WBO камари хавф остидами? Россиялик жаҳон чемпиони Дмитрий Бивол рингга қайтмоқда

·31·Спорт
WBO камари хавф остидами? Россиялик жаҳон чемпиони Дмитрий Бивол рингга қайтмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ярим оғир вазн тоифасидаги жаҳон чемпиони Дмитрий Бивол 12 декабр куни Екатеринбургда Каллум Смитга қарши жанг ўтказади.
  • Мазкур жангда Биволнинг WBA, IBF, ИБО ва "Те Ринг" камарлари ҳамда Смитнинг WBO вақтинчалик чемпионлик камари ўртага қўйилади.
  • Жанг шартномаси расман имзоланган бўлиб, WBO, WBA, IBF ва "Те Ринг" ташкилотларининг якуний тасдиқномалари кутилмоқда.

Ярим оғир вазн тоифасида бирлашган жаҳон чемпиони Дмитрий Биволнинг навбатдаги жанги юзасидан олиб борилган узоқ музокаралар муваффақиятли якунланди. WBO йўналиши бўйича вақтинчалик чемпион ва тўлақонли чемпионлик камарига мажбурий даъвогар бўлган британиялик таниқли боксчи Каллум Смит жанг шартномасининг барча расмий ҳужжатларига имзо чекди.

Профессионал боксдаги мазкур муросасиз тўқнашув Россиянинг Екатеринбург шаҳрида ташкил этилиши режалаштирилган.

«Музокаралар якунланди»: Ташкилотчилардан расмий баёнот

«RCC Boxing Promotions» промоутерлик компанияси бош директори Герман Титов ушбу чемпионлик жанги бўйича барча тафсилотларни очиқлади:

  • Имзоланган битим: «Бугун биз Каллум Смит жамоаси билан узоқ давом этган мураккаб музокараларни якунладик. Дмитрий Биволга қарши баҳсни ташкиллаштириш учун барча зарур ҳужжатлар расман имзоланди», — дея маълум қилди Титов;

  • Белгиланган сана: Чемпионлик жангининг аниқ санаси этиб 12 декабрь куни белгиланган;

  • Халқаро ташкилотлар тасдиғи: Ҳозирда жангни тўлиқ расмийлаштириш учун WBO, WBA, IBF ҳамда нуфузли «The Ring» ташкилотларининг якуний техник тасдиқномалари кутилмоқда, шундан сўнг катта бокс оқшоми расман эълон қилинади.

Биволнинг Екатеринбургдаги ғалабали серияси

Дмитрий Бивол учун «RCC Boxing Promotions» компанияси томонидан ташкил этилган шоулар бегона эмас. Россиялик чарм қўлқоп устаси мазкур промоушен байроғи остида бунгача икки бор рингга кўтарилган:

  • 2021 йилги синов: У 2021 йилда Умар Саламовга қарши мураккаб тўқнашувда WBA чемпионлик камарини муваффақиятли ҳимоя қилган;

  • «UGMK-Arena»даги триумф: 2026 йилда илк бор Екатеринбургдаги муҳташам аренада жанг ўтказиб, Михаэль Айфертни ишончли тарзда мағлуб этган ҳамда WBA, IBF, IBO ва «The Ring» камарларини ўзида сақлаб қолган эди.

Рақиб хавфи: Каллум Смитнинг мажбурий мақоми

Британиялик 36 ёшли Каллум Смит супер ўрта вазнда собиқ жаҳон чемпиони саналади ва ярим оғир вазн дивизионига ўтганидан сўнг WBO камарининг вақтинчалик соҳибига айланган:

  • Оғир зарба ва бўй устунлиги: Смит ушбу вазн тоифасида энг хавфли нокаутчилардан бири ҳисобланади ва Биволнинг тезкор ҳимояси учун жиддий синов туғдириши кутилмоқда;

  • Камарлар тақдири: 12 декабрда кутилаётган мазкур қарама-қаршилик ярим оғир вазндаги мутлақ чемпионлик йўлидаги асосий мувозанатни белгилаб беради.

Декабрь ойида Екатеринбург марказида бўлиб ўтадиган ушбу тўқнашув йилнинг сўнгги энг йирик ва муросасиз чемпионлик тўқнашувларидан бири бўлишга даъвогарлик қилмоқда.

Дмитрий БиволКаллум СмитRCC Boxing PromotionsЕкатеринбург
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Головиндан дубль: Россия Эронни ишончли ҳисобда мағлуб этдиГоловиндан дубль: Россия Эронни ишончли ҳисобда мағлуб этди30 сентябр 07:46UFC жангчиси Шавкат Раҳмонов турмуш ўртоғи билан ярашдиUFC жангчиси Шавкат Раҳмонов турмуш ўртоғи билан ярашди6 июн 20:31ESPN дунёнинг энг кучли боксчилари янгиланган рейтингини эълон қилдиESPN дунёнинг энг кучли боксчилари янгиланган рейтингини эълон қилди4 июн 07:01Исроил Мадримов WBOда 2-ўринда: беш ўзбек кучли 15ликда...Исроил Мадримов WBOда 2-ўринда: беш ўзбек кучли 15ликда...4 август 06:38 Россияда шов-шувли ва ҳаяжонли профессионал бокс оқшоми бўлиб ўтмоқда Россияда шов-шувли ва ҳаяжонли профессионал бокс оқшоми бўлиб ўтмоқда30 май 19:17Сербия клуби бош мураббийи Отабек Шукуров ҳақида нималар деди?Сербия клуби бош мураббийи Отабек Шукуров ҳақида нималар деди?Бугун 22:06
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?