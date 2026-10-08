WBO камари хавф остидами? Россиялик жаҳон чемпиони Дмитрий Бивол рингга қайтмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ярим оғир вазн тоифасидаги жаҳон чемпиони Дмитрий Бивол 12 декабр куни Екатеринбургда Каллум Смитга қарши жанг ўтказади.
- Мазкур жангда Биволнинг WBA, IBF, ИБО ва "Те Ринг" камарлари ҳамда Смитнинг WBO вақтинчалик чемпионлик камари ўртага қўйилади.
- Жанг шартномаси расман имзоланган бўлиб, WBO, WBA, IBF ва "Те Ринг" ташкилотларининг якуний тасдиқномалари кутилмоқда.
Ярим оғир вазн тоифасида бирлашган жаҳон чемпиони Дмитрий Биволнинг навбатдаги жанги юзасидан олиб борилган узоқ музокаралар муваффақиятли якунланди. WBO йўналиши бўйича вақтинчалик чемпион ва тўлақонли чемпионлик камарига мажбурий даъвогар бўлган британиялик таниқли боксчи Каллум Смит жанг шартномасининг барча расмий ҳужжатларига имзо чекди.
Профессионал боксдаги мазкур муросасиз тўқнашув Россиянинг Екатеринбург шаҳрида ташкил этилиши режалаштирилган.
«Музокаралар якунланди»: Ташкилотчилардан расмий баёнот
«RCC Boxing Promotions» промоутерлик компанияси бош директори Герман Титов ушбу чемпионлик жанги бўйича барча тафсилотларни очиқлади:
Имзоланган битим: «Бугун биз Каллум Смит жамоаси билан узоқ давом этган мураккаб музокараларни якунладик. Дмитрий Биволга қарши баҳсни ташкиллаштириш учун барча зарур ҳужжатлар расман имзоланди», — дея маълум қилди Титов;
Белгиланган сана: Чемпионлик жангининг аниқ санаси этиб 12 декабрь куни белгиланган;
Халқаро ташкилотлар тасдиғи: Ҳозирда жангни тўлиқ расмийлаштириш учун WBO, WBA, IBF ҳамда нуфузли «The Ring» ташкилотларининг якуний техник тасдиқномалари кутилмоқда, шундан сўнг катта бокс оқшоми расман эълон қилинади.
Биволнинг Екатеринбургдаги ғалабали серияси
Дмитрий Бивол учун «RCC Boxing Promotions» компанияси томонидан ташкил этилган шоулар бегона эмас. Россиялик чарм қўлқоп устаси мазкур промоушен байроғи остида бунгача икки бор рингга кўтарилган:
2021 йилги синов: У 2021 йилда Умар Саламовга қарши мураккаб тўқнашувда WBA чемпионлик камарини муваффақиятли ҳимоя қилган;
«UGMK-Arena»даги триумф: 2026 йилда илк бор Екатеринбургдаги муҳташам аренада жанг ўтказиб, Михаэль Айфертни ишончли тарзда мағлуб этган ҳамда WBA, IBF, IBO ва «The Ring» камарларини ўзида сақлаб қолган эди.
Рақиб хавфи: Каллум Смитнинг мажбурий мақоми
Британиялик 36 ёшли Каллум Смит супер ўрта вазнда собиқ жаҳон чемпиони саналади ва ярим оғир вазн дивизионига ўтганидан сўнг WBO камарининг вақтинчалик соҳибига айланган:
Оғир зарба ва бўй устунлиги: Смит ушбу вазн тоифасида энг хавфли нокаутчилардан бири ҳисобланади ва Биволнинг тезкор ҳимояси учун жиддий синов туғдириши кутилмоқда;
Камарлар тақдири: 12 декабрда кутилаётган мазкур қарама-қаршилик ярим оғир вазндаги мутлақ чемпионлик йўлидаги асосий мувозанатни белгилаб беради.
Декабрь ойида Екатеринбург марказида бўлиб ўтадиган ушбу тўқнашув йилнинг сўнгги энг йирик ва муросасиз чемпионлик тўқнашувларидан бири бўлишга даъвогарлик қилмоқда.
Изоҳлар 0
…