Японияда самолёт поли остидан илон топилиб, рейс бекор қилинди

·47·Дунё
Японияда самолёт поли остидан илон топилиб, рейс бекор қилинди

Японияда Japan Airlines авиакомпанияси гуруҳига кирувчи Japan Air Commuter самолётидан 40 сантиметр узунликдаги заҳарсиз илон топилди. Ҳодиса сабабли самолётнинг Кагосима префектурасига амалга оширилиши режалаштирилган парвози бекор қилинди. Бу ҳақда “The Independent” нашри хабар берди.

Маълум қилинишича, 19 октябрь куни самолёт Симане префектурасидаги Идзумо аэропортидан Фукуока аэропортига келган. У маҳаллий вақт билан соат 12:50 да Фукуокадан Кагосимага учиши керак эди.

Парвозга тайёргарлик вақтида учувчи кабинасида номаълум жонивор кўрилган, аммо уни топишнинг иложи бўлмаган. Хавфсизлик нуқтаи назаридан рейс бекор қилинган. Кейинчалик механиклар самолёт салонини синчиклаб текшириб, 20 октябрь куни пол қопламаси остида яшириниб олган илонни аниқлаган.

Мутахассислар илонни заҳарсиз япон йўл-йўл илонининг ёш намунаси сифатида аниқлаган. Уни ушлаш учун махсус хизмат вакиллари жалб этилган. Ҳодиса оқибатида илоннинг самолётга қандай кириб қолгани ҳозирча маълум эмас.

Авиакомпания маълумотига кўра, бу унинг самолёт салонидан илон топилиши билан боғлиқ илк ҳолатидир. Компания йўловчилардан юзага келган ноқулайлик учун узр сўраган.

Japan AirlinesJapan Air CommuterКагосимаФукуока
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Японияда яшашни истаётган хорижликлар учун талаблар янада кучайтирилмоқдаЯпонияда яшашни истаётган хорижликлар учун талаблар янада кучайтирилмоқда3 октябр 15:46Илон чаққан болани оиласи 12 соат муқаддас дарёда сақладиИлон чаққан болани оиласи 12 соат муқаддас дарёда сақлади12 октябр 10:45Туркияда икки опа-сингил ёпиқ дўкондан ичимлик олиб, пулини эшик остидан қолдирди (видео)Туркияда икки опа-сингил ёпиқ дўкондан ичимлик олиб, пулини эшик остидан қолдирди (видео)12 октябр 12:45Яқин Шарқда фавқулодда хавотир: Дубайдан Исроилга учаётган лайнер олиб қочилдими?Яқин Шарқда фавқулодда хавотир: Дубайдан Исроилга учаётган лайнер олиб қочилдими?30 сентябр 13:19Хавфсизлик камарини тақмаган бола сабабли бутунбошли рейс бекор қилиндиХавфсизлик камарини тақмаган бола сабабли бутунбошли рейс бекор қилинди11 август 06:01«Оқ уйдаги зиёфат ва сирли якун: Шивон Зилис Илон Маск билан ажрашганини эълон қилди«Оқ уйдаги зиёфат ва сирли якун: Шивон Зилис Илон Маск билан ажрашганини эълон қилди5 октябр 09:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда