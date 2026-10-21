Хитойда 3 ёшли қизча 12-қаватдан тушиб кетишига бир баҳя қолди (видео)

·0·Дунё
Хитойда 3 ёшли қизча 12-қаватдан тушиб кетишига бир баҳя қолди (видео)

Хитойнинг Фуцзянь провинциясидаги Чжанпин шаҳрида уч ёшли қизалоқ турар жой биносининг 12-қаватидаги дераза панжарасига илиниб, ташқарида осилиб қолди. Қўшнилар ва қутқарувчиларнинг тезкор ҳаракати туфайли бола омон қолди.

Ҳодиса 2026 йил 17 октябрь куни эрталаб соат 07:48 атрофида содир бўлган. Маҳаллий ОАВ хабарларига кўра, қизалоқ деразадаги ҳимоя панжарасидан ташқарига чиқиб кетган ва боши металл панжаралар орасида қисилиб қолган. Унинг танаси эса 12-қават баландлигида ташқарига осилиб турган.

Вазиятни кўрган қўшнилар ва бино қўриқлаш хизмати ходимлари дарҳол ёрдамга шошилган. Улар пастки қаватдаги хонадондан туриб, қизалоқнинг танасини ушлаб туриш ва йиқилишининг олдини олиш учун унинг остига стул тутишган.

Кўп ўтмай, воқеа жойига ўт ўчирувчилар етиб келган. Улар хонадонга кириб, қизалоқни панжарадан эҳтиёткорлик билан озод қилган ва хавфсиз жойга олиб тушган.

Хабарларга кўра, ҳодиса вақтида қизалоқ уйда ёлғиз бўлган. Отаси ишда, онаси эса озиқ-овқат харид қилиш учун ташқарига чиққан эди. Қутқарилган бола тиббий кўрикдан ўтказиш учун шифохонага олиб борилган. Дастлабки маълумотларга кўра, у жиддий жароҳат олмаган.

Воқеа акс этган видео ижтимоий тармоқларда тарқалиб, болалар хавфсизлигига яна бир бор эътибор қаратди.

ЧжанпинФуцзяньқизалоқбала хавфсизлиги
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкент мактабларида School Bus тизими пайдо бўлиши мумкинТошкент мактабларида School Bus тизими пайдо бўлиши мумкин9 сентябр 21:27«Делфин» тайфуни Хитойга урилди: 1 млндан ортиқ одам эвакуация қилинди«Делфин» тайфуни Хитойга урилди: 1 млндан ортиқ одам эвакуация қилинди10 август 08:44Маст аёл 3 ёшли қизини 10-қаватдан улоқтириб юбордиМаст аёл 3 ёшли қизини 10-қаватдан улоқтириб юборди26 август 13:41Икки ёшли қизча 250 дан ортиқ магнит шарчани ютиб юбордиИкки ёшли қизча 250 дан ортиқ магнит шарчани ютиб юборди8 октябр 14:21Истанбулда иситма сиропини ортиқча қабул қилган қизча вафот этдиИстанбулда иситма сиропини ортиқча қабул қилган қизча вафот этди14 октябр 17:17Полшада уч эркак 5-қаватдан тушаётган қизчани қутқариб қолдиПолшада уч эркак 5-қаватдан тушаётган қизчани қутқариб қолди11 август 20:19
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди