тарихидаги янги давр ва ёш юлдузларнинг кашф этилиши

Фабио Каннаваро 2025 йилдан бери Ўзбекистон миллий терма жамоаси рулини ишонч билан бошқариб келмоқда:

  • Тарихий Жаҳон чемпионати: Айнан италиялик мутахассис қўл остида Ўзбекистон миллий терма жамоаси ўз тарихида илк бор Жаҳон чемпионати финал босқичида тўп сурди;

  • Ёш авлодга йўл: Каннаваро терма жамоага янгича нафас олиб кирди ва маҳаллий футбол жамоатчилигига Беҳруз Каримов, Жаҳонгир Ўрозов ҳамда Муҳаммад Ҳакимов каби иқтидорли ёш чарм тўп усталарини кашф қилиб, уларга катта саҳнада ишонч билдирди;

  • Бой халқаро тажриба: Ўзбекистонга қадар у Хитойнинг «Гуанчжоу Эвергранд», «Тяньцзинь Цюаньцзянь», Саудия Арабистонининг «Ан-Наср», Италиянинг «Беневенто», «Удинезе», Хорватиянинг «Динамо Загреб» клублари ҳамда Хитой терма жамоасида фаолият юритиб, мустаҳкам тажриба тўплаган.

Ўзбекистон терма жамоасида эришилаётган ютуқлар ва қўлланилаётган замонавий тактик қарашлар Каннаваронинг Европага, хусусан, Италия терма жамоасига қайтиш йўлидаги муҳим пойдеворига айланмоқда.

Фабио КаннавароЎзбекистон миллий терма жамоасиИталия миллий терма жамоасиЖаҳон чемпионати
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жиддий синов: “Оқ бўрилар”нинг ноябр ойидаги рақиблари ва ўйин вақтлари маълум бўлдиЖиддий синов: “Оқ бўрилар”нинг ноябр ойидаги рақиблари ва ўйин вақтлари маълум бўлди5 ноябр 11:28Ўзбекистон термаси устози янги иш излаяптими? Хориж ОАВда шов-шувли хабар тарқалдиЎзбекистон термаси устози янги иш излаяптими? Хориж ОАВда шов-шувли хабар тарқалди23 октябр 12:44Каннаваро фаолияти ҳақида: «Ҳаётимдаги энг гўзал даврлардан бирини бошдан кечиряпман»Каннаваро фаолияти ҳақида: «Ҳаётимдаги энг гўзал даврлардан бирини бошдан кечиряпман»11 октябр 15:48Flashscore баҳоси: Жанубий Кореяга қарши баҳсда Ўзбекистон таркибида ким энг яхши ўйнади?Flashscore баҳоси: Жанубий Кореяга қарши баҳсда Ўзбекистон таркибида ким энг яхши ўйнади?6 октябр 21:25Transfermarkt’дан шов-шувли рейтинг: Каннаваро Ўзбекистон термасида қанча маош олади?Transfermarkt’дан шов-шувли рейтинг: Каннаваро Ўзбекистон термасида қанча маош олади?6 октябр 13:28Каннаваро Жанубий Кореяга қарши баҳс ҳақида: Ўзбекистон нега агрессив футболга ўтмоқда?Каннаваро Жанубий Кореяга қарши баҳс ҳақида: Ўзбекистон нега агрессив футболга ўтмоқда?5 октябр 18:33
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози