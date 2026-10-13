Дмитрий Бивол ва Каллум Смит тўқнашуви расман эълон қилинди

·53·Спорт
Дмитрий Бивол ва Каллум Смит тўқнашуви расман эълон қилинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Дмитрий Бивол 12 декабр куни Екатеринбургда Каллум Смитга қарши ярим оғир вазн тоифасидаги мажбурий чемпионлик камарини ҳимоя қилади.
  • Бивол 2017 йилдан буён чемпионликни сақлаб келмоқда ва барча нуфузли камарларни бирлаштирган.
  • Смит эса 2018 йилда иккинчи ўрта вазнда жаҳон чемпиони бўлган ва ҳозирда ярим оғир вазнда асосий даъвогарлардан бири ҳисобланади.
  • Бу жанг Бивол учун навбатдаги ҳимоя, Смит учун эса фаолиятидаги энг катта ғалаба бўлиши мумкин.

Профессионал бокс оламида йил якунининг энг кутилган тўқнашувларидан бири расман тасдиқланди. RCC Boxing промоутерлик компанияси жорий йилнинг 12 декабрь куни Екатеринбург шаҳрида катта профессионал бокс оқшоми ташкил этилишини маълум қилди.

Мусобақанинг марказий жангида ярим оғир вазн тоифасида (79,4 кг гача) бирлаштирилган жаҳон чемпиони, россиялик Дмитрий Бивол британиялик тажрибали даъвогар Каллум Смитга қарши мажбурий чемпионлик камарини ҳимоя қилиш жангида рингга кўтарилади.

Тўқнашув иштирокчилари: Чин маънодаги жаҳон грандлари

Ҳар икки боксчи ҳам профессионал рингда улкан тажриба ва юксак совринларга эга:

  • Дмитрий Бивол (25-1-0, 12 КО): 35 ёшли россиялик чарм қўлқоп устаси профессионал фаолиятини 2014 йилда бошлаган. 2017 йилда илк бор ярим оғир вазн чемпионига айланган Бивол, кейинчалик барча нуфузли камарларни бирлаштириб, мутлақ жаҳон чемпиони мақомига эришган эди;

  • Каллум Смит (31-2-0, 22 КО): 36 ёшли британиялик нокаутчи-боксчи фаолиятини 2015 йилда бошлаб, 2018 йилда иккинчи ўрта вазн тоифасида (76,2 кг гача) жаҳон чемпиони бўлган. 2021 йилдан бери ярим оғир вазнда фаолият юритиб келаётган Смит ушбу тоифада жаҳон камарлари учун асосий даъвогарлардан бири ҳисобланади.

Жанг нимаси билан аҳамиятли?

Ушбу баҳс Бивол учун чемпионлик унвонларини яна бир бор ҳимоя қилиш йўлидаги жиддий имтиҳон бўлса, нокаутчилик қобилиятига эга Каллум Смит учун фаолиятидаги энг катта ғалабани қўлга киритиш имкониятидир:

  • Жанг санаси ва жойи: 12 декабрь, Екатеринбург шаҳри;

  • Мақоми: Ярим оғир вазн тоифасидаги мажбурий чемпионлик ҳимояси.

Промоутерлар яқин кунларда бокс кечасининг қолган карди ва чипталар савдоси бўйича тўлиқ маълумот бериши кутилмоқда.

Дмитрий БиволКаллум СмитЕкатеринбургRCC Boxing
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

WBO камари хавф остидами? Россиялик жаҳон чемпиони Дмитрий Бивол рингга қайтмоқдаWBO камари хавф остидами? Россиялик жаҳон чемпиони Дмитрий Бивол рингга қайтмоқда8 октябр 22:01Головиндан дубль: Россия Эронни ишончли ҳисобда мағлуб этдиГоловиндан дубль: Россия Эронни ишончли ҳисобда мағлуб этди30 сентябр 07:46UFC жангчиси Шавкат Раҳмонов турмуш ўртоғи билан ярашдиUFC жангчиси Шавкат Раҳмонов турмуш ўртоғи билан ярашди6 июн 20:31ESPN дунёнинг энг кучли боксчилари янгиланган рейтингини эълон қилдиESPN дунёнинг энг кучли боксчилари янгиланган рейтингини эълон қилди4 июн 07:01Алан Смит Англия Премер-лигасида икки жамоали пойгани тахмин қилдиАлан Смит Англия Премер-лигасида икки жамоали пойгани тахмин қилди15 август 15:12Алан Смит Букайо Сакадан нималарни кутаётганини айтдиАлан Смит Букайо Сакадан нималарни кутаётганини айтди14 август 16:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди