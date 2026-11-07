Фабио Каннаваро Италияга қайтмоқчими? Мураббийнинг Sky Sport’га шов-шувли баёноти
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистон миллий терма жамоаси бош мураббийи Фабио Каннаваро ўз фаолиятидаги асосий орзуси Италия миллий терма жамоасини бошқариш эканини маълум қилди.
- 53 ёшли мутахассис Осиёга шунчаки сайр қилиш учун эмас, балки стратегик мақсадлар йўлида келганини таъкидлади.
Ўзбекистон миллий терма жамоаси бош мураббийи Фабио Каннаваро ўз мураббийлик фаолиятидаги энг катта орзуси Италия миллий терма жамоасини бошқариш эканини ошкор қилди.
53 ёшли италиялик мутахассис Sky Sport Italia эфирида ўз режалари ва мураббийлик фалсафаси ҳақида гапирар экан, ҳар бир қадами катта мақсад сари ташланган стратегик меҳнат эканини таъкидлади.
«Осиёга сайр қилиш учун бормаганман»: Мураббийнинг очиқ иқрори
Жаҳон футболи афсонаси ва «Олтин тўп» соҳиби мураббийликдаги асосий йўналишини яширмади:
Бош мақсад — «Скуадра Адзурра»: «Менинг асосий мақсадим ва орзум — Италияда ишлаш ҳамда миллий терма жамоани бошқариш. Шу йўлда тинимсиз меҳнат қиляпман. Дунё бўйлаб шунчаки сайр қилиш ёки Осиёга бекордан-бекорга бориш учун эмас», — дея қатъий баёнот берди Каннаваро;
«Неаполча қаҳва»га ўхшаш фаолият: Мутахассис клуб ва терма жамоадаги босимни қизиқарли тарзда қиёслади:
Клуб футболи: «Клубдаги иш ҳар куни адреналин беради: футболчиларни доимо кўрасиз, улар билан ишлайсиз, ривожланишига ёрдам берасиз ва баҳсларга тайёрланасиз»;
Терма жамоа: «Терма жамоа билан ишлаш эса неаполча қаҳвага ўхшайди — жуда қисқа. Сизда бор-йўғи ўн кун вақт бор, шу фурсатда хатога йўл қўймаслик ва энг тўғри қарорни топиш шарт. Бу инсонга улкан рағбат ва куч беради».
Ўзбекистон тарихидаги янги давр ва ёш юлдузларнинг кашф этилиши
Фабио Каннаваро 2025 йилдан бери Ўзбекистон миллий терма жамоаси рулини ишонч билан бошқариб келмоқда:
Тарихий Жаҳон чемпионати: Айнан италиялик мутахассис қўл остида Ўзбекистон миллий терма жамоаси ўз тарихида илк бор Жаҳон чемпионати финал босқичида тўп сурди;
Ёш авлодга йўл: Каннаваро терма жамоага янгича нафас олиб кирди ва маҳаллий футбол жамоатчилигига Беҳруз Каримов, Жаҳонгир Ўрозов ҳамда Муҳаммад Ҳакимов каби иқтидорли ёш чарм тўп усталарини кашф қилиб, уларга катта саҳнада ишонч билдирди;
Бой халқаро тажриба: Ўзбекистонга қадар у Хитойнинг «Гуанчжоу Эвергранд», «Тяньцзинь Цюаньцзянь», Саудия Арабистонининг «Ан-Наср», Италиянинг «Беневенто», «Удинезе», Хорватиянинг «Динамо Загреб» клублари ҳамда Хитой терма жамоасида фаолият юритиб, мустаҳкам тажриба тўплаган.
Ўзбекистон терма жамоасида эришилаётган ютуқлар ва қўлланилаётган замонавий тактик қарашлар Каннаваронинг Европага, хусусан, Италия терма жамоасига қайтиш йўлидаги муҳим пойдеворига айланмоқда.
Изоҳлар 0
…