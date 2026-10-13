Дмитрий Бивол ва Каллум Смит тўқнашуви расман эълон қилинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Дмитрий Бивол 12 декабр куни Екатеринбургда Каллум Смитга қарши ярим оғир вазн тоифасидаги мажбурий чемпионлик камарини ҳимоя қилади.
- Бивол 2017 йилдан буён чемпионликни сақлаб келмоқда ва барча нуфузли камарларни бирлаштирган.
- Смит эса 2018 йилда иккинчи ўрта вазнда жаҳон чемпиони бўлган ва ҳозирда ярим оғир вазнда асосий даъвогарлардан бири ҳисобланади.
- Бу жанг Бивол учун навбатдаги ҳимоя, Смит учун эса фаолиятидаги энг катта ғалаба бўлиши мумкин.
Профессионал бокс оламида йил якунининг энг кутилган тўқнашувларидан бири расман тасдиқланди. RCC Boxing промоутерлик компанияси жорий йилнинг 12 декабрь куни Екатеринбург шаҳрида катта профессионал бокс оқшоми ташкил этилишини маълум қилди.
Мусобақанинг марказий жангида ярим оғир вазн тоифасида (79,4 кг гача) бирлаштирилган жаҳон чемпиони, россиялик Дмитрий Бивол британиялик тажрибали даъвогар Каллум Смитга қарши мажбурий чемпионлик камарини ҳимоя қилиш жангида рингга кўтарилади.
Тўқнашув иштирокчилари: Чин маънодаги жаҳон грандлари
Ҳар икки боксчи ҳам профессионал рингда улкан тажриба ва юксак совринларга эга:
Дмитрий Бивол (25-1-0, 12 КО): 35 ёшли россиялик чарм қўлқоп устаси профессионал фаолиятини 2014 йилда бошлаган. 2017 йилда илк бор ярим оғир вазн чемпионига айланган Бивол, кейинчалик барча нуфузли камарларни бирлаштириб, мутлақ жаҳон чемпиони мақомига эришган эди;
Каллум Смит (31-2-0, 22 КО): 36 ёшли британиялик нокаутчи-боксчи фаолиятини 2015 йилда бошлаб, 2018 йилда иккинчи ўрта вазн тоифасида (76,2 кг гача) жаҳон чемпиони бўлган. 2021 йилдан бери ярим оғир вазнда фаолият юритиб келаётган Смит ушбу тоифада жаҳон камарлари учун асосий даъвогарлардан бири ҳисобланади.
Жанг нимаси билан аҳамиятли?
Ушбу баҳс Бивол учун чемпионлик унвонларини яна бир бор ҳимоя қилиш йўлидаги жиддий имтиҳон бўлса, нокаутчилик қобилиятига эга Каллум Смит учун фаолиятидаги энг катта ғалабани қўлга киритиш имкониятидир:
Жанг санаси ва жойи: 12 декабрь, Екатеринбург шаҳри;
Мақоми: Ярим оғир вазн тоифасидаги мажбурий чемпионлик ҳимояси.
Промоутерлар яқин кунларда бокс кечасининг қолган карди ва чипталар савдоси бўйича тўлиқ маълумот бериши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…